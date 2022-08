Hatodik évébe lépett Torockó neves programsorozata a Double Rise fesztivál. A Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány idén is kiemelkedő műsorkínálattal várja vendégeit a már elismert márkaként működő Folkudvarában.

A „napfelkelők” idén is elzarándokolhatnak augusztus 11-13. között az Europa Nostra díjas Torockó, az egykori bányásztelepülés Double Rise fesztiváljára, ezen belül a programsorozat különleges színfoltjára, a Hagyományok Háza Folkudvarára.

„A tavaly debütált helyszínen várjuk vendégeinket – tájékoztatott Kacsó Csenge szervező, az Intézmény munkatársa. – A falu végén, egy igen frekventált helyen rendezkedtünk be. Minden évben igyekszünk vonzóvá tenni az együttlétet, minden szinten lehet különböző táncokat tanulni, csütörtökön Magyarpalatka, rá egy napra Magyarlapát, szombaton pedig Kalotaszeg tánchagyományai állnak a fókuszban. Az idén a tánc-mesterkurzus lehet igazán csábító: ebben az évben először egy elmélyültebb tudás is megszerezhető Kalotaszeg, azon belül is Méra és Magyarvista táncanyagából, hiszen a két fő napon, pénteken és szombaton napi kétszer külön mesterkurzust szenteltünk ennek az anyagnak a megtanítására. Bízunk benne, hogy a résztvevők az adott vidék táncrendjének jó ismerőiként térhetnek haza. Jóllehet, tavaly a pandémia miatt kisebb volt az érdeklődés, de egy igen aktív törzsközönségünket köszönthettük. Idén lényegesen nagyobb vendégseregre számítunk, az anyaországi és az erdélyi közönség száma nagyjából megegyezik, de a diaszpórából is várunk látogatókat. Kiemelném még, hogy a Folkudvar idei utolsó helyszínéhez érkezik, az eddigi öt jelenlét sikerei itt is optimizmusra adnak okot.”

A házigazda Kacsó Hanga Borbála és Berecz István, valamint a Tokos zenekar. Ahogy minden évben, idén is jelen lesznek az erdélyi falvak adatközlő népzenészei, akik nemcsak muzsikájukkal, de történeteikkel is színesítik a Folkudvar programját.

Napközben gyermekeknek szóló programokkal várják a családokat, lesz kézműves foglalkozás, az ebédidőt követő szieszta részeként pedig gyermekeknek szóló előadások szórakoztatják a fiatalokat. Szintén közönségcsalogató lehet a Torockón első alkalommal rendezendő zenés népi kvíz.

A tánc- és énekoktatás idén sem maradhat el, az érdeklődők minden délután ismerkedhetnek az erdélyi táncok és dallamok világával. A több éves hagyománynak megfelelően a programot színesíti a zenés-táncos felvonulás Torockó utcáin, illetve a csorgónál. A koncertek előtt a felnőttek esti mesével hangolódhatnak a hosszú éjszakára.

Esténként dupla koncert várja az egybegyűlteket. A Folkudvar fellépői között tapsolhat a közönség a Muzsikás Együttesnek, visszatér Torockóra a tavalyi év közönség kedvence, Parno Graszt, és bemutatkozik az Erdőfű Népi Kamarazenekar is.

Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/7292

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)