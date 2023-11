December elseje a magyar rádiózás napja: 1925-ben ekkor indult hazánkban a rendszeres rádióadás. Ennek apropóján Magyarország legrégebbi múltra visszatekintő rádiója, a Kossuth Rádió és a közmédia több csatornája rendhagyó módon emlékezik a médium mintegy 100 éves múltjára, valamint a közelmúlt meghatározó rádiós eseményeire.

„A magyar Rádióhírmondó budapesti adóállomása, mint a magyar találmányú fémvezetéses Telefonhírmondó utódja, nagynevű elődjének stúdióvá átalakított helyiségéből most kezdi meg hivatalosan működését” – mondta az éterbe 1925. december 1-jén Demény Károly államtitkár, a korabeli Magyar Királyi Posta vezérigazgatója magyar, angol és francia nyelven.

A Kosztolányi Dezső által „barna mahagónidoboznak” és „bűvös szekrénynek” nevezett rádió ma már egy zsebkendőnyi eszközben is elfér. A legfrissebb felmérések szerint a magyar lakosság 91 százaléka rádiózik hetente, tehát az internet és a televízió után ez a híradástechnikai eszköz a legnépszerűbb.

A Kossuth Rádió tematikus adással ünnepli a magyar rádiózást. A Délelőtt című műsor a rádiósokról, műsorkészítőkről szól: a hallgatók betekintés kaphatnak arról, hogy mi zajlik a kulisszák mögött, hallhatják a rádió munkatársainak személyes történeteit, de felidéznek emlékezetes rádiós bakikat is. Kapcsolnak a diósdi Rádió- és Televíziótörténeti Múzeumba, ahol szintén a hazai rádiózást és a 101 éves nemzetközi rádiózást ünneplik, de készül riport a 65 éves Széchényi-hegyi adótoronyban is. Magyarország leghallgatottabb talkrádiójának műsorvezetői azt is elárulják, milyen háborús tudósítói helyzettel álltak szemben, amikor a libanoni mentőcsapattal készülő interjú során a vonal másik végéről robbanás hangja hallatszott, majd néma csend lett, és beavatják a hallgatókat abba is, hogyan adható át egy rádióműsor által egy robotasszisztált vesekőeltávolító operáció egyenesen a műtőből. A rádiózás ünnepén a hallgatók élményeit is várják arról, hogyan változtatta meg életüket egy-egy rádióadás.

A Petőfi Rádió Hazai című műsorában Fekete László Montágh-díjas műsorvezető beszél majd a rádiózás mai jelentőségéről, de valamennyi műsorban megemlékeznek a technológiáról, kiemelten a Petőfi Rádió történelméről. Az M2 Petőfi TV FRISS című műsorában Dominik Zsolt csatornaigazgató lesz a vendég, aki a megújult Petőfi Rádióról beszél, és a nézők megismerhetik a rádió műsorvezetőit is. A magyar zene rádiójában, a Dankó Rádióban is hallhatnak érdekességeket a rádiózás történetéről ezen a napon.

(Az MTVA Sajtó és Marketing Iroda sajtóközleménye)