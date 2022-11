A mátyusföldi Vezekényen tartotta meg szabadegyetemét a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás november 25. és 26 között, amelyen Zupko Mária szervező megnyitója után Zupko Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A polgármester elmondta: Vezekény az egyik legkisebb mátyusföldi település, de szépen fejlődik, magyar iskolája sorra nyeri a versenyeket.

Neszméri Tünde elnök megnyitója után Battyhány Schmidt Margó, a Magyar Női Unió elnöke Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő életéről adott elő. Hugonnai 175 éve született és

halálának 100. évfordulója van idén, 2022-ben ezért Hugonnai-emlékévet tartottak.

Abban a korban, melyben élt, a nők még csak nőnevelő intézetben tanulhattak, gimnáziumban és főiskolán nem. Hugonnai Vilma Battyhán Smidt Margó szerint példakép. Áldozatosság, kitartás, önfegyelem, állhatatosság és hivatástudat jellemezte az első magyar orvosnő munkáját. Az Unesco az általa meghirdetett Hugonnai Hét megszervezését a Magyar Női Unióra bízta, ezzel 100 éves adósságot törlesztve.

Svájcban tanult, akkoriban másutt nők nem tanulhattak, majd amikor elvégezte az iskolát, visszatért Magyarországra, ahol az orvosi diplomáját nem akarták elfogadni, s 18 éven át harcolt azért, hogy Magyarországon elismerjék a diplomáját. Az első világháború alatt Hugonnai Vilma kórházakat kezdett szervezni, hogy el tudják látni a sebesülteket, akkor már 84 orvosnő volt mellette.

Hugonnai tevékenysége nélkül a női egyenlőség nem itt tartana, ahol ma.

Az előadás végén egy Hugonnai Vilmáról szóló kisfilmet tekintettek meg a jelenlévők, amely a Magyar Női Unió Youtube-csatornáján elérhető.

Szükség van a női rálátásra

A konferencia résztvevőit Forró Krisztián, a Szövetség politikai párt elnöke is üdvözölte, aki kiemelte, tisztában van vele, hogy a nők szerepe a társadalomban nagyon fontos. Véleménye szerint

a politikából még mindig hiányoznak a hölgyek, a női rálátásra szükség van, bízik benne, hogy egyre több olyan nő lesz, aki a társadalmi és politikai életben aktívabban kíván részt venni.

Kacz Éva, Nádszeg polgármestere beszélt arról, hogyan lehet összehangolni az anya szerepét és a közigazgatásban végzett munkát, illetve a polgármesteri szerepet. Minden nőnek sokkal nehezebb volt vezető pozícióba kerülnie, mint egy ugyanolyan képességekkel rendelkező férfinak – véli Nádszeg polgármestere. Az iskolaügyi minisztériumban dolgozott korábban, a diplomák honosítása tartozott a főosztályhoz, amit vezetett. 2018-ban a Magyar Közösség Pártja Nádszegi Helyi Szervezete felkérte, hogy induljon polgármesternek. Kicsit belefásult már a minisztériumi munkába, így ez is hozzájárult, hogy vállalja a megmérettetést.

A Kacz házaspár örökbefogadott egy gyermeket, nyíltan vállalják ezt a tényt, mint ahogyan azt is, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű. Kacz Éva úgy véli, hogy erről nyíltan kell beszélni, annak érdekében is, hogy a végén minden jobb legyen, és hogy az emberek merjék felvállalni ezeket a dolgokat, hiszen ez előbbre visz minket.

A magyarságnak meg kell maradnia, ezért mindent meg is tesz Nádszegen, ezért fontos számára, hogy közösséget is építsen, ezért van annyi közösségi rendezvény Nádszegen, hiszen nem elég csak szennyvíztisztítót építeni, közösséget is kell. Polgármesterként úgy véli, a községet is úgy kell vezetni, mint egy vállalkozást, ez állandó munkát igényel, hiszen ahogy dolgozik a vezető, olyan a vállalkozás, esetükben a község. Szerencsére ma már nem számít ritkaságnak, ha nő a polgármester, igazgató vagy vezető.

Elnőiesedett szakma a pedagógia

Kiss Beáta oktatási szakember a pedagógus hivatás elnőiesedéséről szólt előadásában. Kitért rá, hogy a nők oktatása régiónkban, Magyarországon előbb kimerült a nőnevelő intézetekben, de érettségit nem szerezhettek a nők, majd a 19. század harmadik harmadában vált lehetővé, hogy tanítóknak tanuljanak a nők, ennek ellenére a húszas években már arról szóltak a hírek, hogy a szakma elnőiesedett.

A pedagógusokkal szemben nagyok az elvárások: a tanítóknak egyrészt oktatniuk és nevelniük kell, lámpásnak kell lenniük, de ha arra van szükség, akkor többek között egészségügyi, családsegítő, épületgondnok, adminisztratív munkaerő és informatikus is egyben.

Egyre több az elvárás a pedagógusokkal szemben, miközben egyre kisebb a társadalmi megbecsülésük. A magyar iskolákra és pedagógusokra Szlovákiában még több feladat hárul.

Žiaček Adrianna, a zsigárdi alapiskola igazgatója hozzászólásában elmondta, úgy érzi, azért kell ott lenniük a pedagógusoknak mindenütt, az egyházi életben, a közösségi rendezvényeken, mert az emberek között mozogva megismerik őket és könnyebben tudnak oda hatni, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolát válasszák gyermeküknek.

Kisiskola nagy sikerekkel

Karácsony Ildikó, a vezekényi alapiskola igazgatója a kisiskola sikereiről számolt be, hiszen egy kis csapattal eljutottak egy világversenyre, a robotikai versenyre, ahol nagyvárosok nagy iskoláiból versenyeztek csapatok. Tisztázta a gyerekekkel, mielőtt indultak, hogy akkor se legyenek elkeseredve, ha az utolsó helyen végeznek, hiszen már az nagy eredmény, hogy eljutottak egy ilyen eseményre, de a gyerekek a mezőmy első felében végeztek, ami óriási eredmény. Ez is bizonyítja, hogy kisiskolából is lehet óriási eredményeket elérni, ám ehhez megfelelő pedagógusokra is szükség van. Karácsony Ildikó köszönetet mondott Hanesz Angelikának is a segítségért.

Bérszakadék, nyugdíjszakadék

Bauer Edit szociológus a bérszakadék témájáról adott elő, mely az európai statisztikák szerint nagyjából 60 év múlva szűnhet meg, világszinten nagyjából kétszáz év múlva, ha a mostani tendenciák maradnak.

Az Európai Bizottság szerint a nők az EU-ban máig kevesebbet keresnek, mint a férfiak ugyanabban a szakmában. Van fejlődés, de nagyon lassú, 10 év alatt 2,8 százalékot javult, november 15-e után ennek alapján az európai nők már ingyen dolgoznak, Szlovákiában november 4-e után. Szlovákiában 15,8 százalékos a bérszakadék, az európai uniós átlag 13 százalék.

Bauer Edit kiemelte a regionális különbségeket is. A magasabb pozíciókkal járó munkahelyeknél is nyílik az olló, de azért is nagy a különbség, mert a nők sokszor az alacsonyabb fizetéssel járó posztokat töltik be.

Európai viszonylatban 29 százalék a nyugdíjak között a különbség, ma Szlovákiában 4,5 százalék, de ez sajnos emelkedni fog, ez a mostani nyugdíjreform következménye, az ún. szülői bónusznak lesz a hozadéka. Bauer Edit szerint ez egy rendkívül igazságtalan rendszer. Szerinte inkább az anyasági szabadság évei után kellene megkapniuk az édesanyáknak a nyugdíjat, nem pedig ilyen rossz megoldásokkal előállni.

Mindannak ellenére magas a bérszakadék, hogy az egyetemet végzettek hatvan százaléka nő – mondta el a volt képviselő.

A Femine Fortis Szabadegyeteme szombaton zárult. A záró kerekasztal-beszélgetésen a hogyan továbbról tanácskoztak a jelenlévők.

A szakmai találkozó a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásából valósult meg, amit a Bethlen Gábor Alapon keresztül biztosítottak.

NT/Felvidék.ma