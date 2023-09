A Szlovák Kiskertészek Szövetségének bagotai szervezete és Ógyalla városa 14. alkalommal szervezte meg a lecsófesztivált és 24. alkalommal a gyümölcs-zöldség- virágkiállítást a bagotai Agyagos parkban, amely ideális hely, s ahol a gyönyörű tájat a kistermelők kertjéből származó hihetetlenül szép termések tették teljessé.

A gyümölcsök és zöldségek mellett befőttek, lekvárok, szörpök, sőt szárított zöldségek is kerültek az asztalokra. A bejáratnál a kiállítást virágtündér védte. A kertészek munkáját a Kerületi Kertészeti Bizottság elnöke, Tabi Valéria, valamint a bagotai kertészek helyi szervezetének elnöke, Peter Kupka is értékelte. A kiskertészek elnöksége ebben az évben a városrész legszebb előkertjeit is értékelte.

A versenyre 7 gyönyörű előkertet neveztek. A kiállításon pedig a látogatók szavazata döntötte el, hogy a „Legszebb előkert” címet a Kertészet utcában található előkert nyerte el.

A zöldség-és gyümölcstermesztők érzékelik a klímaváltozást, rendellenesek a csapadékciklusok, a tél enyhe, a tavasz pedig hidegbetöréseket hoz, ezek mind károkat okoznak. A zöldségtermesztésben kisebb a baj, ott a tavaszi fagyok, nyári jégverések korlátozottan tudnak károkat okozni, de az aszály hatásait ők is nyögik. Mindezek ellenére a kiállításon nagyon sok szép terménnyel rukkoltak elő a gazdák.

A kiállításra látogatók megtekinthették a gyönyörű kaktuszkiállítást és meghallgathatták Gabriel Kloton termelő szakértői tanácsait, aki 1970 óta termeszt kaktuszt és pozsgás növényeket Ógyallán. Sokan kérdezik tőlük, miért termesztenek kaktuszt. „A bűvölet és a büszkeség hatalmába keríti az embert, amikor egy mákszemnyi nagyságú magból gyönyörű, virágzó kaktuszt növeszt, és odaadja a szeretteinek. Tisztelettel tekintünk ezekre a növényekre” – mondta a kaktusztermesztő.

A kertészek kiállítása mellett a kisállattenyésztők kiállítását is megtekinthették a látogatók. Voltak postagalambok, nyulak, tyúkok és libák.

A méhészek standjánál igazi szlovákiai méz kóstolására volt lehetőség. A Szlovák Vöröskereszt Ógyallai Helyi Szervezetének tagjai szakértői tanácsokat adtak, vérnyomás-, cukor- és oxigénszintet mértek, valamint elsősegélyt nyújtottak könnyebb sérüléseknél.

Délután két órakor kezdődött a lecsófőző verseny. Egyszerűsége és a szezonális zöldségek adta lehetőségek miatt előszeretettel készítik. A lecsó jelen van sok nemzet konyhájában. Sokan vannak, akik bár tudják, melyek a lecsó alapanyagai, az arányokat nem ismerik. Az összetevők hagyományos aránya ez: egy hagyma, két paradicsom, négy paprika.

Persze ez nincs kőbe vésve, ettől nyugodtan eltérhetünk. Hogy kinek milyen lecsó ízlik jobban, az teljesen szubjektív. Éppúgy, mint az, hogy az alapanyagokat hogyan vágjuk a lecsóba. Mindig van egy karmester, aki az üst felett vezényel, persze az asszisztensek és a bámészkodó jelenlévők is részt vesznek az ételkészítésben, megvitatják, hogyan lesz igazán finom a lecsó.

Mindenkinek más az ízlése, van, aki az édesebb zamatot kedveli, míg más azt szereti, ha ég a nyelve a csípőstől. A jó lecsó mindenkinek más. Érdemes azonban nagyszüleink tanácsát megfogadni és zsírral készíteni a lecsót. A különbség érezhető lesz, más lesz a szaft. A zsír lehet sertés- vagy kacsazsír, de szalonna zsírján is készíthetjük a lecsót. A lecsó számtalan variációja is azt bizonyítja, nem létezik egyedüli, üdvözítő recept. A lecsókészítés – mint a főzés nagyszerűsége is – a kreativitásban rejlik.

A zsűri értékelése után a Kisállattenyésztők, a Lečo Klasik, a Kertész utca, Pastorek család, az Ógyallai Nyugdíjasklub, a Reedos és a Kanjon Zmanje csapata kapott oklevelet és tárgyjutalmat.

Késő estig jó hangulat uralkodott a parkban DJ Rudinak és Dremer műsorvezetőnek köszönhetően. A gyerekeknek falfestő versenyt hirdettek. Minden gyermek édes ajándékot, italt és édességet kapott. A támogatók jóvoltából az egyes csapatoknak sikerült finom mákos rétest szállítani.

A gasztronómia mellett a kulturális és szórakoztató programok tették kellemessé a fesztivál látogatói számára a szombat délutánt. Ennek köszönhetően az Ógyallai Lecsófesztivál sikere továbbra is töretlen.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)