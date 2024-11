Dolgozó Nő digitalizálva

A Microgramma a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) támogatásával digitalizálja a múlt század második felében, magyar nyelven megjelent, nők számára íródott szlovákiai hetilap, a Dolgozó Nő egyes évfolyamait. Jelenleg kilenc évfolyam érhető el a honlapukon.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: „Idén a legkorábbi, az 1952-es, 1953-as és 1954-es évfolyamok digitalizálását végeztük el. Akit érdekel a történelem, az arra a korra jellemző stílusú digitalizált lapszámokban sok mindent megtalálhat. A riportokban nagyon sok riportalanyt említenek név szerint, így lehet, hogy megtalálhatják nagyszüleiket, dédszüleiket is. Az olvasók által beküldött levelek írói között is rábukkanhatunk ma is aktív közéleti személyiségekre.”

Nem elhanyagolható tény az sem, hogy betekintést nyerhetünk koszorús költőink, íróink fiatalkori műveibe, s az akkor nagyon sokat preferált politikai vezetők éltetése is nyomon követhető

– fogalmaz a közlemény.

Korrajzként lehet értékelni a külpolitika és a nemzetközi nőmozgalmak, a szabadságért vívott harcok leírását és a szlovák sajtóból átvett kötelező témákat.

A honlap ITT található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma