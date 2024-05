Mi a családfakutatás folyamata? Hogyan alakul ki egy fazekas dinasztia? Mik az örökbefogadás szabályai? A családi életet érintő, változatos kérdésekre ad választ a család nemzetközi napján Magyarország leghallgatottabb talk rádiója. Május 15-én reggeltől estig szinte valamennyi műsorban a legfontosabb közösség kerül középpontba a Kossuth Rádióban.

Összetartozás, emlékezés, generációk kapcsolódása – május 15-én, a családok nemzetközi napján tematikus műsorokkal készül a Kossuth Rádió. A csatorna ez alkalomból május 14-ig várja a hallgatók családtörténeteit. Érdekességeket az őseikről, családfájukról, történeteket a családi legendáriumból. A hallgatók hívásait a 06/1 vagy /30 -759-60-80-as telefonszámon várják. A legérdekesebb elbeszéléseket a Délelőtt című műsorban mutatják be, amelyben ehhez kapcsolódóan Bárdossy Péter, történész-levéltáros, családfakutató a települési családfakutatásról oszt meg érdekességeket.

„Második alkalommal tartjuk meg a család nemzetközi napját a Kossuth Rádióban. A célunk, hogy erősítsük a legnagyszerűbb közösséget. Tesszük ezt nap mint nap, például a Vendég a háznál vagy a Családok, történetek című műsorunkban, de ezen a napon kiemelten foglalkozunk a témával az aktualitások között is” – emelte ki Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

A Hajnaltáj reggel 6 órától egy különleges családmodellt, a pásztornőket és családjukat mutatja be. A Délelőtt szolgáltató magazin 9 órától a családfakutatáson túl a generációk együttélésével foglalkozik. Évtizedekkel ezelőtt megszokott volt, ha egy házban akár négy generáció is együtt élt. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, családsegítő terapeuta arra ad választ, hogyan lehet ma áthidalni a generációs különbségeket. Szó lesz még arról is, milyen egy családbarát munkahely, amely díjat a közelmúltban a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) is megkapott. A jogi rovatban ezúttal a téma az örökbefogadás lesz: Kator Zoltán ügyvédtől megtudhatják, ki lehet örökbe adott és örökbe fogadó illetve, hogy nekik milyen jogaik és kötelezettségeik vannak.

A Hely 11 óra után egy 300 éves fazekasdinasztiához látogat el Nádudvarra. Az utána kezdődő Vendég a háznál a Kazincbarcikai Don Bosco Iskolát mutatja be. A rádió klasszikus családi műsorából az is kiderül, pótolhatja-e az iskola azt, ami a családban hiányzik. A Borsod vármegyei iskola a kezdetektől felvállalta, hogy felkarolja a hátrányokkal érkező diákokat, köztük azokat is, akiknek nem sikerült befejezni az általános iskolát. A Felfedező az irodalomról 14:30 után ezúttal A Jókai-család történetén vezeti végig a hallgatókat.

A 15:30-kor kezdődő Kalendáriumban a vendég Oberfrank Pál színigazgató lesz, aki egy családi színdarabról a Veszprémi Petőfi Színház Mézga 2 – Szárnyal a kedv! című zenés mesejátékáról árul el részleteket. A Jó napot, Magyarország! napi kérdésében arra kíváncsiak, mit jelent a hallgatóknak a család fogalma 2024-ben.

Az Este a Mandinerrel is családi témával jelentkezik, a 19:30- kor kezdődő Nagyokban pedig Gerevich József pszichiátert, neurológust, addiktológust és pszichoterapeutát, egyetemi tanárt, írót hallhatják.

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította május 15-ét a család nemzetközi napjává, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy a figyelmet a társadalom legfontosabb egységére irányítsa.

A család nemzetközi napja a Kossuth Rádión május 15-én, a Családok, történetek; a Délelőtt; A Hely; a Vendég a háznál; a Kalendárium; a Jó napot, Magyarország!; Az este és a Nagyok című műsorban.

(MTVA/Felvidék.ma)