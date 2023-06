Immár negyedik éve június 3-án, a trianoni békediktátum évfordulója előtti napon több mint száz motoros indult el Dunaszerdahelyről, végig a Duna-parton – az 103 éve meghúzott határ mentén, hogy tiltakozzon, emlékezzen a magyarság szétszakítására, és gondoljon a jövőre. Idén jelképesen a kárpátaljai magyarokért is szólt a felvonulás – ez elhangzott a beszédekben is. A szervezők most is az egykori kezdeményezők, a Samu István vezette Új Egység Mozgalom tagjai voltak.

Párkányban a Duna melletti parkban (ahol az emlékművek, emlékjelek inkább a háborús időket idézik) gyűltek össze a motorosok, kísérőik, környékbeliek, és mint mindig, most igen kevés párkányi lakos. Így is volt több száz érdeklődő, emlékező, akik magyar zászlókkal köszöntötték a városba érkező fiatalokat.

A bevezetőben annak emlékére, hogy 103 évvel ezelőtt is zúgtak a harangok Felvidék-szerte, itt is harangzúgással (felvételről) kezdődött a megemlékezés.

Fóti T. Angelika párkányi szervező köszöntötte a megjelenteket, köztük Orosz Örs Nyitra megyei képviselőt, Samu Istvánt, az ÚEM elnökét, valamint a Csallóközből érkezett Karikás Ostor Hagyományőrző Egyesület csapatát. Idézte a gyászos időszakot, majd megköszönte a támogatóknak: Orosz Örsnek és Forró Krisztiánnak a rendezvényhez nyújtott segítséget.

A rövid műsorban közreműködött Balázs Luca és Hugyec Zsófia, a Vox Canto Tanoda két népdalénekes növendéke (pedagógusuk Hanza Rolanda), Nagy H. Tamás, a Klapka György Helytörténeti Társaság elnöke, aki Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! c. versét mondta el.

Samu István szónoklatában hangsúlyozta, hogy nemzetébresztő és nemzetépítő céllal szervezik ezt az utat negyedik éve.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy 103 éve itt vagyunk, megmaradtunk, és itt akarunk maradni a jövőben is. Nem siratni jöttünk, de jelenünk és jövőnk érdekében szólunk. Gróf Esterházy János és Duray Miklós óta nem volt, s nincs a hazai magyarságnak olyan képviselete, akik mellé bátran odaállhatunk. Határozott célkitűzésre, jövőképre van szükség. Magyar szellemiséget átadó magyar iskolákra, pedagógusokra van szükség, akik nem ítélnek el olyan pedagógust, aki fel meri vállalni a nemzettudat erősítését magyarságunk körében. Sok-sok magyar családra, magyar gyerekekre van szükség, akik magyar névvel is vállalják magyarságukat. Mindezt mindenkinek otthon, a településén kell kiharcolnia, védenie a magyarságát. Párkányban a párkányiaknak, hogy biztosítsuk gyerekeinknek a magyar jövőt.” Kitért az autonómia szükségességére is, melyért valamennyiünknek harcolnunk kell.

Beszédjét többször is tapssal, közbeszólással helyeselték.

A program része volt a karikás ostorosok rövid bemutatója a parkban. Majd a szervezők megköszönték minden támogató, segítő hozzájárulását a menet megvalósításához, mely köszönet kijárt a helyi városi rendőrségnek is.

A magyar és a székely himnusz eléneklése után a közeli rockkocsmában (pub) került sor a felvidéki folk-rock-blues-metál a KerecseN együttes koncertjére.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)