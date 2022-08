Zene, kultúra, sport és hagyományőrzés – idén felvidéki és székely összefogással rendezik meg az „Őrzöm a lángot barkósági parasztolimpia és családi napot” szeptember 2–3-án a Gömörpéterfalán a nemrégiben átadott Magyar Közösségi Házban.

Salgótarjántól negyven kilométerre, a Felvidéken, a kocsival háromnegyed órányira lévő Gömörpéterfalán rendezik meg az „Őrzöm a lángot barkósági parasztolimpia és családi nap” nevű kulturális, zenei és sporteseményt, mely két rendezvény összevonásával zajlik.

„A parasztolimpia abból az elgondolásból született, hogy amiként régen, úgy ma is megjelenik a virtus a mindennapi munkában, ami a magyarokra különösen jellemző. Ennek egy mókás formáját jelenítjük meg a rendezvényen úgy, hogy az is élvezze, aki benne van a játékban, és az is, aki nézi és szurkol. Most e rendezvényt baráti összefogással, Fábián Zoltán zenésszel kibővítjük különböző programokkal” – mondta Kopecsni Gábor harcművész, az esemény egyik főszervezője.

A kétnapos rendezvényen fellép a Ramses, Ézsiás Péter a Historica zenekarból, valamint Fábián Zoltán & Thököly Vajk egy zenés-verses kulturális előadással. Színpadra lép továbbá a Felvidéki Kárpátia, Tóth Zoltán költő, valamint a Hajni és Tomi gyerekműsorral szórakoztatja a közönséget.

A sportprogramok közül kiemelkedik parasztolimpia, melyet különböző élces versenyszámok gazdagítanak, továbbá a „Teqball” bajnokság, mely hungarikumnak számít a sport terén (a teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, melyet egy ívelt asztalon játszanak).

A résztvevők mellékprogramként kipróbálhatják a fafaragást, melyet Kincses János szilágysági fafaragó oktat, lehet nyilazni és a fiatal édesanyák a hordozókendő felkötését is megtanulhatják, a gyerekeknek megnyitják az új pajtát, lesz sok finom étel és kézműves vásár is.

Az eseményen minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelő programot. A rendezvény házirendje mindössze ennyiből áll: „Tégy valami jót”.

Honlap: https://orzomalangot.hu/

Facebook-oldal: https://www.facebook.com/Bark%C3%B3s%C3%A1gi-Parasztolimpia-Bark%C3%B3-Virtus-1511626755584710

Facebook-oldal: https://www.facebook.com/orzomalangot

Esemény: https://fb.me/e/2aBet1RBx

Reklámvideó: https://youtu.be/xZ9e8flAZp4

Részletes program:

SZEPTEMBER 2. – PÉNTEK

• 17:00 – Megnyitó

• Vándorbölcső átadása, Pósa Homoly Erzsébet (SZAKC)

• 18.00 Tóth Zoltán

• 19.00 Ézsiás Péter (Historica)

• 20.00 Ramses

SZEPTEMBER 3. – SZOMBAT

• 9.00 Megnyitó

• 9.30 Parasztolimpikon csapatok felsorakozása

• 10.00 Versenyszámok kezdete

• Csapatok

• Barkó tehen

• Barkó bika

• 15.00 Hajni és Tomi gyerekkoncertje

• 16.00 Teqball verseny

• 17.00 Eredményhirdetés

• 18.00 Felföldi Dalia Iskola bemutató

• 19.00 Felvidéki Kárpátia

• 21.00 Szertűzgyújtás – Fábián Zoltán & Thököly Vajk

Mellékprogramok:

• Édesanyák pajtája, kendőkötés, szkíta arcfestés hennával, fafaragás – Kincses János, teqball, íjászat, gyerekmozi

• Újhartyánt képviselik a Horka íjászai

PARASZTOLIMPIA 2022 VERSENYSZÁMOK

• Csapat

• Bugyilövő

• Sörpörgő

• Akadálypálya

• Parasztvakítás

• Parasztdarc

• Bika

• Hagymaevés

• Csizmalerúgó – két vasvilla közé

• Vasvilladobás

• Kőhajítás – nagy

• Tehen

• Csizmalerúgó – minél messzebb

• Sodrófavetés célba

• Fenékriszálás

• Verni, verni, habosra verni

A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!

(Felvidék.ma)