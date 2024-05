A komáromi kajak-kenu klub 1,1 millió eurós pályázatot nyert, amelynek köszönhetően egy teljesen új, emeletes sportcsarnokkal bővül több mint 400 négyzetméteren. A közel 300 ezer eurós önrészt Nyitra megye biztosította – számolt be róla a klub vezetősége május 27-én.

Sajtótájékoztatóra került sor a klub Vág-parti épületében tegnap délután, amelyen Branislav Becík, Nyitra megye elnöke, Keszegh Béla, Komárom polgármestere, Ondrej Gajdáč alpolgármester és Demin Viktor, a klub elnöke közösen tájékoztatták a sajtó képviselőit a történelmi léptékű beruházásról, amelynek köszönhetően valamivel több mint 400 négyzetméteren emeletes sportcsarnok épül, melynek felső szintjén a kajak-kenu sporthoz szükséges edzőtermek lesznek, a földszinten pedig egy általános sportcsarnok épül.

Keszegh Béla kifejtette, az utóbbi években számos fejlesztésre került sor a város tulajdonába tartozó épületegyüttesen.

„Elhárult minden, a klubot veszélyeztető helyzet, a közelmúltban megújult a teniszpálya is, most már minden adott ahhoz, hogy zavartalanul folyjon itt a klubélet” – fogalmazott. Aláhúzta, a pályázati kiírásnak nem tudtak volna megfelelni, amennyiben a megyei önkormányzat nem támogatja meg a projektjüket, mivel Komárom városa nem tudta biztosítani a pályázathoz szükséges 30 százalékos önrészt. Mint mondta, a klub vezetősége hibátlan projektet nyújtott be, de önrész nélkül nem valósulhatott volna meg. „Ezért hálásan köszönöm a megye elnökének, hogy a megyei képviselők elé terjesztette a kérelmünket, illetve Klein Ottokár képviselő támogatását is, illetve köszönet a megyei képviselőknek, hogy megtámogatták azt” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az esemény aktualitását az adja, hogy a napokban jelent meg a Sporttámogatási Alap (Fond na podporu športu) által támogatott projektek listája nyilvánosan.

Branislav Becík megyei elnök úgy fogalmazott, Nyitra megye prioritásai közé tartozik a sport támogatása, ezen belül pedig kifejezetten támogatják az ifjúsági sportot.

Országosan egyedülálló módon támogatják a megye területén működő több mint 400 sportklubot, konkrétan 16 500 gyermek sportolását éves szinten közel egymillió euróval – húzta alá. A komáromi kajak-kenu klub pályázatáról szólva elmondta, egyértelműen támogathatónak találták azt, ezért fontosnak tartották a pályázat sikerének érdekében, hogy elkülönítsék a szükséges önrészt a megyei költségvetésből. Mint mondta, a közbeszerzés jelenleg is zajlik, legkorábban ősszel kezdődhetnek meg a munkálatok és várhatóan 2025 nyarán már átadásra is kerülhet az új sportcsarnok.

Demin Viktor, a klub elnöke felhívta a figyelmet, hogy a beruházásnak köszönhetően Komáromban megnyílhat a vízisportok megyei központja, ami azt jelenti, hogy a Nyitra megye területén működő alap- és középiskolák diákjai látogathatják majd a klubot.

„Ezentúl nemcsak a komáromi gyerekeket fogja szolgálni a klubunk, hanem a megye összes gyermekét, ezáltal a gyerekek száma is megnövekszik a klubban” – húzta alá.

Rámutatott, épp a növekvő gyermeklétszám tette szükségessé a pályázat megírását. Ez egy specifikus sportág, egyszerre nem tudunk 80 gyereket foglalkoztatni biztonsági okokból. Ezért vált szükségessé egy új sportcsarnok építése is – magyarázta. A beruházásról elmondta, egyik feltétele a kiírásnak az volt, hogy a sportlétesítmény teljes mértékben akadálymentes legyen, emellett gazdaságos és környezettudatos.

A napelemekkel fűtött és rendkívül energiahatékony nyílászárókkal és szigeteléssel ellátott épület gyakorlatilag passzívházként fog működni, ez pedig a városnak is rendkívül gazdaságos, vélekedett, hozzátéve, a sportpálya újrahasznosított autógumiból készül majd. A klub elnöke megköszönte Nyitra megye képviselőinek támogatását, amely nélkül a pályázatuk nem nyerhetett volna.

A komáromi kajak-kenu klubnak jelenleg 140 tagja van, ám a beruházástól azt remélik, a tagok száma akár 40 százalékkal is megnövekedhet. Mint azt a klub elnöke elmondta, jelenleg a Komáromi járásból látogatnak hozzájuk gyerekek, illetve Dél-Komáromból és körzetéből, de a fejlesztésnek köszönhetően várhatóan egész Nyitra megyéből érkeznek majd hozzájuk gyerekek, akik a vízi sportokban érdekeltek.

