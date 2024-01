Sokak előtt csak a könyvespolcokon sorakozó könyvek képe jelenik meg, ha a könyvtár szót hallják. A rendszeres könyvtárlátogatók ehhez még a kedves mosolyú könyvtárosokat és a polcok között keresgélő olvasókat is látják maguk előtt. De valószínűleg még ők is porlepte kötetekre, néma könyvfolyosókra és magányos, unatkozó könyvtárosokra asszociálnak, ha valaki száját a szakkönyvtár kifejezés hagyja el. Ez azonban nagy tévedés! Egy szakkönyvtárban is egész évben élénk munka folyik, s bizony használói is akadnak szép számmal.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet szakkönyvtárában, a Bibliotheca Hungaricában is szorgalmasan telt a 2023-as év. A könyvtárnak közel száz kutatója volt egész évben, akiknek munkáját aktívan segítették az agilis könyvtárosok. Emellett közel 2000 kötettel gyarapodott a könyvtár állománya, és 74 fajta folyóirat 2023-as lapszámaival bővült a folyóirattára.

A könyvek és folyóiratok beszerzése, adataik számítógépes feldolgozása mellett két önálló projektet is megvalósítottak a szabad perceikben sem unatkozó könyvtárosok. „Az emlékezetünk beköltözött pontos könyvekbe…” – különgyűjtemények feldolgozása a Bibliotheca Hungaricában című projekt keretében két jeles szlovákiai magyar személyiség köteteivel bővült a Bibliotheca Hungarica könyvállománya.

Az első félévben Tőzsér Árpád (1935–) költő, irodalomkritikus, esszéíró, szerkesztő magánkönyvtárából ide került kötetei kerültek kiválogatásra, rendszerezésre és számítógépes feldolgozásra.

A 477 darab könyvből álló gyűjtemény különlegessége, hogy 157 darab dedikált és 28 darabja jegyzetekkel ellátott.

A magángyűjtemény katalogizálásával párhuzamosan a könyvtárosok Tőzsér Árpád folyamatosan bővülő személyi bibliográfiáját is kiegészítették, amely megtekinthető a Szlovákiai Magyar Adatbank Könyvtár menüpontja alatt.

A második félévben kezdődött a két éve elhunyt Tóth Mihály (1932–2022) politikai újságíró könyvhagyatékának kiválogatása, rendszerezése és számítógépes feldolgozása.

A több mint 300 könyvből álló gyűjtemény elsősorban a történelemmel, a szlovákiai magyar szépirodalommal, a szlovákiai magyarok történelmével és művelődéstörténetével foglalkozókat érdekelheti.

Mindkét könyvgyűjtemény a könyvtár online katalógusából kilistázható és már otthonról is böngészhető.

Az előzővel párhuzamosan egész évben folytak a második projekt munkálatai, mely „Följegyezték a Mátyusföldön…” címmel a több éve létrehozott helytörténeti cikkadatbázis bővítésére irányult. Ennek során hét mátyusföldi lap helytörténeti jelentőségű cikkei kerültek kiválogatásra aprólékos munkával. A Galántai Újság, A Terra Hírújság, a Rétei Hírvivő, a Rév Mondó, a Súri Híradó, a Taksonyi Szelet és a Varsa című lapok a Bibliotheca Hungarica folyóirat-állományában meglévő lapszámaiból 4000 cikk bibliográfiai leírása került az online katalógusba tárgyszavakkal ellátva.

Az érdeklődők az egyes sajtótermékek cikklistáit a Szlovákiai Magyar Adatbank oldalán is megtalálhatják.

Mindkét projekt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.

Az önálló projektek mellett könyvtárosaink a szlovákiai magyarok örökségének digitalizálásából is részt vállaltak. A Fórum Kisebbségkutató Intézet digitális könyvtára 2023-ban az Új Szó 2018 és 2022 között megjelent lapszámaival, Könyvjelző című mellékletének 2002–2006 közötti évfolyamaival, valamint a Csallóközi Múzeum időszaki kiadványának, a Múzeumi Híradónak 2021-ig megjelent köteteivel bővült. A több tízezer oldal terjedelmű anyagot a könyvtár állományából digitalizálták.

S mi bővült még 2023-ban? A könyvtárban dolgozók szaktudása és ismeretanyaga. Mert a jó szakkönyvtáros egy életen át tanul, tanulni pedig mindenkitől és mindenből lehet, úgy a könyvtáros találkozókon és képzéseken, mint akár a helytörténeti konferenciákon. Könyvtárosaink az év folyamán több rangos eseményen képviselték a Bibliotheca Hungaricát. A részvételen túl a könyvtár vezetője, Roncz Melinda a szakkönyvtári munkáról adott elő szeptember közepén a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének szakmai napján Kassán.

Az adventi időszakban pedig Zalabai Zsigmond kettős jubileuma alkalmából a szakkönyvtár a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárral egy emléknapot szervezett. Az emléknap gazdag programjai több generációt is megszólítottak, a délelőtt zajló könyvtári foglalkozáson a Madách Imre Gimnázium diákjai megismerkedhettek a szakkönyvtár gyűjteményével is, a délután kezdődő szakmai szimpóziumon a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének előadói után a Bibliotheca Hungarica korai éveiről és Zalabai Zsigmond szerepéről is szó esett. A nap hangulatos emlékesttel zárult, amelyen a Zalabai Zsigmondra emlékezők között volt Végh László, a Bibliotheca Hungarica alapító igazgatója is.

Színes, izgalmas év áll a szakkönyvtár mögött, volt ez is, az is. A karácsonyi ünnepek alatt kicsit megpihenő könyvtárosok januártól ismét várják az érdeklődőket-kutatókat, hogy témáikban segíthessék őket. Illetve, unalomra semmi ok, számtalan kötet és anyag várja csendesen, hogy rendszerezzék, katalogizálják, polcra tegyék őket addig, amíg egy szemfüles kutató nem érkezik, hogy a kezébe vegye, és tanulmányozza azt.

(Roncz Melinda, BH/Felvidék.ma)