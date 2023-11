Az Esztergomi Művészek Céhe megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepelte idén. Az évforduló keretében Esztergomban a Megyei Jogú Vármegyeháza dísztermében a közelmúltban megnyílt az „Új lélegzet” c. téli tárlat az EMC szervezésében.

A céheknek kezdettől fogva voltak felvidéki tagjai, mint Gerstner István, Lábik János, Bugyács Sándor párkányi festőművészek, valamint Nagy János szobrász és éremművész. Közülük már csak Bugyács Sándor él, és volt jelen a kiállításon.

A kiállítást Steindl Balázs Esztergom Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg a következő gondolatokkal:

„Az esztergomi Művészek Céhe büszkén mutatja be kiemelkedő alkotóinak munkáit, melyekkel új színt és lélegzetet visznek a téli estékbe. Az alkotás és a művészet mindig is kiemelt szerepelt játszott Esztergomban. Egy kiállításnak mindig két oldala van: az alkotók és a nézők együttes párbeszéde. Ma este itt, ezen a helyen ez a párbeszéd valósul meg. Biztos vagyok benne, hogy az itt kiállított művek elgondolkoztatnak bennünket, és egy kis varázslatot hoznak a hétköznapokba.”

Majd köszönetet mondott az egyesület vezetőségének, tagjainak, a kiállítás megszervezéséhez, a művészek értékteremtő, értékmegőrző munkájukhoz, akik elkötelezett hívei a város kulturális felvirágoztatásának, és a környék művészeti közéletének.

Bánhidy László a Céh volt elnöke felidézte a múltat, az alakulást, párhuzamot vonva a világ jelenlegi főleg technikai fejlődésével, leszögezte, hogy a művészet ma is határtalan, alkotói kortalanok, és számukra fontosak a Duna két partját összekötő kapocsként is számon tartani őket. Felsorolta a már köztünk nem élő, illetve élő felvidéki művészeket is. Örömmel nyugtázta és mutatta be a mai kor ifjú művészeit Esztergom és környékén, akik e kor világát érzékeltetik műveikkel, s örökítik meg az értékeket.

A tizenöt bemutatkozó alkotó művész különböző technikájú munkáit csodálhatta meg a nagy létszámú közönség. Többen közülük már bemutatkoztak hazai műtermeinkben is. Gúgyela Tamás szintén felvidéki származású kőszobrász első alkalommal mutatkozott be nagyon egyedi és érdekes munkáival.

A bevezető és aláfestő zenét a kitűnő SIC TRANSIT FOLKMŰHELY tagjai szolgáltatták, kitűnő hangulatot teremtve a kiállításhoz.

E kiállítást megtekintve álljon itt két idézet a művészeteket kedvelő embernek:

„A művészet számtalan úton-módon képes hatalmába keríteni az emberi lelkeket. Benyomul, beszivárog, felmelegít, megdermeszt, döf, sebez és gyógyít, riaszt és nyugtat.” (N. Perelman)

„A művészet az emberben és a természetben megnyilvánuló rejtelmesnek és isteninek érzéki visszaadása.” (Liszt)

A kiállítás megtekinthető Esztergom Megyei Jogú Vármegyeháza dísztermében december 24-ig, minden pénteken-szombaton 14.00-18.00 óra között.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)