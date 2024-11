Betiltanák az ízesített nikotintermékeket és az e-cigarettákat

A dohánytermékekről szóló törvény módosítása értelmében betiltanák az ízesített nikotintartalmú termékek és az egyszer használatos elektromos cigaretták árusítását. A törvénymódosító javaslatot a Smer-SD parlamenti képviselői terjesztették a parlament elé.

Ezzel szeretnék meggátolni, hogy a fiatalok hozzáférjenek és hozzászokjanak a nikotintartalmú termékekhez.

„A benyújtott javaslat célja, hogy minimalizálja az elektromos cigaretta elérhetőségét a fiatalkorúak körében,

a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) ellenőrzéseinek eredményei ugyanis azt mutatják, hogy a fiatalok nagyon könnyen hozzájuthatnak ezekhez a termékekhez” – közölték a képviselők. A mentol-, a menta- és a dohányízesítésű dohánytermékek árusítására nem vonatkozna a tilalom.

„Értjük, hogy egyes ízeket a tinédzserek nem keresnek, a felnőtteknek azonban segíthetnek a dohányzásról való leszokásban” – közölték, és hozzátették, a fiatalok általában a gyümölcsös és az édes ízeket keresik.

A képviselők emellett a környezetszennyezés miatt is szeretnék betiltani az egyszer használatos cigarettákat.

Szerintük a piaci kínálat azt mutatja, hogy a cégek elsősorban a fiatalokat próbálják megszólítani. „Javasoljuk, hogy a csomagolás ne tartalmazzon olyan elemeket, amelyek vonzók lehetnek a gyerekek számára, például rajzokat, matricákat, leírásokat, olyan elemeket, amelyek élelmiszerre, kozmetikai termékre vagy játékra emlékeztetnek” – tették hozzá a képviselők.

Javasolják megtiltani, hogy a dohánytermékek értékesítése bármilyen gazdasági előnyhöz juttassa a fogyasztót. A javaslat értelmében a füstmentes dohány és a kapcsolódó termékek forgalmazója nem adhatna a fogyasztónak olyan kedvezményeket, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a használatukhoz.

„Az alkoholtartalmú italok formájában történő jutalmazást is korlátozni kell, mert jelenleg ez az egyik legvonzóbb ajándék a fogyasztók számára” – magyarázták a képviselők. Jogszabályba foglalnák azt is, hogy a kereskedelmi felügyelet bírságot szabjon ki arra a természetes személyre, vállalkozóra vagy jogi személyre, aki nem tartja be a dohány- és nikotintermékek értékesítésére vonatkozó tilalmat vagy korlátozást.

Ha megszegik a tilalmat, a hatóság 50 ezer euróig terjedő bírságot szabhatna ki a nikotintermékek gyártóira, importőreire vagy forgalmazóira.

TASR/Felvidék.ma