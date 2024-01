Soha nem látott napvilágot még olyan magyar filmes produkció, ahol a jelen kor társadalomkritikája és az igen megrázó II. világháború történelmi eseményeinek mélyen titkolt keresztmetszete köszön vissza a filmvászonról. A történet szerint ugyanis az álmait kergető zsidó származású lány olyan elismerésben részesül, amelyet az akkori eszme szerint soha nem tapasztalhatott volna meg.

Az utolsó adás c. tévéfilmet a 4. Magyar Filmhéten jelölték a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb férfi és női főszereplő és a legjobb forgatókönyv kategóriában is, amely kiváló alkotás Kovács Patrick nevéhez fűződik. A Filmland Stúdió tulajdonosa számos egyéb produkcióval a háta mögött most a RockStone Médiával karöltve hozta létre újabb művét, amely az Übermensch icipici hibával címet viseli.

A történet hátterében ismernünk kell Friedrich Nietzsche német filozófus először használt „Übermensch” kifejezését, amely önmagában az ember lelki fejlődésének, felismeréseinek és felemelkedésének belső folyamatát jelenti, amit Adolf Hitler saját meglátása szerint a tökéletes emberi fajként azonosított. A film ezt a fonalat is vette fel, mely szerint a Harmadik Birodalom a hibátlan embert keresi, aki példaként szolgálhat a polgárok számára, hogyan is kell kinéznie egy kifogásolhatatlan szépségű árjának. Arra azonban már senki nem gondolt, hogy a nemzetközileg kiadott versenyt egy hajtóvadászat követi majd és végül egy zsidó lány kerül ki győztesen. Az igazság rengeteg játszmát, hazugságot, vért, érzelmet, meghurcoltatást és megannyi embertípust mutat be, ahol a végén azzal a társadalomkritikával is kénytelenek vagyunk szembesülni, hogy ami régen tiltott volt, az ma még mindig kísért bennünket és már nem is működhetne másképpen, csak éppen a nézőpontok cseréltek helyet.

A rövidfilm forgatókönyvét Kovács Patrick írta és rendezte, aki megfelelő szakmai támogatást kapott a RockStone Média tulajdonosától Hajósi Pétertől, aki producerként kapott helyet a stáblistában egy igen magának való nyomozó szerepe mellett a filmben, ugyanis az alkotás körüli ügyeket nemcsak szervezte, de az általa üzemeltetett Fáklya Rádió stúdióját is rendelkezésre bocsájtotta, ahol az utószinkronok kerültek felvételre.

A közös produkció munkálatai rendkívül nehezek voltak a téma érzékenysége miatt, de az alkotók időt és energiát nem sajnálva megvalósították mindazt, amit a filmben viszont szerettek volna láttatni.

„Azért szerettem volna Magda és az apja történetét elmesélni, mert „élnek és lélegeznek”. Nem a megkülönböztetés a probléma, hiszen az embernek büszkének kellene lennie arra, hogy különbözik másoktól. Az a gond, hogy nagyon kevés a „Magda”, aki felül tud emelkedni ezen, ha felül tud.

Aki pedig támogatásból készít filmet, az – kis túlzással – de bármit megtehet, mi viszont szinte semmit és ezt át kellett hidalni, mert ha a néző megkülönbözteti a filmet, akkor ránk bárddal csapnak le, a költséges produkciókra meg semmivel. Megkülönböztetés itt is, ott is, mindenhol” – fogalmazott Kovács Patrick, a film rendezője és forgatókönyvírója.

„A tavalyi év nagyban azzal telt, hogy technológiai fejlettségünket és kapcsolati hálózatunkat kihasználjuk és egész estés mozifilmeket készítsünk. Ebben segítségünkre volt számos közéleti személyiség, akikkel leszerződtünk és akikért bármelyik filmstúdió azonnal ugrott volna, azonban az utolsó lépésnél mindig elvéreztünk, ugyanis állami finanszírozást egyik esetben sem kaptunk. Ezért módosítottunk a szemléletünkön és egy másik megoldást kihasználva sikeresen elindultunk egy járható úton, aminek egyik állomása és eredménye az Übermensch, a többi produkciónk pedig már szintén forgatás előtt áll, ráadásul már külföldi megkeresést is kaptunk a sikerünket követően, akik velünk szeretnének alkotni. Azt gondolom, hogy ez a film nemcsak megreformálhatja a hazai filmpiacot, de példaként is szolgálhat arra, hogy ne másoktól függjünk és megvalósítsuk az álmainkat” – tette hozzá Hajósi Péter, a film producere.

A film előzetese itt érhető el, a premier bemutatása pedig a nyár folyamán várható.

(A RockStone Média sajtóközleménye)