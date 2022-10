A Müpa adott otthont a Nemzeti Filharmonikusok szeptember elejei sajtótájékoztatójának. A találkozón mutatták be az Együttes új főzeneigazgatóját, Vashegyi Györgyöt. Magyarország vezető zenekara élére hat év után választottak négy évre főzeneigazgatót, az új vezető az elhunyt legendás hírű Kocsis Zoltán posztját tölti be. A híres társulattal Vashegyi két évtizede ápol munkakapcsolatot, a zenekar és énekkar tagjai titkos szavazással is megerősítették a felsőbb döntést.

A hír természetesen korábban elterjedt a meghívottak körében. Mindenki nagy várakozással tekintett a sajtóeseményre, szokatlanul sok újságíró vett részt a találkozón. Ennek is megvan az oka, a kiváló zenész neve inkább a barokk zenével forrott össze, a Bartók Rádióban is népszerű a régizenei műsorsorozata.

Az új vezető a Nemzeti Kulturális Tanács elnöki teendőit is ellátta eddig, de nincs könnyű helyzetben, mivel az elmúlt évadra igencsak rányomta bélyegét a járvány, mégis az Együttes vezetői büszkék arra, hogy koncertjük emiatt nem maradt el. Viszont a közönség mentalitását alaposan megváltoztatta a pandémia, a hangversenyre látogatók az utolsó pillanatban döntik el, vesznek-e jegyet az adott koncertre. Két turnéra is szívesen emlékeznek a tagok, a Nemzeti Filharmonikusok március 15-én Kolozsváron lépett fel, a bemutatkozást a kincses városban még másik két erdélyi koncert követte. Salzburgban is nagy sikerrel szerepeltek.

A főzeneigazgató hangsúlyozta, hogy húszéves munkakapcsolat fűzi az Nemzeti Filharmonikusokhoz. Az új szezonban jelentős feladat vár rá, 107 koncertet terveznek. Különösen közel állnak szívéhez a francia romantikus operák, így Massenet Werther című művének felvételét is tervezi. Igazi ünnepi esemény is színesíti a palettát: a Nemzeti Filharmonikus Zenekar százéves születésnapját ünnepli. A vezető fontos feladatának tekinti a magyar zeneszerzők repertoárjának kiemelt gondozását; kötelességének tartja Bartók, Kodály, Dohnányi és Liszt műveinek előadását. E feladat megvalósításához közös stratégiát is szeretne kidolgozni a nagy magyar zenekarok vezetőivel.

Legfontosabb együttműködő partnereit is megnevezte, ezek sorában a Müpát, és a Filharmónia Magyarországot említette. Kötelességének tartja az ifjú magyar tehetségek megismertetését itthon és külföldön. Elődje emléke előtt novemberben koncerttel tiszteleg.

„Olyan szakember kerül a házba, akit nagyon jól ismerünk, s egy nyelvet beszélünk – emelte ki Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar vezetője. – Nemcsak karmesterként tekintünk fel rá, a vokális zene területén is otthon van.”

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)