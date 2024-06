Béke, család, régiófejlesztés – a gömöriek is ezt szorgalmazzák. Mag Fodor Enikő a Felvidék.má-nak elmondta, már a 2030-as évek támogatási irányelveiről döntünk, ezért nem mindegy, kik képviselnek majd bennünket.

Mag Fodor Enikő projektmenedzser Guszonáról, a Rimaszombati járásból. Tanulmányai nagyrészt az Európai Unió működését érintették, illetve a különböző politikai folyamatok feltárására is szakosodott. Fontos mérföldkő volt az életében 2014 ősze, amikor Csáky Pál európai parlamenti képviselő brüsszeli irodájában töltött 3 hónap szakmai gyakorlatot. 2023-ban beválasztották Besztercebánya megye képviselői testületébe. Kiemelt területe a régiófejlesztés, kultúra és a szociális intézmények fejlesztése, s nem utolsósorban a családpolitika.

Úgy véli, az Európai Unióban a családpolitika nincs külön kiemelve, pedig uniós szinten is támogatni kellene a gyermekvállalást.

Leszögezte, nem a migrációval kellene megoldani a munkaerőhiányt, az ebből adódó problémákat a határon kívül kellene kezelni, s helyben kiszűrni, hogy kik azok, akik bejöhetnek az unióba, meg kell szabni a nemzeti irányvonalakat.

„Be kellene biztosítani a fiatal családosoknak a munkavállaláshoz szükséges megfelelő feltételeket is, pl. a bölcsőde- és óvodarendszer támogatását vagy azt, hogy a nagyszülők is kaphassanak támogatást, ha otthon maradnak a gyerekekkel” – sorolta.

A kampányútjai során sikerült a gömöri emberekkel is megértetnie, hogy Brüsszel nem is olyan távoli, hiszen az ottani politikának olyan dolgokra van ráhatása, ami a tagállamokban csapódik le, legyen szó agrárpolitikáról, gazdaságpolitikáról.

„Azt magyaráztam az embereknek, hogy egy-egy uniós programidőszak olyan, mint egy nagy vonat. Elindul valami, s mire elérünk a célhoz, eltelik öt év. Ezért már most főképpen 2030-ról beszélhetünk, hogy melyek lesznek azok a támogatási irányelvek, amiket beterveznek. Ezért nem mindegy, hogy milyen külföldi politikát tervez be az unió, hogy a kohéziós alapot megtartja-e. Fontos, tehát, hogy kik kerülnek a parlamentbe, hogy kiket karikázunk be, mert a nem választás is választás” – magyarázta Mag Fodor Enikő.

Hozzátette, nem érti, hogy miért gyér az érdeklődés az uniós választások iránt, hiszen minden döntésük itt, a régiókban csapódik le.

A kampányhajrában azt üzeni a gömöri választóknak, hogy tudatosítsák, már nagyon sokszor elhangzott ígéret, hogy a felvidéki magyarokat majd képviselik, de ez nem így működik, az igazi képviseletet csak a saját sorainkból tudjuk biztosítani.

„Felvidéki magyarok, segítsetek magatokon. Ha lesz méltó képviseletünk a Magyar Szövetségen keresztül, akkor én hiszem, hogy valóban tudunk magunkon segíteni. Már több józan gondolkodású képviselő is van az Európai Parlamentben, így meglesz az a csapat, akivel együtt tudunk dolgozni” – mondta Mag Fodor Enikő.

Leszögezte: „Európánkat meg kell tartani és meg kell védeni!”

A közösségi oldalakon mások mellett Halász Attila, Juhász Péter és Cziprusz Zoltán is üzentek a választóknak.

Halász Attila, Rimaszombat alpolgármestere úgy gondolja, hogy a mai időszakban a legfontosabb a biztonság, a család és a régiófejlesztés.

„Ezért kérek mindenkit, és buzdítok innen Rimaszombatból, jöjjön el szavazni, és szavazzon a régiónk képviselőjére, Mag Fodor Enikőre, a Magyar Szövetség pártra” – biztatja a választókat Halász Attila.

Juhász Péter, Besztercebánya megye alelnöke kifejtette, négy évvel ezelőtt a választás a magyaroknak nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, majd újra eltelt négy év, s megnőtt a tét.

„A tét az, hogy milyen Európában fogunk élni, egy háborúkkal sújtott Európában, egy értékvesztett Európában, vagy pedig egy nemzetek Európájában, ahol mindenki megtalálja a maga életét, a maga számítását. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki menjen el szavazni” – mondta Juhász Péter.

Hozzátette, bízik benne, hogy elérhetjük, hogy egy olyan európai életet tudjunk biztosítani magunknak és az utódainknak is, ahol minőségi életet lehet élni, és nem egy süllyedő életszínvonalat kell megtapasztalnunk.

Cziprusz Zoltán, a Magyar Szövetség országos elnökségének a tagja, városi és megyei képviselő szintén a választásokon való részvételre buzdít közösségi oldalán.

Mint mondja, a felvidéki magyarság szempontjából sem mindegy, hogy milyen erők győzedelmeskednek Európában.

„Nem mindegy, hogy a béke pártján álló nemzeti konzervatív szuverenista erők győzedelmeskednek-e, vagy pedig az Európai Egyesült Államokat erőltető, a háborút támogató, talán kimondani sem lehet, milyen nevű gender ideológiákat ránk erőltetni akarók győznek” – mondta.

Arra buzdított, hogy vegyünk részt minél többen a hétvégi választásokon. Támogassák a 4-es sorszámú Magyar Szövetség listáját, s azon belül karikázzuk a gömöri-nógrádi régió jelöltjeit, Mag Fodor Enikőt 6-os számmal és Marcinkó Zoltánt 10-es számmal.

