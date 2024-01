Immár negyed évszázada, hogy az Érsekújvári járás egyik legkisebb falujában a dombok közé szorult Libád községben kerül sor így farsang idején a Felvidéki Magyar Bálra.

E hó 20-án, a csöndes falut újra felhangosította a mára már a régiót- sőt Felvidéket is – kinőtt Kárpát-medencei magyar bállá sokasodott eredeti nevét meghagyó Felvidéki Magyar Bál.

Mivel a terem csak maximum háromszázhúsz lelket befogadó, mégis már több évtizede eljönnek nemcsak az ország távolabbi részéről, de a Székelyföldről, a Vajdaságból is nemzettestvéreink. Mert együtt lenni jó!

A legtöbb vendég huszonöt éve visszajár!

Az idei bál meghívójának mottója Esterházyt idézi:

„ Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem…“ (Esterházy János)

Az idei jubileumi bál szervezői Retkes János és neje Retkes Ildikó sok mindennel igyekeztek emelni a bál színvonalát, emlékezetessé tenni ezt az éjszakát, ezt a legnagyobb magyar lazító, de felemelő találkozást.

A bál házigazdája ez évben is Szilágyi Zoltán a Lánchíd Rádió főmunkatársa volt, aki köszöntötte a vendégeket, és vezette az esti programot.

A bál fővédnöke most is, mint már jó pár éve a Magyar Országgyűlés elnöke dr.Kövér László, aki ezen az estén nem tudott jelen lenni. A meghívott vendégek, akik jelen voltak: dr. Balogh Csaba Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Pozsonyból, Erős Gábor Országgyűlési képviselő, dr.Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Erdélyi Rudolf Zalán, a Bethlen Gábor Alap Zrt. vezérigazgatója, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Steindl Balázs, Esztergom megyei jogú város alpolgármestere, Forró Krisztián, a Magyar Szövetség országos elnöke, Csenger Tibor, Nyitra megye alispánja, Farkas Iván, Bolya Szabolcs, Farkas Attila a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselői, Edmár Attila, a Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke, valamint a környék polgármesterei, képviselői, s mint minden évben most is itt volt egy maroknyi székelyföldi vendég.

A legünnepélyesebb pillanat most is a kezdés volt. A Magyar Királyi Koronaőrség Egyesületének kiséretében, és a Boldogasszony Anyánk éneke alatt behozták a Szent Korona hiteles másolatát. Majd Vadkerti Imrével közösen énekelték a Nemzeti Imánkat, és a Székely Himnuszt. Timkó Eszter, Jászai Mari-díjas színművésznő szavalata után fellépett még a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes.

A zenét a vajdasági JOKER tánczenekar, és Nagy Csomor András és zenekara szolgáltatta.

Pohárköszöntőt Forró Krisztián mondott, akinek legfőbb üzenete az itt élő magyarság összetartozása, és az összefogás volt. Talán soha nem volt erre ilyen szükség, mint napjainkban. Utalt a köztársasági elnök jelöltségre is, ezzel az erős kitartásunkat, akaratunkat nyilvánítjuk ki.

Kövér László az Országgyűlés elnöke, a bál fővédnöke nem várt esemény miatt nem tudott jelen lenni. A „Tisztelt Honfitársaim!“ Megszólítással szóló üzenetét Szilágyi Zoltán tolmácsolta levelét felolvasva (részlet):

„Önbizalom, bátorság, bölcsesség, önfegyelem, erő és kitartás, valamint az összetartozás tudata – nekünk mai, magyaroknak ezen erényekre van szükségünk ahhoz, hogy átkeljünk a mai történelmi korszakunk előttünk magasló hágóin, hogy erősebbeknek bizonyuljunk a ránk leselkedő ellenségeknél és veszélyeknél, hogy ezeréves szülőföldünkön megmaradjunk és gyarapodjunk. Az elődeink iránti tisztelettől, és az utódaink iránti felelősségtől vezettetve mi, mai magyarok is – ha kellően hiszünk benne és teszünk érte – át fogunk kelni a legnehezebb akadályokon is! Isten áldja mindannyiunkat!”

A kitűnő programhoz, zenéhez, nem hiányzott az „eszem-iszom” vigadalom sem, a mindig egyedi Kárpát-medencei ínyencekkel, mint az: „Isten hozta” székely szilvapálinkakóstolóhoz mangalica tepertő, az óvári fejedelmi fácánleves, a szatmári töltött csirkemell, a növendék szürkemarhapörkölt, a madari meggyes-mákos és túrós rétes, éjszakára a felvidéki korhelyleves kuruc módra. S persze mindehhez a hazai családi pincészetek: Zalaba, Jókai, Lantos, valamint a Damax kft kiváló borai.

Ennek a bálnak a legnagyobb erénye és értéke az évi egyszeri találkozásban, a beszélgetésekben, a közös énekben, imában, s persze a mulatásban van, mely az összetartozás legfőbb alapjainak motiválója, korosztálytól független részvétellel.

A rendezvény fő támogatói voltak: dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke, a BGA Alap, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, a Convertis cég, Pohori Tamás, Góra Róbert, Barusz étterem, és sokan mások.

A rendezvény főszervezője: Retkes János és Retkes Ildikó.

Szervezők: LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás és Zoltai Dániel.

Mudrák Balázs további felvételei:

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)