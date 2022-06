Koncertek, kreatív programok, beszélgetések, operabeavató, performance, kiállítás, esti mozi, gyerekprogramok és egyéb érdekességek várják az érdeklődőket az idei UDVart fesztiválon július 1-től 3-ig Füleken. A magyar és szlovák előadókon kívül a háromnapos összművészeti rendezvényre Lengyelországból, Franciaországból, Kazahsztánból, az Egyesült Királyságból és Izraelből is érkeznek vendégek.

Az UDVart összművészeti fesztivál, ahol az idén helyet kap az irodalom, a film, a táncszínház, a performance, a cirkuszszínház, az akrobatikus tánc, s persze a zene különböző műfajai is megjelennek: a komolyzene, az opera, a blues, a jazz, a rock és a világzene. A FOLT Művészeti Műhely workshopjain az érdeklődők belekóstolhatnak az építészet, a táncművészet, a képző-, fotó- és egyéb vizuális művészetek rejtelmeibe, illetve különböző kézműves foglalkozásokba, kreatív műhelymunkákba kapcsolódhatnak be.

Lehetőség lesz közösségi programokban való részvételre, például a kama csapatjáték kipróbálására, közös site-specific táncprodukcióra, zsonglőrködésre, de lesznek kézzel készített társasjátékok, könyvbazár, mászófal és csocsó is.

Idén a gyerekprogramok is gazdagabbak lesznek: amellett, hogy a kicsik kipróbálhatják az íjászatot, valamint bekapcsolódhatnak a workshopokba és kézműves foglalkozásokba, zsonglőriskola is vár rájuk, a Veled Kerek produkció interaktív meseelőadást, GÓBI RITA pedig táncszínházi előadást kínál nekik. A jó hangulatról két mókamester is gondoskodik: a színész-kaszkadőr ELEK ÁNYOS és a bohóc-zsonglőr, Filip Hajduk, azaz Fjodor.

A beszélgetések során helyet kap az irodalom: a LiteraTúra projekt keretében Prékop Mária beszélget Leczo Zoltánnal Sára könyve című művéről. A Bázis (Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában) tagjai, Németh Zoltán és Juhász R. József pedig az irodalom és más művészeti ágak kapcsolatát is górcső alá veszik.

A fesztivál vendége lesz a Pátria Rádió és szerkesztője, Vasik János, aki fontos közéleti kérdéseket feszeget majd beszélgetőpartnereivel. A füleki kötődésű Balog Beátával, a Sme napilap főszerkesztőjével nemcsak a média aktuális szerepéről beszélgetnek majd, hanem a füleki magyar gimnáziumi oktatás 70. és a szlovák gimnáziumi oktatás 50. évfordulója kapcsán felidézik a főszerkesztő assszony egykori füleki diákéveit is.

Vasik János másik vendége Mitrovits Miklós történész, polonista, tudományos kutató lesz, aki Közép-Európa és a visegrádi négyek szakértője. Vele a legaktuálisabb témát, az Ukrajnában zajló háború történéseit feszegetik majd.

A performance területén Rokkó lep meg minket legújabb alkotásával. Bemutatkozik az Anta Agni csoport is akrobatikus tánccal és fényshow-val, az udvar hangulatát pedig GABEETOO esti fényfestése teszi majd egyedivé.

A komolyzene és az opera kedvelői igazi ínyencségekre számíthatnak. A The Saxophone Connections formáció – melynek tagjai a franciaországi csellista, Ken-Wassim Ubukata, a kazahsztáni hegedűművész, Leila Akhmetova, valamint az ismert szlovákiai szaxofonművész, Ladislav Fančovič – olyan műveket ad majd elő, melyek ebben a rendhagyó hangszerelésben először hangzanak el Szlovákiában.

Ismét vendégül láthatjuk az operák világába kalauzoló Dinyés Dánielt, aki a legnagyobb részletességgel és a stand-up comedy műfaját is meghazudtoló humorral tárja fel Verdi Traviata című operájának hátterét, melyekből Kolonits Klára és Tötös Roland operaénekesek adnak elő részleteket. Az esti moziban Kerekes Péter több rangos díjat is elnyert filmjét vetítjük 107 Anya (Cenzorka) címmel.

Koncertekben sem lesz hiány: a losonci Lawn Dogs formáció a jazz kedvelőit örvendezteti meg,

aki pedig a Kispál és a Borz vagy a Kiscsillag zenekar rajongója, nem fog csalódni Lovasi András szólókoncertjében sem, melynek címe „Egy az egybe, csak maga”.

A blues szerelmesei egy lengyel formációnak, a Cheap Tobacco zenéjének örülhetnek, míg a rockzenét kedvelőknek az Ivan and the Parazol mutatja meg, hogyan játsszák most a rock’n’rollt. Fergeteges hangulat ígérkezik a két világzenei együttes koncertjén is: a Čendeš formáció ruszin népzenei alapokból építkező muzsikája, illetve a BESH’O’DROM fékevesztett ritmus- és dallamkavalkádja garantáltan táncra perdíti a közönséget.

A rendezvény szervezője a Füleki Városi Művelődési Központ, társszervezője a Füleki Vármúzeum. Az UDVart 2022, s azon belül a FOLT Művészeti Műhely, a LiteraTúra, a Nyári színházasdi és a Zenés évszakok programjai a Kisebbségi Kulturális Alap és a Művészeti Alap támogatásával valósulnak meg.

Június folyamán kedvezményes áron, 20, illetve 17 euróért vásárolható meg a háromnapos fesztiválbérlet.

Online jegyvásárlás ITT lehetséges. A fesztivállal kapcsolatos információk megtalálhatók az UDVart hivatalos honlapján, illetve Facebook-oldalán.

A pénteki program ITT olvasható, a szombati program ITT tekinhető meg, a vasárnapi program pedig ITT lelhető fel.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)