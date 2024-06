A Dunán vasárnap 16:10-től látható tudományos-ismeretterjesztő műsor központi fogalma a Nobel. Az adásban megismerhetik a nézők az elismerés névadója, Alfred Nobel munkásságát, a világ legrangosabb tudományos elismerésével díjazott magyar tudósait, a jelölés titkait, valamint megszólal a 2023-as év fizikai Nobel-díjasa, a Közmédia Év Embere, Krausz Ferenc is. A fizikus felfedezésük jelentőségét részletezi és kutatói hitvallásáról is beszél.

„A kutatást hivatásnak érzem. Az igazi kutató sohasem érkezik meg, hiszen mindig vannak újabb kérdések, amelyek megválaszolása új lehetőséget nyit meg, új irányba visz minket” – így fogalmaz hitvallásáról a Deltában Krausz Ferenc, aki az anyagban lévő elektronok dinamikájának tanulmányozására szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat létrehozó kísérleti módszerekért kapta az elismerést, megosztva két kutatótársával. A súlyos betegségek gyógyítását elősegíthető felfedezést személetes példával is leírja a Deltában. Munkássága kapcsolódik Vastag László, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ cégvezetőjének tevékenységéhez is, amely az egészségügy forradalmasítását, a betegségek korai észlelését célozza. Krausz Ferenc kutatásának is köszönhetően várhatóan 2030-ra a mindennapi orvoslásban is alkalmazhatják a vérvizsgálaton alapuló módszert. Ennek részleteit is megismerhetik a vasárnapi adásban.

A Nobel fogalomra épülő Deltában a svéd vegyész, Alfred Nobel munkássága és a dinamit feltalálásnak, tökéletesítésének története is megjelenik, valamint a végrendelete nyomán életre hívott legnagyobb szakmai elismerés hazánkat érintő vonatkozásait is megismerhetik. 18 magyar gyökerekkel rendelkező Nobel-díjasunk van, közülük 12-en Magyarországon születtek. Hogy ezzel a Nobel-díjas országok listáján milyen helyet foglal el hazánk, megtudhatják Csillag István professzor emeritisutól, aki a Nobel-díj Jelölő Bizottságának tagjaként a jelöltállítás titkokkal teli folyamatába is beavatja a nézőket. A Delta vasárnapi adásának izgalmas beszélgetéseit fűszerezi, hogy a műsorvezető, Fejős Ádám maga is megpróbálkozik az Alfred Nobelhez köthető dinamit előállításával.

A hazai televíziózásban jelenleg egyedülálló, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott képi és nyelvi modell, Bíró Ada a Delta Hírekben a Nobel-díjakhoz köthető tudományos érdekességekkel várja a nézőket.

