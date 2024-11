Rekordalacsony, csupán 5,88%-os volt októberben a munkanélküliség Szlovákiában. 163 841 munkanélküli szerepelt a nyilvántartásban, arányuk egyik járásban sem haladta meg a 10%-ot – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

„A 2021 januárjában bevezetett kritériumrendszer alapján is most a mindenkori legalacsonyabb a munkanélküliség. A produktív korban levő lakosság 4,51%-a munkanélküli, az azonnal felvehetők aránya 3,77%” – tette hozzá Tomáš.

Azt is elmondta, a legmagasabb munkanélküliségi arány 2002 januárjában volt, 20,85%-os, összesen 563 946 állástalan volt. Hangsúlyozta, hogy a helyzet javulásához több minisztériumi és uniós projekt is hozzájárult.

A tárcavezető szerint e programok segítségével 7791 új munkahelyet sikerült kialakítani, 59%-ban 29 évnél fiatalabbak számára, 1500 munkahelyet szociális támogatásban részesülőknek. A legsikeresebb projekt az Első munkahelyhez való jog volt, 1907-en jutottak álláshoz. További 40 ezer embert készítettek fel a munkapiacon való elhelyezkedésre, sokan közülük már dolgoznak – tette hozzá.

Említette az Emberek és várak projektet, melyben közel 500-an vesznek részt, 90%-uk roma nemzetiségű. A miniszter hozzátette, további fontos projekt lesz a Segély helyett munka, 2025 nyarától. Ha munkaképes állástalan személy megfelelő ajánlatot kap és azt visszautasítja, csökkentik vagy megvonják a segélyét.

A miniszter adatai szerint jelenleg 126 ezer anyagi szükséghelyzetben levő ember kap támogatást, közülük 50 ezer képes elhelyezkedni a munkapiacon. Tomáš hozzátette, hogy a minimálbér emelése is csökkentette a munkanélküliséget, 2026-ban pedig meghaladja majd a 900 eurót, 2027-ben megközelíti az 1000 eurót. „Ez hatást gyakorol a bérek emelkedésére is, hiszen nemcsak azt akarjuk, hogy dolgozzanak az emberek, hanem azt is, hogy méltó fizetést kapjanak” – zárta a miniszter.

(tasr/Felvidék.ma)