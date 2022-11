Vége a négy és fél éves várakozásnak, ugyanis a 2018. július 15-én a francia válogatott győzelmével végződő oroszországi labdarúgó-világbajnokság után végre kezdődik a több szempontból is sporttörténelmi jelentőségű katari vb.

Vasárnap 17 órától a Katar-Ecuador nyitómérkőzéssel indul a 2022-es labdarúgó-világbajnokság, amelynek mind a 64 összecsapása kizárólag a közmédia felületein lesz látható: az M4 Sporton, az m4sport.hu oldalon és a csoportkör utolsó fordulójában párhuzamosan látható meccsek az M4 Sport+ csatornán. A legutóbbi Európa-bajnoksághoz hasonlóan, kábeles előfizetéssel Erdélyben és a Felvidéken is elérhetővé teszi a közmédia a torna mérkőzéseit.

Sporttörténelmi, határokon túl is elérhető világbajnokság

Sok szempontból is sporttörténelmi esemény a katari torna. Ez az első labdarúgó-világbajnokság, amelyet a közmédia a határon túl is elérhetővé tesz. A csatorna hosszas tárgyalások után egy új megállapodásnak köszönhetően elérte, hogy a novemberi tornát Erdélyben és a Felvidéken is magyar kommentárral követhessék.

Történelmi, hiszen ez lesz az első világbajnokság egy arab országban, ráadásul a szokásos nyári időszaktól eltérően az év végén rendezik, és az utolsó, amelyen 32 csapat vesz részt. Várhatóan ez lesz korunk két korszakos egyéniségének is az utolsó nagy tornája, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is ezen a tornán búcsúzhat a világbajnokságoktól. Újdonság lesz még, hogy egy labdarúgó-világbajnokság helyszínéről hallhatnak napi podcastot, ugyanis Katarból jelentkezik majd be a Gurulj be lassítva is!

Menetrend, közvetítések

A csoportmérkőzéseket magyar idő szerint négy idősávban rendezik: a nap első mérkőzését délelőtt 11, ezt követően két délutáni találkozót 14 és 17 órától, majd az esti találkozókat 20 órától. Minden találkozó előtt 45 perccel felvezető stúdióműsor kezdődik az M4 Sporton a csatorna szakértőivel.

Az összecsapások mellett mindennap összefoglalókkal kezdhetik és zárhatják a napot a nézők. A világbajnokság eseményeivel a közmédia minden csatornája kiemelten foglalkozik. Az m4sport.hu és az M4 Sport applikáció az élő közvetítések mellett folyamatosan exkluzív érdekességekkel, statisztikákkal, unikális tartalmakkal készül.

Kiemelt csapattal készült az M4 Sport

November 11-én, a Gurulj be lassítva is! podcast adásában jelentette be a közmédia a katari labdarúgó-világbajnokság keretét. Katarból öt kommentátor közvetíti a torna mérkőzéseit. A csapatot erősíti a Prima Primissima-díjas Hajdú B. István, az oroszországi világbajnokságról is közvetítő Ujvári Máté és Varga Ákos, valamint a két vb-újonc Varga Péter és Tóth Attila.

A helyszíni stáb mellett, a hazai stúdióból jelentkező műsorvezetői gárdát is jól ismerik a csatorna nézői. A nyitómérkőzésen visszatér a képernyőre a Gyulai István-díjas Berkesi Judit. Szintén a csapatot erősíti Petrovics-Mérei Andrea, Székely Dávid és Molnár Mátyás, akik hétről hétre a Bajnokok Ligája és a legnagyobb és legnézettebb világesemények házigazdái. Az összefoglaló magazin, a Góóól! műsorvezetője ezúttal is Mohay Bence lesz.

FIFA labdarúgó-világbajnokság 2022, nyitómérkőzés:

11.20., 17:00 Katar-Ecuador M4 Sport, m4sport.hu

FIFA labdarúgó-világbajnokság november 20. és december 18. között, élőben kizárólag az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az m4sport.hu oldalon!

(MTVA Sajtó és Marketing Iroda)