A Szövetség a Közös Célokért társulás jóvoltából a Petőfi 200 programnak köszönhetően április 24-25-én tanulmányi kiránduláson vehetett részt a Buzitai Alapiskola 45 diákja és 4 tanára. A tanulmányi kirándulásnak köszönhetően az 5. és 6. évfolyamnak volt szerencséje ellátogatni Egerbe és Losoncra.

Az autóbuszos kirándulás első állomása Eger volt. Az esős áprilisi időjárás nem kedvezett nekünk, azonban mi nem adtuk fel, és mint egykoron az egri várvédők hősiesen védték a várat, mi olyan buzgó lelkesedéssel vettük be a vár falait.

A csapat egyik része az Egri Vármúzeum Tündérálom című Petőfi-emlékkiállítását csodálta meg, a csapat másik fele az egri várat hódította meg.

A galériában nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg a reformkorról, az akkori miliőről, betekintést nyertünk a festmények elemzésének világába és mi magunk is kísérletet tettünk az olajfestmények elemzésére.

Az egri várban leróttuk tiszteletünket azok előtt a hősiesen harcoló katonák előtt, akik 1552-ben megmentették a várat a török elnyomástól.

Kipróbáltuk az egykori fegyvernemeket, öltözékeket, sőt a középkor kínzóeszközeit is szemre vehettük. A finom ebéd elfogyasztása után a vár falait elhagyva egy rövid sétát tettünk Eger óvárosában, kicsit vásároltunk és indultunk Salgótarjánba, ahol a Galcsik Fogadóban szálltunk meg.

A szálláson volt mindenkinek ideje arra, hogy egy kicsit kipihenje a nap fáradalmait. A vacsora után értékeltük a napot, kicsit játszottunk és este csendes pihenésre hajtottuk le a fejünket. Másnap reggeli után újra nyakunkba vettük a világot, autóbuszunkra pattantunk és egy rövidke út után Losoncra értünk.

Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma kapcsán a költő nyomába indultunk, hogy betekintést nyerjünk utazásainak, munkásságának világába.

A losonci Nógrádi Múzeumban A lánglelkű költő című kiállítást tekintettük meg, mely Petőfi Sándor 1845-ös gömöri és nógrádi utazásait örökítette meg.

Megtudtuk, hogy Petőfi két múzsája is losonci leányzó volt, hogy hol töltötte felvidéki utazásának mindennapjait a költő és mely versei születtek ezen a vidéken. A város történelmének egy kis részéről is hallhattunk, megcsodáltuk a helyi üveggyártás egykori remekműveit, Csontvári-Kosztka Tivadar festményei közül is láthattunk párat, valamint az ürgék életét bemutató tárlatot is szemügyre vehettük. Rövid sétát tettünk a városban, majd vásárlásra is volt alkalma mindenkinek. A délutáni órákban indultunk vissza Buzitára.

A tanulmányi kirándulás kitűnő alkalom volt arra, hogy betekintést nyerjünk szélesebb hazánk és Magyarország irodalmi-történelmi értékeibe. Felejthetetlen élményeket éltünk át Petőfi Sándor nyomában haladva.

(Fedor Erika/Felvidék.ma)