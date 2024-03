Két évvel ezelőtt indította el Szlezák Erika nótaénekes a Felvidéken a nótástalálkozót, akkor azzal indokolta döntését, hogy saját tapasztalatból érzi, jó az ilyen rendezvényeken való részvétel, hiszen az énekesek tapasztalatot szereznek és tanulhatnak is egymástól.

Két évig a mátyusföldi Feketenyék adott otthont a Dankó Pista Nemzetközi Nótástalálkozónak, az idei ében viszont más helyszínen, az Érsekújvári járásban, Barsbaracskán lesz a nótások rendezvénye június 8-án.

A találkozó célja továbbra sem változott, lehetőséget biztosítani a fellépésre a kezdő énekeseknek, hogy tapasztalatot szerezzenek, megismerjék egymást, esetleg ennek köszönhetően további szereplési lehetőséget biztosítani számukra, de tehetséggondozásként is felfogható ez a rendezvény.

A főszervező Szlezák Erika szerint az eredeti helyszínt, a feketenyéki kultúrházat kinőtték, ennek ellenére úgy tervezte, a harmadik évad szervezéséhez is hozzálát, így jól jött Wurtzer Péter énekes, barsbaracskai polgármester ajánlata, hogy tartsák meg az ottani Kelecsényi kastélyban a nótástalálkozót.

„Miután úgy döntöttem, harminc jelentkezőnél le kellene zárni a jelentkezést, még nyolcan bejelentkeztek. Viszont ahhoz, hogy gördülékeny legyen a nótástalálkozó menete, harmincnál több énekest nem tudunk fogadni.

Április 30-ig terveztük a jelentkezési határidőt, de két héttel a jelentkezés megkezdése után betelt a regisztráció, így előnyben részesítem a felvidéki énekeseket, hiszen ez elsősorban nekik szól.

Annak ellenére, hogy Magyarországon több nótástalálkozót is szerveznek, sokan jönnének onnan is, vonzó számukra, hogy Szlovákiában is énekeljenek. Mezei Zsolt és zenekara kíséri a fellépőket, este pedig gálát tartunk, itt viszont már lesz belépődíj.“

Erikától azt is megtudtuk: vannak erdélyi származású jelentkezők, olyan, aki az anyaországban él, illetve Ausztriában élő is, valamint egy kárpátaljai énekes is, aki a háború miatt Magyarországra menekült. Kárpátaljáról Nagy Anikó jön, aki odahaza operetténekes volt, de mivel el kellett jönnie otthonról, keresi az új lehetőségeket.

A Felvidékről vannak újoncok is, akik az előző két évben nem voltak ott a feketenyéki rendezvényen, az énekesek fele még nem volt a Dankó Pista Nemzetközi Nótástalálkozón. A korosztályi összetétel vegyes, 17 évestől a 83 évesig lesznek nótaénekesek Barsbaracskán június 8-án.

„Barsbaracskán a Kelecsényi kastélyban lesz a gála is. Az a döntés született, hogy az itteni esti gálán a helyiek és a szervezők lépnek fel, azaz Hajtman Lívia, Wurczer Péter, Cséfalvay Zsolt és jómagam. Szólókat és duetteket is előadunk majd.“

Itt megismerik egymást az énekesek, többük szervez nótaestet szülőfalujában, így jó lehetőség ez arra is, hogy fellépési lehetőséghez jussanak a résztvevők. Tudunk olyanokról, akik ennek köszönhetően kapnak fellépési lehetőséget és ismertté tudnak válni. Cél az is, hogy a résztvevők kellő önbizalmat szerezzenek a magyarnóta-énekesek Csemadok által szervezett Őszirózsa – magyarnóta-énekesek országos versenyén való indulásra.

A magyar nóta a lelkünkből szól, magyar érték, ezért is vált hungarikummá néhány évvel ezelőtt – lehetne a mottója a rendezvénynek, de akár az énekeseknek is. De hogy mennyire népszerű ma ez a műfaj, arra Erika ad választ. „Időnként felmerült, hogy már nem olyan népszerű a nóta, de mi úgy látjuk, hogy ismét egyre népszerűbb. Egyre több helyen szerveznek nótaestet, a kisebb településeken, de a nagyvárosokban, Szencen, Pozsonyban is telt ház előtt. Én úgy érzem, hogy van igény a nótaestekre, a közönség sokszor állva tapsol az énekeseknek. Szerencsére az énekesek, akikkel találkozom, elégedetten térnek haza. Van utánpótlás is, szerencsére, hiszen a nótástalálkozóra jelentkeztek 17 évesek is, de nagyon sok helyütt lépnek fel fiatalok, így többek között Fegyverneken, de a korábbi nótástalálkozón is voltak fiatalok“ – mondja bizakodva Szlezák Erika.

