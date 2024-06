Marcinkó Zoltán a Felvidék.ma-nak kifejtette, a következő 5 évben sok fontos kérdés fog előtérbe kerülni, ami hatással lesz a mindennapi életünkre, ezért fontos, hogy képviseletünk legyen az Európai Parlamentben is.

Marcinkó Zoltán Béna község polgármestere a Losonci járásból. Abban bízik, hogy a júniusi választásokon a Magyar Szövetség 4-es listáját választjuk, az emberek érdekeiért küzdő, a régióinkat támogató embereket juttatunk az Európai Parlamentbe.

„Sokan úgy gondolják, hogy az EP-választások a legkevésbé befolyásolják az emberek életét, de ez nincs így, mert a következő 5 évben rengeteg olyan fontos kérdés fog előtérbe kerülni, ami hatással van a mi mindennapi életünkre is” – szögezte le Marcinkó Zoltán.

Kifejtette, döntések születnek majd arról, hogy milyen formában működik tovább az Európai Unió, hiszen a Lisszaboni szerződés már 15 éves, s ezen majd biztosan változtatni akarnak.

„Halljuk azt, hogy sokan Európai Egyesült Államokról beszélgetnek, közös adópolitikáról, hogy kötvényeket bocsásson ki az unió. Közös hadseregről is beszélnek. Tehát a centralizáció és a szuverenitás kérdése mindenképpen elő fog kerülni a következő öt évben” – világított rá a képviselőjelölt.

Elmondta, a Magyar Szövetség azon az oldalon áll, hogy megmaradjon az Európai Unió gazdasági és politikai szövetségként, de a tagállamok maradjanak szuverének, saját maguk dönthessenek.

Kiemelte, fontos, hogy a tagországok önállóan dönthessenek, hogy mit gondolnak a génmódosító eszközökről, mi a véleményük az új irányzatokról, vagy éppen a szomszédunkban lévő háborús konfliktusról.

Ez utóbbi kapcsán kifejtette: „Mi a kampány kommunikációban is arra törekedtünk, hogy békét szeretnénk. Nógrádban is azon a véleményen vannak, hogy minél hamarább tárgyaló asztalhoz kellene ülni. Úgy ahogyan Trianonban, most sem kérdezik meg az adott háborús régiók lakosságát, hogy ők mit akarnak. Mindig csak azt halljuk, hogy mi Ukrajna vagy mi Oroszország érdeke, vagy mi az Amerikai Egyesült Államok érdeke, de a lényeg nem kerül előtérbe.“

Leszögezte, mindenki tudja, hogy a nyomor és a szegénység a háborúnak a gyermeke, így itt mindenki azt szeretné, ha a közelebbi konfliktusok minél hamarább lezáródnának.

Eredetileg az Európai Unió is ezért jött létre, hogy ne lehessen harmadik világháború. Most pedig az uniós politikusok akarnak belesodorni ebbe a háborúba. Ezért is fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni, s a béke pártján tegyék le a voksukat.

„Nagyon sokszor mondtuk már, hogy el kell menni választani. Most is arra hívnám fel a figyelmet, hogy június 8-án reggel az legyen az első dolguk, hogy elmennek a választóhelyiségekbe, s kihúzzák a választócédulát a 4-es listával” – biztatta a választópolgárokat Marcinkó Zoltán.

(HE/Felvidék.ma)