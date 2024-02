Megtelt az egyetem konferencia-központja a ma reggeli nyílt nap alkalmából, melyen Juhász György rektor mondott köszöntőt. Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményének rektora elmondta, a Gazdaságtudományi és Informatikai, a Tanárképző és a Református Teológiai Karokon mindhárom tanulmányi szinten – alapképzésben, mesterképzésben és doktoranduszi képzésben kínálják tanulmányi programjaikat.

A hagyományosan Bálint-napon tartott nyílt napon az érdeklődők előadást hallhattak a karok kínálatáról, az egyetemi, az egyetemre való elektronikus jelentkezést interaktív bemutatón kísérhették a délelőtt folyamán. Emellett betekintést nyerhettek az egyetem egyes épületrészeibe, kollégiumába, illetve kiállítások, színes és érdekes kísérőprogramok álltak az érdeklődők rendelkezésére délután egy óráig.

Rektori köszöntőjében Juhász György megjegyezte, az intézmény idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Mint mondta, tanítványaik túlnyomó többsége Szlovákia magyarlakta részeiről érkezik az egyetemre – „ám egyre népszerűbbek vagyunk a magyarországi hallgatók körében is, hiszen ma már hallgatóink egynegyede Magyarországról jön hozzánk továbbtanulni” – fogalmazott.

Kiemelte, Szlovákiában kizárólag a Selye János Egyetemen van lehetőségük arra, hogy a jelentkezéstől kezdődően egészen a tanulmányaik befejezéséig magyar nyelven végezzék a teljes ügyintézést, és a tanulmányaik sikeres befejezését követően magyar nyelvű oklevelet vegyenek át.

Hangsúlyozta, a minőségi oktatáson és a jól képzett, szakmájukban elhelyezkedni tudó végzősökön felül színvonalas kutatói munka is fémjelzi az intézményt, amelyhez, mint mondta, minden adott: kiváló nemzetközi oktatói gárda, jól felszerelt előadó- és szemináriumi termek, egyedülálló biológiai, kémiai és informatikai kutatói laboratóriumok, egyetemi könyvtár áll a hallgatók rendelkezésére. Juhász György aláhúzta, az újonnan kiépített minőségbiztosítási rendszernek köszönhetően még nívósabb, még inkább hallgatóközpontú, a munkaerőpiac igényeit is figyelembe vevő oktatásban részesülhetnek hallgatóik.

Az elmúlt évben nyilvánosságra hozták a szlovák felsőoktatási intézmények kutatási tevékenységének időszakos értékelését. El kell mondani, hogy a Selye János Egyetem nyolc tudományterületen belül kérte kutatói munkájának az értékelését, melyen kiváló eredményeket ért el az intézmény” – emelte ki, hozzátéve,

hogy a református teológia a filozófia és teológia tudományterületen belül országosan a legjobb minősítést kapta.

Szintúgy a Tanárképző Karon a kémia, biológia, illetve a Gazdasági és Informatikai Karon az informatika is kiváló kutatói minősítést kapott.

„A Selye János Egyetemen nem csupán a szlovákiai, de a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő színvonalas tudományos kutatás folyik, amely szilárd alapot jelent a kimagasló tudományos tevékenységhez és egyetemi oktatóink igényes munkájához” – jelentette ki.

Emellett az egyetem a nemzetközi kapcsolatok ápolásának is kiemelt figyelmet szentel; aktívan bekapcsolódik az Erasmus+, a Ceepus és a Makovecz-hallgatói- és oktatói csereprogramokba, melyeknek köszönhetően a hallgatók ösztöndíj-támogatással eljuthatnak Ausztriába, Csehországba, Horvátországba, Magyarországra, Törökországba, de akár Dél-Koreába és a Dél-afrikai Köztársaságba is. További ösztöndíjak is elérhetők, a szociális ösztöndíjtól a szakösztöndíjakig bezárólag – hívta fel a figyelmet.

A Selye János Egyetemnek jelenleg közel 1700 hallgatója van, a kezdetektől egészen mostanáig közel tízezer diplomát állított ki végzős hallgatóinak.

A rektor kitért arra is, hogy kis egyetem lévén oktatóik nagyobb figyelmet tudnak szentelni a diákoknak, hatékonyabban segítik előmenetelüket.

„A nálunk tanulóknak közvetlen és barátságos hangulatban, hallgatóközpontú légkörben zajló oktatásban lehet részük. Képzési programjainkat a munka világának igényeihez igazítva alakítottuk ki, elvégzésük után olyan szakmai tudással felvértezve távozhatnak intézményünkből, amely példásan kamatoztatható a munkaerőpiacon” – jegyezte meg. Hozzátette, az álláskeresésnél, a munkaerőpiac buktatóinak elkerülésében a karrierközpont munkatársai segítik hallgatóikat, de kiemelte a Hallgatói Önkormányzat szerepét is, amely az egyetemi életbe való beilleszkedést segíti rendezvényeivel.

Juhász György rektor köszöntője végén elmondta, a Szlovák Akkreditációs Ügynökség újra akkreditálta az egyetem összes tanulmányi programját. „Aki a Selye János Egyetemre beiratkozik szeptembertől, az akkreditált képzésre iratkozik be, amely teljesíti az ügynökség által bevezetett nemzetközi standardokat is, illetve további új tanulmányi programokat is tudunk indítani” – húzta alá.

A nyílt napon köszöntőt mondott Keszegh Béla, Komárom polgármestere, aki hangsúlyozta, az egyetem fontos intézménye a városnak, ahogy meghatározó szerepet fog betölteni a város is a hallgatók életében.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)