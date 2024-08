A 2024-es párizsi olimpia záróünnepségén újból előkerülnek a résztvevő nemzetek formaruhái a nagyközönség előtt, melyek közül több is magára vonta a divatszakma figyelmét. Nagy Renáta Nikole, az NRN Privée márka tulajdonosa, egyben divattervezője emelte ki a leglátványosabb darabokat. Ezért is érdemes lesz nézni a záróceremóniát.

A XXXIII. nyári Olimpiai Játékok megnyitója és záróünnepsége is egy globális divatbemutatóval ér fel, főleg Párizsban, a divat egyik fellegvárában, ahol a sporttal összekapcsolódva híres divatmárkák és művészek által tervezett ruhákban vonulnak fel a különböző országok olimpikonjai. A stílusos és kulturálisan jelentős formaruhák közül hármat emelt ki Nagy Renáta Nikole, az NRN Privée megálmodója.

„Az Egyesült Államok különleges egyenruhái látványosan a preppy és a laza stílust ötvözik, melyeknek tervezője a világszinten elismert Ralph Lauren. A sportos eleganciából viszont nemcsak az USA, hanem Kanada is inspirálódott, hiszen egyenruháit Lululemon tervezte, hangsúlyozva az inkluzivitást és az alkalmazkodóképességet innovatív anyagokkal. Azonban a sportosság mellett szerintem hasonló fontossággal bírt a hazaszeretet. Ez jól megfigyelhető volt a mongolok ruháin is, amelyeket hagyományos hímzéssel, a tájat jellemző madarak és hegyek motívumai díszítenek” – kezdte elemzését a magyar divattervező, aki korábban Párizsban szerzett szakmai tapasztalatot. Úgy véli, hogy a világeseményen látott formadarabok minden ország örökségét és modern divatérzékét hangsúlyozzák.

Természetesen a magyar csapat szettjei mellett sem lehet elmenni szó nélkül, amelyek a hazai szakember szerint amellett, hogy ízlésesek, figyelemfelkeltőek is.

„A tervezők kiválóan kombinálták a nemzeti színeket és a francia zászló kékjét, ezzel tisztelegve a házigazda ország előtt. A női sportolóink zöld ruhája modern és elegáns, miközben megőrzi a nemzeti identitást. A férfiak zakóiban a francia zászlóból ismert kék szín dominál, amely stílusos és ünnepi hatást kelt.”

A nyári időjárást figyelembe véve fontos szempont az anyagválasztás is, amelyről elmondható, hogy illeszkedve a Közép-Európában tapasztalt klímához, könnyed és kényelmes, az alkalmazott anyagok légáteresztők, így esős és meleg napokon is komfortos viseletet nyújt a sportolóknak.

„Divattervezőként nagyon értékelem a ruhák kulturális és esztétikai kombinációját. A modern szabásvonalak és a hagyományos színek tökéletes harmóniát alkotnak. A magyar viselet profi és innovatív, a ruhák méltóan képviselik Magyarországot a nemzetközi színtéren. Összességében a magyar olimpiai csapat egyenruhái remekül ötvözik a nemzeti büszkeséget és a modern dizájnt, biztosítva, hogy sportolóink stílusosan és kényelmesen jelenjenek meg a világ egyik legfontosabb sporteseményén” – tette hozzá Nagy Renáta Nikole, aki szerint legalább annyira megtiszteltetés és egyen kihívás egy ilyen világeseményre a formaruhák megtervezése, mint a sportolóknak a felkészülés: sok évnyi tapasztalat és munka kell hozzá.

„Az elsődleges cél a kényelem és a mozgásszabadság biztosítása. Azonban az anyagok kiválasztásánál figyelembe kell venni a ruházat viselésének célját. Mindemellett a ruhának vizuálisan is vonzónak kell lennie, így például a színek, minták és szabásvonalak harmóniája kulcsfontosságú. Ezért is jár az elismerés a Heavy Tools tervezőinek, mert munkájukban egyszerre érvényesítették a nemzeti színek és szimbólumok, az egység és diverzitás, valamint a praktikum kritériumait, továbbá alkalmazkodtak a klimatikus viszonyokhoz és törekedtek a hosszú élettartamhoz, vagyis a tartós anyagok és a minőségi kivitelezés biztosításával arra, hogy a ruhák kibírják a rendezvény teljes időtartamát és azon túl is használhatók legyenek. Ezzel pedig biztosították, hogy sportolóink stílusosan, kényelmesen és büszkén képviseljék országunkat a világ színpadán” – zárta gondolatait a divattervező, aki hozzátette, hogy ahogy az NRN Privée egyedi darabjainál is tapasztalható, úgy különösen világeseményeknél is fontos, hogy a ruhákat viselő személyek személyiségét is tükrözze az adott darab. Ebből kiindulva pedig amennyiben magunkra öltenénk a kollekció valamely darabját, kis részben magunkon viselhetjük olimpikonjaink bizonyos személyiségjegyeit is.

(Career Brand Management/Felvidék.ma)