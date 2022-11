Vasárnap 17 órától a Katar–Ecuador összecsapással indul a 2022-es labdarúgó-világbajnokság. A találkozót Hajdú B. István közvetíti az M4 Sport csatornán. A népszerű riporter a vb-n szereplő csapatok győzelmi esélyeit latolgatva azt is kifejtette, csodálkozna, ha nem európai vagy dél-amerikai együttes lenne a világbajnok. És az is kiderült, hogy a nyitómérkőzés miatt nem közvetítheti Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzését.

Vége a négy és fél éves várakozásnak, november 20-án végre elkezdődik a több szempontból is sporttörténelmi jelentőségű katari vb.

„A hétvégén még magyar bajnoki mérkőzéseket közvetítettünk, hétfőn a Góóól!2-vel lezártuk az OTP Bank Liga őszi szezonját. Ezt követően összesen négy napom van ráhangolódni a katari tornára. Szombaton érkezünk meg a helyszínre és vasárnap már a nyitómérkőzést közvetítem, ami Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésének felvezetéseként is tekinthető. A kommentátorok szempontjából is más lesz ez a torna. A játékosokhoz hasonlóan mi is „menetből” érkezünk, pihenés nélkül” – jegyezte meg Hajdú B. István.

A katari lesz az első világbajnokság egy arab országban, ráadásul a szokásos nyári időszaktól eltérően az év végén rendezik, és az utolsó, amelyen 32 csapat vesz részt.

„Korábban még nem jártam Katarban, így nem tudom, mi vár ránk. Nagy időeltolódás szerencsére nincs, de az időjárás mindenki számára kihívás lesz. Sajnálni nem kell minket, de oda kell figyelnünk, amikor a 35 fokból a 18 fokos légkondicionált területekre bemegyünk. Az oroszországi tornán folyamatosan utaztunk, hatalmas távolságokat tettünk meg. Itt szerencsére minden egy helyen lesz, ami megkönnyíti a munkánkat. Ettől függetlenül rendkívül erőltetett menetre készülünk: öt kommentátor napi négy mérkőzést közvetít a csoportkör alatt. Nekem összesen 16 mérkőzésem lesz november 20. és december 18. között” – tette hozzá a Prima Primissima díjas sportújságíró, az M4 Sport vezető televíziós kommentátora.

Várhatóan ez lesz korunk két korszakos egyéniségének utolsó nagy tornája, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is ezen a tornán búcsúzhat a világbajnokságoktól.

Argentína és Portugália is szerepel a végső győzelemre esélyes válogatottak között.

„Négy éve is azt hittük, hogy az lesz Messi és Ronaldo utolsó vb-je, akkor ráadásul egy napon búcsúzott a két játékos. Számomra ők már most is inkább a múlt. Ettől függetlenül csak a Paris Saint Germain csatársorát nézve, mindhárom klasszisról el tudom képzelni, hogy világbajnok lehet. Az idény közepén vagyunk, sűrű a menetrend, így könnyen lehet, hogy egy-két játékos frissebb lesz és ez lehet a döntő faktor. Nagyon erős az argentin és a brazil csapat is, de ott a megfiatalított spanyol válogatott, vagy az angol és német csapat, őket mi legyőztünk a Nemzetek Ligájában. Azon nagyon csodálkoznék, ha a világbajnokságot nem európai vagy dél-amerikai csapat nyerné.”

Újdonság, hogy egy labdarúgó-világbajnokság helyszínéről hallhatnak napi podcastot a szurkolók, ugyanis Katarból jelentkezik majd be a Gurulj be lassítva is! a helyszíni kommentátorokkal.

„Már a csoportkörben is lesznek szuperrangadók: a német–spanyol, vagy a horvát–belga mérkőzések. Ráadásul a szervezők nagyon jó érzékkel, a 20 órás időpontokra osztották be őket. Két nagy esélyes, a francia és a brazil válogatott összes csoportmérkőzését is én közvetítem, folyamatában látom a csapatok teljesítményét, biztosan ők is szolgáltatnak majd érdekes témákat a podcast adásokban”.

A labdarúgó-világbajnokság mind a 64 összecsapása kizárólag a közmédia felületein követhető majd: az M4 Sporton, az m4sport.hu oldalon és a csoportkör utolsó fordulójában párhuzamosan látható meccsek az M4 Sport+ csatornán. A legutóbbi Európa-bajnoksághoz hasonlóan, kábeles előfizetéssel Erdélyben és a Felvidéken is elérhetővé teszi a közmédia a torna mérkőzéseit.

FIFA labdarúgó-világbajnokság november 20. és december 18. között, élőben kizárólag az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az m4sport.hu oldalon!

