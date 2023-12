E címmel került sor könyvbemutatóra a Párkányi Plébánia Mariánum Lelkipásztori Központjában. Fóthy János közelmúltban megjelent könyve egy tanúságtétel, vagy nevezhetnénk krónikának is, amellyel a kisebbségi lét egyetlen és utolsó tanúja küldi üzenetét a jelennek és a jövőnek…

Dr. Fóthy János neve nem ismeretlen tájainkon. A Garam mentén, Oroszkán született, ma Somorján él, nyugalmazott állatorvos, élelmiszer-higiénikus, közíró, helytörténeti író. Iskolai tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Párkányban folytatta és a gadóci mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett. 1965-ben a brünni Állatorvosi Egyetemen szerzett oklevelet. 1965–1974-ben körzeti állatorvos volt Illésházán, 1974–1979 között Algériában működött. Hazatérve 1979–1992-ben a somorjai állatorvosi központ főállatorvosa. 1994–1998-ban Somorja alpolgármestere. 1990-ben a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyik alapítója, 1992–1994-ben a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője (MKDM). 2001-től a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás elnöke. Ismeretterjesztő cikkei jelennek meg az egészségügy, az állategészségügy és az állattenyésztés területéről, ismertek publicisztikai írásai a kisebbségi kérdésről és az egyház gondjairól.

A könyvbemutatót megnyitotta és a vendégeket köszöntötte dr. Fóthy Zoltán esperes- plébános, aki a művet és szerzőjét régóta ismeri, távoli rokoni szálak is fűzik hozzá, és tanácsadója is volt a könyv írásakor. A könyvet ill. szerzőjét felkérésre jómagam mutattam be a könyv elolvasása alapján, de a megjelent recenziók, és egyik székelyföldi tanár, jó barátja írását is belefoglalva. Salamon Ferenc így ír a könyv fülszövegében:

Fóthy János már zsenge ifjúkorától koromfekete időben kezdte megvívni élte és nemzete csatáit a tündérszép Felvidék végvárában, a hajszálgyökereinket elmetsző Élet útvesztős mindennapjaiban.

A szerző ezen esten is felidézte élete azon szakaszait – valóban a gyermekkortól kezdve – melyekben megélte, megtapasztalta, megszenvedte, megharcolta a kisebbségi lét minden stációját az elmúlt több mint nyolcvan éve alatt.

Ami e beszélgetésben elhangzott, és a könyvben leírt, egy tanúságtétel, egy felvidéki magyar sorsról, melyet ilyen nyílt és őszinte hangon még nem írt meg hazai közéleti ember, író. A könyv címe is ezt jelzi: Elmondom hát mindenkinek.

Fóthy János magánélete, közéleti, politikai, kulturális, társadalmi tisztségei, megnyilvánulásai – akár kellemes vagy kellemetlen élmények alapján – mind az itt élő magyarságról és a jövő védelméről szólnak.

Mindezek mellett állatorvosi, öt évnyi külföldi tevékenysége Algériában is kamatoztatta szakmai gyakorlatát, tudását, melyből szintén epizódokkal színezte az estét.

A szerző bejárta a világ minden táját, mintegy negyven országban járt Európában, és a távoli tájakon, mindenütt meglelve a magyarokat is.

Élményeit fotókkal kiegészítve egy igen tartalmas együttlétet töltöttünk a szerzővel, aki e táj, a szülőföld szerelmese.

Az esten szép létszámban megjelentek egykori kortársai is, de a szülőfalujából Oroszkáról is eljöttek rokonok és érdeklődők.

Fóthy János élet – krónikája nemcsak egy üzenet, de mementó is. Könyvének mottója:

Akárhogy is lesz, immár kész a leltár,

Éltem, és ebbe más is belehalt már.”

József Attila

„Díjak, kitüntetések: a Szlovák Irodalmi Alap Különdíja a szlovák és a cseh állattenyésztési szakirodalom szakszerű bírálatáért (1986); Rákóczi-emlékérem (2001), első díj a Jobbágy Károly Alapítvány pályázatán (2008).– Fm. Mezőgazdasági gyakorlatok (állattenyésztés, 1990); Oroszka évszázadairól (2008); Öt év Afrikában (2013).” (Szlovákiai Magyar Adatbank)

2023.január 28-án Somorja városától megkapta a Csallóköz Kultúrájáért Đíjat.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma