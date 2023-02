Rastislav Káčer megbízott külügyminiszter szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytatott olasz partnereivel Rómában. Szó volt az ukrajnai helyzet alakulásáról, az orosz agresszió következményeiről, az energiabiztonságról, a migrációs politikáról, a nyugat-balkáni országok támogatásáról, valamint a Szlovákia és Olaszország közötti védelmi együttműködés megerősítéséről – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a külügyminisztérium kommunikációs osztálya.

Munkalátogatása során Káčer megbeszélést folytatott Antonio Tajani miniszterelnök-helyettessel, külügyminiszterrel, Raffaele Fitto európai ügyekért felelős miniszterrel, Guido Crosetto védelmi miniszterrel és Lorenzo Fontanával, a képviselőház elnökével.

„Örülök, hogy Szlovákia önállósodása után 30 évvel is fejlődik az Olaszországgal való együttműködésünk. 1993-ban mellettünk álltak olasz barátaink, az elsők között ismerték el a Szlovák Köztársaságot, és kulcsszerepet játszottak euroatlanti integrációnkban is. És most is mellettünk állnak, készen arra, hogy légvédelmi rendszer telepítésével erősítsék meg a NATO keleti szárnyát” – mondta Káčer.

A miniszter úgy véli, ez „egy kulcsfontosságú szövetséges egyértelmű üzenete a NATO-tagok biztonságáról és Szlovákia védelméről”.

A szlovák külügyi tárca vezetője egyetértett partnereivel abban, hogy továbbra is minden téren támogatni kell Ukrajnát, és európai megoldásokat kell keresni a migrációval vagy az energiaválsággal kapcsolatos problémákra.

Hozzátette, mindkét fél érdeke a gazdasági együttműködés további bővítése, a védelmi ipart is beleértve.

„Több mint 400 olasz vállalat működik Szlovákiában, és csak a 2021-es évben meghaladta a forgalmuk a hétmilliárd eurót, ami azt jelenti, hogy Olaszország Szlovákia hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere” – tette hozzá Káčer.

Róma központjában, Milan Rastislav Štefánik tábornok emléktáblájánál koszorút helyezett el a külügyminiszter, arra emlékezve, hogy Štefánik diplomáciai erőfeszítéseinek köszönhetően Olaszország 1918 májusában, még a hivatalos megalakulása előtt elsőként ismerte el az önálló Csehszlovákiát.

(TASR/Felvidék.ma)