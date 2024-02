Február elsején elindult a már tavaly beharangozott Integrált Közlekedési Rendszer (IDS). Sajnos az első nap semmi nem úgy alakult, ahogy azt a Besztercebányai Megyei Önkormányzatnál tervezték. És a másodikon sem…

Tavaly novemberben a megyei önkormányzat és Ondrej Lunter megyefőnök nagyszabású kampány keretében ismertette a nagyközönséggel az új központosított Integrált Közlekedési Rendszert, amelynek az eredeti tervek szerint már a 2023-as év végén el kellett volna indulnia. Ez viszont ismeretlen okokból nem sikerült, ezért januárban, folytatva a megkezdett kampányt és hogy meghozzák a fogyatkozó utasok kedvét a tömegközlekedéshez, ingyenesen lehetett utazni az autóbuszokon szerte a megyében. Csakis a települések között közlekedő vonalakon és nem a helyi városi buszokon, ezeket nem érintette a változás.

A rendszercserét megelőzte a korosodó autóbuszok cseréje.

Szerencsére nem volt pénz az összes nyugdíjazására, így néha utazhatunk kényelmesen is, mert az új buszok üléseire sokan panaszkodnak, joggal, hogy kényelmetlenek. A sofőrök is elégedetlenek, mert az autóbuszok motorja jóval gyengébb a megszokottnál és a szükségesnél. Ráadásul műszakilag is visszalépést jelentenek, de sebaj, van bennük kamera (négy darab van autóbuszonként) és van bennük rengeteg USB-csatlakozó, ha valaki tölteni szeretné a telefonját útközben. Persze a sofőröket senki nem kérdezte. Ha tudták volna, hogy ez csak a kezdet…

Apropó ingyenes január! Az ingyenes utazás csak a SAD Lučenec és a SAD Zvolen járatait érintette, az Eurobus járatokon továbbra is fizetni kellett. Ezeken eleinte nem sokan utaztak, azonban hamarosan jött a roham, és többen inkább fizettek vagy autóval utaztak, csak ne kelljen érezniük a zsúfolt buszon a legszegényebb romák (akik azt hitték, hogy most kötelező utazni és ezt ki is használták) mosdatlan, füstös szagát. A viselkedésükről meg inkább ne is beszéljünk. És ha a hosszas utazáshoz nem szokott gyerekeknél jött a „róka”, akkor a buszsofőrök szerencsésnek mondhatták magukat, ha az egy zacskóban vagy egy műanyag táskában landolt. Persze ez nem volt garancia arra, hogy a „cuccot” aztán nem felejtették valahol az ülés alatt. A sofőrök között is akadtak, akik inkább a betegszabadságot választották, de ezek után csodálkozik valaki?

De talán folytassuk a technikai vonalat. Tavaly a jegykiadástól a GPS támogatású útvonalkövetésig minden egy jól működő, strapabíró és megbízható táblagépen (tableten) futott, melyet a buszsofőrök is kedveltek, és amely alig két éve áll használatban. A tablet használatát illetően a megyei ötlet gyárosok újfent az újítás mellett döntöttek. Kitalálják? Hát persze, hogy egy jóval gyengébb minőségű tabletre telepítették az új rendszerprogramot, mert miért ne!?

A képernyő fényereje gyenge, a betűk aprók, alig láthatók még az olyan sofőrök számára is, akik nem viselnek szemüveget.

Ráadásul egyes részek angolul vannak telepítve, mintha minden sofőr kellőképpen tudna angolul! A döntő többség nem tud. Ráadásul sokkal lassabb a rengeteg új opció miatt a jegykiadás. A norma szerint 3 MÁSODPERC alatt kellene egy jegyet kiadni a sofőröknek, hogy tartsák a menetidőt, erre az új géppel esélyük sincs. Az már csak hab a tortán, hogy semmiféle iskolázást nem kaptak az új gépek kezelését illetően!!! Az új csodagépből sehol nincs tartalék, ha esetleg egy-kettő elromolna. És hogy mi történt a régi tablettel? Tovább használják őket, és a buszban a egy elég lehetetlen helyre telepítették, balra fent, a sofőrök feje fölé. Erre a gépre vannak bekötve a kamerák is. Az egyik tablet jobb oldalt van derék, illetve inkább mellmagasságban, a másik balra fent, a fejük fölött. Nem balesetveszélyes ez? Több utas és sofőr véleménye alapján mindenképpen.

Az új gép a jegykiadásnál sem remekelt, a készpénzes jegyvásárlás még valahogy működött, de a kártyás, QR-kódos verzió alig vagy sehogy sem.

Nem Besztercebánya az egyetlen, ahol integrált közlekedési rendszerrel próbálkoznak, így tett Zsolna és Nagyszombat is. De ők a váltást meg tudták oldani a régi berendezések segítségével, nem kellett ráadásul új tablet. A losonci SAD is felajánlotta, hogy a megyei önkormányzat, illetve az IDS használja ingyen a cég szoftverjét és gépét, de ezt a megyén elutasították, megoldották „erőből”. Úgy is néz ki az egész. Az utasok egy része továbbra is ingyen utazik, mert nem működnek a gépek, de az igazi vesztesek a buszsofőrök, mert ők nem tudják működtetni a felszerelést és nekik kell zöld ágra vergődni az utasokkal is.

És még egy meglepetést kaptunk a megyei önkormányzattól, illetve az Integrált Közlekedési Rendszertől, megdrágultak a jegyek, pedig erről az elején egy szó sem esett. Például a Tornaljáról Rimaszombatba 2,60 € a teljes árú jegy 2,30 € helyett, vagy ugyaninnen Bátka kerek 2,00 € a menetjegy, ahogyan Fügéből Rimaszombatba is. „Nem tervezték, de azért jól sikerült!”, hogy Hofit idézzem.

A megyei önkormányzat és az IDS képviselői türelmet és megértést kértek az utasoktól.

Sajnos sok ingázó dolgozónak és diáknak más lehetősége nincs, hát várnak és remélnek. De a fény az alagút végén remélem nem egy szembe jövő autóbusz reflektora, amelynek a sofőrje az út helyett épp’ a tableteket nézi zavartan…

(Csipai István, Gömöri Hírlap/Felvidék.ma)