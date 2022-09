Szeptember 16-a és 17-e között szervezik meg az Isten szolgája Esterházy János zarándoknapot Alsóbodokon, amelynek idei mottója a mártír gróf egyik mondata: „Család vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk”. Idén is több ezer embert várnak a szervezők Esterházy János újratemetésének ötödik évfordulója és halálának 65. évfordulója alkalmából végső nyughelyére. Ennek apropóján kérdeztük Alsóbodok polgármesterét, Paulisz Mariánt, hogyan készülnek a jeles évfordulóra, a hétvégi zarándoklatra.

„Mindig keményen dolgozunk, ez egy életforma, amelyet ötödik éve folytatunk, hiszen egész évben várjuk a zarándokközpontba látogatókat. Az évforduló pedig a csúcspontja ennek a munkának, egy ünnep” – fogalmazott, hozzátéve, a felkészülés, a háttérmunka azonban nyilván nyomást jelent a csapatra, szervezőbizottságra.

Mint mondta, formai és tartalmi szempontból is készülnek, amelybe a zarándokok toborzása is beletartozik.

„Ez nem egy koncert, hanem egy méltóságteljes zarándokközpont. Nem úgy figyelnek fel az emberek egy ilyen eseményre, mint a csillogó, hangos dolgokra. Sok ember csak akkor tapasztalja meg az erejét, a mondanivalóját, ha eljut ide, mint zarándok vagy vendég” – jegyezte meg.

Tapasztalt polgármesterként annyit fűzött még hozzá, hogy ebből adódóan sokkal nehezebb eljuttatni a hírét az emberekhez, mint bármilyen más rendezvényét. „Polgármesterként jól tudom, hogy mennyi energiát fektetünk egyes események megszervezésébe és annak mekkora az effektivitása. Nekünk az a kihívás, hogy átbillentsük a hangsúlyt a tartalmasabb, lelket tápláló rendezvény felé. Nem minden a pénz és a kézzel fogható javak.

Először a lelkünket kell rendbe tenni, aztán lehet a többivel foglalkozni, de ez ma fordítva van. Ez is egy ok, hogy miért kell ebbe annyi munkát fektetni” – vallotta meg őszintén.

Paulisz Marián leszögezte: aki csak egyszer is megfordult az Esterházy János Zarándokközpontban, részt vett egy misén, egy zarándokúton, vagy az évfordulón, abban biztosan mély nyomot hagyott, lelki támaszt, feltöltődést és vigaszt jelent.

Ezért gyakoriak a visszajáró zarándokok, akik Magyarországról és Lengyelországból érkeznek jellemzően, de Európa különböző városaiból is. Emellett természetesen a hazaiak is szép számmal érkeznek, a hétvégi zarándoklatra is több ezer ember kiszolgálására vannak felkészülve. „Hál’ Istennek egyre több szlovák testvérünk jön. Mindenkit szeretettel, felkészülve várunk, hogy komfortossá tegyük az itteni tartózkodását. Biztosítunk tolmácsot is, emellett minden írott anyag négy nyelven készül” – tette még hozzá. „Mindent megteszünk azért, hogy aki idelátogat, otthon érezze magát. Sőt, aki ellátogat a zarándokközpontba, az otthonra lel” – fogalmazott.

A zarándoklat a program szerint pénteken, szeptember 16-án szentmisével kezdődik a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában Alsóbodokon.

Ezt követően 18 órakor nyílik Isten szolgája Esterházy János portrékiállítása. Majd este fél héttől sor kerül az Eltörölhetetlen történet című lengyel Esterházy-dokumentumfilm vetítésére, melyen jelen lesznek a film alkotói is, akikkel beszélgetésre is nyílik lehetőség a konferencia-központban. Este kilenc órától gyertyafényes keresztútjárásra, majd a békéért szóló imavirrasztásra készülhetnek a zarándokok. Paulisz Mariántól megtudtuk, a pénteki vigíliai eseményekre zömmel azok a fiatalabb zarándokok jönnek el, akik távolabbról érkeznek. Mint mondta, nem véletlen az sem, hogy az idei év mottója a családokról szól, hiszen a szervezők nagyon szeretnék, ha Esterházy János örökségét, a keresztény hitet és zarándoklatot fiatal családok kisgyerekekkel is megtapasztalnák.

A szombati nap programja a második Esterházy János gyalogos zarándoklattal kezdődik Bábindalról indulva Alsóbodokra, a zarándokközpontba.

Tíz órától kapunyitás, majd folyamatosan fogadják a zarándokokat a központ eseményeire. Az ünnepi hálaadó szentmisét megelőzően számos program várja a látogatókat. A tavalyihoz hasonlóan eljön és előadást tart Csókay András nemzetközi hírű magyar idegsebész és Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akik gondolataikat megosztva beszélnek Esterházy Jánosnak a mai kor emberéhez szóló üzenetéről.

Az ünnepi hálaadó szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök celebrálja Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és közép-európai vértanúkért, a nemzetek közti megbékélésért, az ukrajnai békéért, a családokért. A misét követően a Szent Efrém Férfikar előadásában elhangzik az Esterházy-oratórium, s ezzel végződik a zarándoknap, melynek védnöke a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke, Mons. Ďurčo Zoltán.

Az Esterházy János Zarándokközpont vezetősége mindenkit szeretettel hív és vár az ünnepi eseményre.

