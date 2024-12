Országszerte hóátfúvásokra és jegesedésre kell számítani

Pénteken sokfelé havazás várható, 300 méteres magasságig eső, havas eső vagy eső eshet. A legtöbb hóra Trencsén megyében és a környező járásokban kell számítani, ahol több mint tíz centiméternyi hó hullhat – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„A déli-délkeleti szél hatására melegebb levegő érkezik a térségbe, a 300 méternél magasabban fekvő területeken eső eshet, főleg a Zsolnai és a Trencséni járásban, valamint a Felső-Szepességben” – közölte az SHMÚ.

Hóátfúvások is keletkezhetnek, különösen a hágókon, ami megnehezítheti a közlekedést.

Az SHMÚ tájékoztatása szerint főleg Trencsén, Zsolna és Besztercebánya térségében kell hóátfúvásokkal számolni, de előfordulhatnak a Pöstyéni, a Nagytapolcsányi és az Aranyosmaróti járásban is.

„A jegesedés kialakulása potenciális veszélyt jelent a közlekedésben, és kárt tehet az infrastruktúrában. A jeges időjárás megszokott ebben az évszakban, ezeken a területeken, de kisebb károk keletkezhetnek” – közölte az intézet.

Figyelmeztetés van érvényben Pozsony megye teljes területén, valamint Nyitra és Nagyszombat megye egyes járásaiban.

A Szlovák Útkezelőség (SSC) is figyelmeztet a jeges és nedves utakra a zjezdnost.sk weboldalon. A meteorológiai előrejelzés szerint Eperjes, Besztercebánya, Pozsony, Nagyszombat, Trencsén és Zsolna megye több járásában is felerősödhet a szél. Az SHMÚ elsőfokú figyelmeztetést adott ki a havazás miatt is Trencsén és Zsolna megye egyes járásaira, valamint Pozsonyra.

A meteorológusok tájékoztatása szerint délutánra gyengülni fog a havazás. Fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.

TASR/Felvidék.ma