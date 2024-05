A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumnak és Alapiskolának (MSGA) négy kórusa működik: Kicsinyek Kórusa, Csengettyű Gyermekkórus, Leánykar és az Ifjúsági Vegyeskar.

A „Mládež spieva” a szlovákiai gyermek- és ifjúsági kórusok országos versenye, amelynek döntőjébe idén nemcsak a Csengettyű, de a Leánykar is továbbjutott a kassai kerületi fordulóból.

Az énekkarok az utóbbi években jártak már Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is.

Tavalyelőtt Érsekújvárban a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválján, a XVIII. Csengő Énekszón a Leánykar, az Ifjúsági Vegyeskar és a Csengettyű Gyermekkórus is arany sávos minősítést kapott, emellett a Csengettyű a zsűrik dicséretét is elnyerte. Továbbá mindhárom kórus különdíjban is részesült. A szintén 2022-ben megrendezett budapesti Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusversenyről is arany helyezéssel távozott a Csengettyű. Tavaly novemberben, a svédországi Norrköpingben tartották az 5. Európai Kórusjátékokat és Nemzetek Nagydíját ( 5th European Choir Games & Grand Prix of Nations 2023 ), ahonnan ezüstéremmel tértek haza a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola tanulói.

Márais énekkarok 2005 óta vesznek részt a versenyen, és tavaly szerzett először arany sávos minősítést a Csengettyű, emellett az ország legjobb iskolai kórusa is lett.

A kerületi fordulót idén is Nagymihályban rendezték meg márciusban, ahol az Ifjúsági Vegyeskar is arany helyezésben részesült, de a döntőbe csak a másik két kórus indulhatott.

A ,,Mládež spieva” versenyt 1970 óta rendezik meg kétéves vetésforgóban, és idén is Privigyén került sor az országos megmérettetésre.

A kassai kórusokon kívül érkeztek kórusok Homonnáról, Komáromból, Nagymegyerről, Zsolnáról, Pozsonyból, Trencsénből, Újbányáról és Besztercebányáról. Tíz kórus énekelt a döntőben, amelyből négy kórus volt magyar. Hét énekkar versenyzett a gyermekkórusok kategóriájában és három az ifjúsági kórusok kategóriájában.

Az érkezés napjának délutánján workshopokon vehettek részt az énekkarok és a karvezetők egyaránt. Szombaton a privigyei piarista templom adott otthont a versenynek.

Este a gálán minden jelenlévő kórus elénekelt egy a zsűri által választott dalt, amelyet délelőtt is énekeltek, majd kezdődött az eredményhirdetés.

A Csengettyű Gyermekkórus arany sávos besorolást kapott a gyermekkórusok kategóriájában, emellett az abszolút győztesek is ők lettek. A Ladislav Stanček Zeneiskola igazgatójának különdíját is elnyerték.

A Leánykar szintén arany sávos minősítést kapott az ifjúsági kórusok kategóriájában, továbbá az RKC igazgatójának különdíját is ők vitték haza.

Az eredményhirdetés után az összes énekkar közösen elénekelte a Zázraky sa dejú című művet és a Ladislav Stanček Zeneiskola zenekara kísérte őket.

A kassai kórusok számára a hosszú felkészülés, az áldozatos munka meghozta a gyümölcsét. A sikeres szereplés után jártak a bajmóci állatkertben és a kastélyban. A kastély egyes termeinek akusztikáját is kitapasztalhatták, mivel volt lehetőségük énekelni az idegenvezetőknek is.

(Chovan Lilla)