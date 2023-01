Az AGEL csoporthoz tartozó Komáromi Kórházban a még decemberben megérkezett MRI-készüléket és a hozzá tartozó vizsgálót ma délelőtt, ünnepélyes keretek között adták át. Jelenleg még csak az Általános Egészségbiztosítóval van szerződése a kórháznak, ám várhatóan pár héten belül a másik két biztosítóval is szerződést köt az egészségügyi intézmény – az első betegeket a jövő héttől várják. A több mint 1,5 millió eurós beruházást a kórház teljes egészében saját forrásaiból finanszírozta.

Nagy érdeklődés követte az ünnepélyes átadót; a kórház és az AGEL csoport vezetősége mellett jelen volt Lenka Dunajová Družkovská, az egészségügyi minisztérium államtitkára, Branislav Becík, Nyitra megye elnöke, Keszegh Béla, Komárom polgármestere és Martin Kultan, a Dôvera egészségbiztosító elnöke.

A minisztérium államtitkára köszöntőjében úgy fogalmazott, a Komáromi Kórház az elmúlt években a komoly beruházásoknak köszönhetően kiemelkedő eredményeket ért el. Az újonnan vásárolt és beüzemelt mágneses rezonancia-készülék, illetve vizsgáló pedig a szélesebb régió számára is komoly előrelépést jelent, ismerve a hosszú várólistákat, nagy szükség volt már rá, jegyezte meg.

Marie Marsová, az AGEL igazgatótanácsának alelnöke kiemelte,

a Komáromi Kórház rekordgyorsasággal fejlődik és magas színvonalát nem kizárólag a csúcstechnikának, a modern berendezéseknek, a felújításoknak köszönheti, de mindenekelőtt az egészségügyi személyzetnek,

akiknek a munkáját ezúton is megköszönte.

Az ősszel megválasztott új megyeelnök, Branislav Becík a Komáromi járás első és egyetlen MRI-készülékének ünnepélyes átadóján arról biztosította a kórházat, hogy a megye segíteni fogja azon törekvésüket, hogy szakgyakorlatokra fogadhassanak egészségügyi növendékeket. „Mert ahol van akarat, ott út is van” – fogalmazott.

Miroslav Jaška, a kórház igazgatója külön üdvözölte az egészségügyi biztosítók képviselőit és annak a reményének adott hangot, hogy rövidesen mindegyikkel megkötik a szerződéseket. A biztosítók, mint gazdasági társaságok, érthetően csak akkor kötnek szerződést, amikor egy adott projekt megvalósul, nem pedig a tervekre, jegyezte meg. Hangsúlyozta, addig is minden pácienst kivizsgálnak, függetlenül attól, ki milyen biztosítónál van. Külön köszönetét fejezte ki Bastrnák Tibor volt parlamenti képviselőnek, illetve Csenger Tibornak, a Szövetség megyei képviselőjének, volt megyei alelnöknek. „Ez egy történelmi pillanat. Amikor öt és fél éve Komáromba érkeztem, mindenkitől azt kértem, álmodjuk meg együtt az MRI-vizsgálót, és most itt tartunk” – jelentette ki. Kiemelte az egészségügyi személyzet szaktudását és úgy fogalmazott, az MRI nemcsak azért lesz a legjobb a megyében, mert az egyetlen a járásban, de épp a szakavatott egészségügyi személyzetnek is köszönhetően.

Csenger Tibor, Nyitra megye legerősebb frakciója, a Szövetség nevében lapunknak elmondta, a megye nemrég megvásárolta az érsekújvári egészségügyi szakközépiskola épületét, amelyet ebben a ciklusban felújítanak, valamint bővíteni is szeretnék a létszámot, mivel az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a szakma iránt. A jövőben szeretnék, ha a középiskola diákjainak lehetőségük nyílna a komáromi kórházban is eltölteni a szakmai gyakorlatukat – erre a kórház részéről is jelezték már az igényt. Mint mondta, mind a nyitrai, mind az érsekújvári szakközépiskolában túljelentkezés volt az utóbbi két évben, de ez utóbbiba helyszűke miatt nem tudnak több diákot felvenni. Ezért vált szükségessé az egészségügyi iskola bővítése, hiszen a régióban is nagy szükség van szakápolókra. Örömteli hír, hogy magyar tannyelvű osztályok is nyíltak – Nyitra megye pedig, mint az iskola fenntartója, a jövőben is szeretné biztosítani a magyar anyanyelvű diákok részére az egészségügyi szakoktatást – hangsúlyozta, hozzátéve, a diákok szakmai gyakorlatának biztosítása mind Komáromban, mind Léván, vagy Nagytapolcsányban, a Szövetség megyei képviselőinek választási programjában is szerepelt.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere portálunknak arról beszélt, a város leginkább a kórház környezetének szépítésében tud hatékonyan segíteni, közreműködni, köszönhetően a megyei képviselőkkel való jó kapcsolatoknak is. Támogatták a nővérszálló megvásárlását, a kórház belterületein belüli parkosítást, de az építkezésekhez szükséges területrendezési tervek szükséges módosításában is készséges a város vezetése, mondta. „Jelenleg a kórház előtti parkolási helyzet konszolidálására törekszünk” – fogalmazott, hozzátéve, nagyon sok közös érdek van a kórház vezetése és a város között. A polgármester elárulta azt is, hogy a kórház igazgatójával újabb közös projektben érdekeltek.

„Szeretnénk, ha a Komáromi Kórház a természetes régió betegeit látná el, erre számos jó példa működik az Európai Unióban. Sokkal észszerűbb lenne, ha több tíz kilométer megtétele helyett a már meglévő, közeli, legkorszerűbb komáromi sürgősségi ellátóba kerülhetne egy dél-komáromi ellátásra szoruló beteg”

– jegyezte meg. A határokon átívelő egészségügyi szolgáltatás előfeltétele az egészségügyi biztosítási rendszer harmonizálása, magyarázta. Kifejtette, a fejlesztési támogatások lehívásánál mindig is akadályt fog jelenteni, ha periféria-kórházként tekintenek a komáromira. Ám ha a kórház a természetes régiót látná el, sokkal nagyobb eséllyel pályázhatnának fejlesztésekre, beruházásokra.

Szalai Erika/Felvidék.ma