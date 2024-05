A Duna Menti Múzeum felújítása miatt új helyszínen, a komáromi Újvár Lőporos helyiségében tartották május 18-án a 2024-es évi Szlovákiai Magyar Civil Becsületrend díjátadó ünnepségét. Idén számos jelölés érkezett, így a rend kuratóriuma úgy döntött, ketten is méltóak a díjra: Gróf Lajos érsekújvári helytörténész és Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművész.

Az ünnepi eseményen Klemen Terézia, a díj ötletgazdája és a becsületrend kuratóriumának alapító tagja, elnöke köszöntötte a jelenlévőket a tizedik alkalommal megrendezett díjátadón. A megjelenteket Keszegh Béla, Komárom polgármestere is köszöntötte, aki a díjátadó kapcsán megjegyezte, olyan világban élünk, amelyben még az értékek kapcsán is különböznek a vélemények. „Ha pedig a becsületről van szó, akkor még ingoványosabb a talaj. Ezért is fontosak az ehhez hasonlóalkalmak, amelyeken emberi történeteket, példaképeket mutatnak be. Olyan embereket díjaznak, akik pontosan tudják, mi az alázat, a munka, a közösség iránti szolgálat” – fogalmazott.

Ezt követően Klemen Terézia elmondta, a 2024 januárjában megújult a kuratórium célja az eddigiekhez hasonlóan: értékelni azokat, akik a tevékenységükkel, önzetlenségükkel a humánumot és a civil bátorság értékeit képviselik. „Mert mi az értékeket, az értékes emberi cselekedeteket keressük. Olyan személyt, aki eddigi élete során tetteivel, személyes példaadásával követendő példává válhatott a közössége számára” – fogalmazott, hozzátéve a kuratórium tagjai személyükben hordozzák azt a szellemi-erkölcsi tőkét, mely az általuk odaítélt kitüntetések értékét, azoknak a társadalomban elfoglalt rangját képviseli.

Klemen Terézia aláhúzta: ennél a díjazásnál nem számít a politikai hovatartozás, a bőrszín, csak az, ki mennyire képviseli és közvetíti az alapvető emberi értékeket és tesz közösségünk javára önös érdek nélkül. „Ahogy ez jelszavunkban is megfogalmazódik: Virtute et Exemplo (Erénnyel és példával)” – hangsúlyozta.

Majd kihirdette a 2024-es év díjazottjainak nevét. Gróf Lajos érsekújvári helytörténészt Kovács Gábor mérnök terjesztette fel a díjra, ám egészségügyi okokból nem tudott megjelenni, így a díjazottat Béres József párkányi vállalkozó méltatta. Mint elhangzott, Gróf Lajost az első- és a második világháború történelmét évtizedeken át tartó kutatómunkájáért és helytörténeti tevékenységéért díjazták, aki élete során már 22 történelmi jellegű könyvet írt – köztük az I. és II. világháborúban harcoló nagykériek sorsát feldolgozó négykötetes emlékkönyvet, illetve nevéhez kötődik az érsekújvári Fogd bástya rendbetétele.

Túri Török Tibor Keszthelyen élő muzeológust, szobrászt a határon túl végzett magyarságtudat ápolásában végzett tevékenységéért díjazták, akit Pallag György méltatott. Aláhúzta, Túri Török Tibor szobrai, domborművei Kárpát-medence-szerte megtalálhatóak, Felvidéken Pozsonytól Királyhelmecig láthatóak művei. Komáromban az ő keze munkáját dícséri Hunyadi János büsztje, a Duray Miklóst, Esterházy Jánost és Salkaházy Sárát ábrázoló domborművei. Tevékenységét a Rákóczi, majd a Kossuth Szövetség aranydiplomájával tüntette ki, 2009-ben elnyerte a Pro Cultura Keszthely díjat is. Túri Török Tibor Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro Cultura díjas szobrász, Krúdy Gyula-díjas író, a Magyar Kultúra lovagja – hangzott el méltatásában.

Az ünnepi esemény színvonalát Baranyai Anett, a Magyar Állami Operaház operaénekese és Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész emelte előadásával.

(Szalai Erika)