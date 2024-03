Rajthoz áll a májusi Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Peter Sagan – jelentették be kedden a szervezők.

A 34 esztendős szlovák kerekes országúton háromszor, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben világbajnok volt, hétszer érdemelte ki a Tour de France-on a sprinterek pontversenyének győztesét megillető zöld trikót, nyert többek között a flandriai körversenyen és a Párizs-Roubaix egynapos klasszikusokon. A francia körversenyen pályafutása során 12 szakaszon lett első, diadalmaskodott két Giro d’Italia-etapon, valamint négy Vuelta a Espana-szakaszon.

Korábban bejelentett tervei arról szóltak, hogy a tavalyi volt az utolsó teljes idénye országúton, ezt az évet pedig néhány országúti viadal mellett főképp arra szánja, hogy kvótát szerezzen és felkészüljön hegyikerékpárban a párizsi olimpiára. Sagan másfél hete Olaszországban szívműtéten esett át, mivel egy hegyikerékpáros viadalt követően szívritmuszavart diagnosztizáltak nála.

“A Sagan-jelenség olyan intenzív az elmúlt tizenöt évben a kerékpársportban és rám személy szerint is akkora hatással volt, hogy óriási dolog az indulása a verseny számára” – fogalmazott az MTI-nek Eisenkrammer Károly főszervező, aki hangsúlyozta: a sportág szurkolói is érteni fogják, mit jelent a háromszoros világbajnok részvétele Magyarországnak. – “A brit Mark Cavendish és Sagan szereplése egyszerre, egyazon versenyen bárhol is történne a világon, nagy szám lenne.”

A versenyt szervező Vuelta Kft. ügyvezetője elárulta: titkon egész télen arra vágyott, hogy azon tavaszi egy-két országúti viadal között, amely szükséges Sagan ideális hegyikerékpáros olimpiai felkészüléséhez, ott legyen a Tour de Hongrie is.

A kerékpársport elmúlt másfél évtizedének másik meghatározó sprintere, a 2011-ben világbajnok Cavendish február közepén jelentette be, hogy részt vesz a magyarországi viadalon.

A 45. magyar körversenyt május 8. és 12. között rendezik, az útvonalbemutatóra ma (kedden) 17 órától kerül sor. Az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti.

(mti/Felvidék.ma)