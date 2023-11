Péntektől hat napon át tartó rendezvénysorozattal nyílik meg az Ifjú Szivek Táncszínház pozsonyi játszóhelye. Az épület az elmúlt 3 év során teljes felújításon esett át, a társulat idén szeptemberben vehette újra birtokba. Az ünnepi előadás-sorozatban a Barbaro magyar és szlovák nyelvű előadásaira, a Profesorka című színházi előadásra és a társulat vonósnégyesének Pressburger Akzent című koncertjére várják az érdeklődőket a táncszínház régi-új, pozsony-belvárosi otthonába.

Az Ifjú Szivek Táncszínház pozsonyi székházának aggasztó iramban romló állapota évtizedek óta nehezítette a társulat hétköznapjait. A 2020 márciusától 2023 szeptemberéig tartó teljes felújításnak köszönhetően mostantól korszerű körülmények között folytathatják a mindennapi munkát és saját színpadukon is funkcionális és teljes mértékben akadálymentesített környezetben fogadhatják pozsony-környéki közönségüket.

„Az épületen 50 éve nem történt komolyabb beavatkozás, régóta tudjuk, hogy elkerülhetetlen a teljes felújítás. Az elmúlt 2 évtizedben többé-kevésbé hozzászoktunk, hogy a ház minden egyes esőzés alkalmával 10-15 helyen beázik, de a helyzet már nem volt tartható, már csak a tetőszerkezetben található azbeszt miatt sem. Hosszú volt ez a három év, de mostantól megfelelő körülmények között, megújult környezetben végezhetjük a munkánkat. Szerettük volna az újraindulást a közönséggel együtt is megünnepelni. Az elmúlt időszakban erre nem volt alkalom, hiszen az őszt nagyrészt vidéken töltöttük, 37 előadásunk volt. December 1-től 6-ig szeretettel várunk mindenkit Pozsonyban”

– mondta el Hégli Dusan a táncszínház művészeti igazgatója.

A társulat újra műsorra tűzte BARBARO című táncszínházi előadásának magyar és szlovák változatát. A darabot még 2019-ben mutatták be és azóta 40 alkalommal adták elő francia nyelven, az Avignoni Színházi fesztiválon. „Izgalmas a darab francia változata, de azért nagyon vártuk már, hogy ezt az előadást magyarul és szlovákul is játszhassuk. Bízom benne, hogy a hazai közönség is szeretni fogja” – mondta Brusznyai Erik, a Barbaro egyik szólistája. Az előadás Samuel Beckett Katasztrófa című drámája nyomán született, a szöveget Parti Nagy Lajos írta. Magyar nyelven maga a szerző, szlovákul pedig Milan Lasica kölcsönözte a hangját az előadás főszereplőjének, Beckett intendánsának. Az ünnepi előadás-sorozat keretében december 1-én és 2-án magyarul, december 3-án és 4-én szlovákul mutatják be a Barbarot. Az előadás a későbbiekben is csak a táncszínház pozsonyi színpadán lesz látható.

Az Ifjú Szivek Táncszínház ünnepi előadás-sorozata péntektől jövő hét szerdáig tart. December 5-én, kedden az IS String Quartet POZSONYI HANGNEMBEN című koncertjére várják az érdeklődőket, december 6-án, szerdán pedig a Trepp Színházi Platformmal közös, hónapok óta nagy sikerrel játszott darabot, a PROFESORKÁT láthatják az IS Táncszínházban, Bandor Évával a főszerepben. Jegyek az előadásokra a Ticketportal felületén vásárolhatók.