Üröm az örömben, avagy a magyar labdarúgó-válogatott idei teljesítménye

A magyar labdarúgó-válogatott fél évvel ezelőtt játszotta le az idei Európa-bajnoki mérkőzéseit Németországban. A csapat a csoportból való továbbjutásról sajnos lecsúszott, viszont Skócia legyőzésével a fiúk a becsületüket megmentették, és az utolsó pillanatban szerzett góllal több milliónyi magyar rajongót „ugrándoztattak meg” éjfél előtt a televíziós képernyők előtt. A kontinens tornán – valamint előtte és utána is – voltak nagyszerű eredménnyel záruló mérkőzések, viszont akadtak olyanok is, amelyek sajnos, nem hozták meg a várt győzelmet. Az év végeztével górcső alá vesszük a magyar labdarúgó-válogatott idei teljesítményét.

A magyar csapat az év első felében négy felkészülési mérkőzést játszott. Az első találkozóra március 22-én került sor. A válogatott jól kezdte az évet, mivel Szoboszlai Dominik tizenegyesből szerzett találatával a csapat hazai pályán 1-0 arányban legyőzte Törökországot. A következő felkészülési mérkőzésre négy nappal később került sor. Nemzeti tizenegyünk Koszovó csapatát fogadta a Puskás Arénában. Szoboszlai mellett Nagy Zsolt is betalált, így a válogatott magabiztos győzelmet aratott.

Az év első idegenbeli összecsapása azonban már nem zárult győzelemmel, és a döntetlen sem jött össze. Marco Rossi szövetségi kapitány legénysége Dublinban szenvedett 2-1 arányú vereséget Írországtól. A magyar válogatott találatát Lang Ádám szerezte. Az Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzést viszont magabiztos győzelemmel zárta a csapat, ugyanis Varga Barnabás duplájával és Sallai Roland góljával a magyar fiúk 3-0-ra győzték le Izraelt Debrecenben, a Nagyerdei stadionban.

Június 14-én kezdetét vette a németországi Európa-bajnokság. A magyar labdarúgó-válogatott az ötödik Európa-bajnokságára kvalifikálta magát. 1964 és 1972 után 2016-ban és 2021-ben sikerült a kijutás, így a csapat sorozatban a harmadik kontinenstornájára készült.

A magyar válogatott az „A” jelű csoportban kapott helyet. A házigazda Németország mellett Svájc és Skócia voltak a csoportellenfelek. A legtöbb rajongó bízott a továbbjutásban.

A németek a nyitómérkőzésen 5-1 arányban legyőzték a skótokat. A magyar csapat első mérkőzésére június 15-én került sor. Az ellenfél a nagyon jó formában lévő Svájc csapata volt. A svájciak már a mérkőzés 12. percében találatot szereztek, majd a félidő végén is sikerült gólt szerezniük. A magyar csapat nem tudott komoly helyzeteteket kialakítani. A második félidőben azonban erőre kaptak a fiúk. Szép kísérleteket mutattak be a kapu előtt. A 66. percben, Varga Barnabás fejesgóljának köszönhetően a mieink szépítettek, ám az egyenlítés már nem jött össze, és a svájciak a mérkőzés hajrájában a harmadik találatukat is megszerezték, beállítva a 3-1-es végeredményt.

A magyar csapat következő összecsapására négy nappal később került sor. A házigazda németek következtek. Az előző Európa-bajnokságon a magyarok szintén egy csoportban voltak a „sasokkal”, és akkor a döntetlen is összejött, ám sajnos, most nem így alakult. Bár voltak szép magyar megmozdulások is a találkozón, ám a német válogatott sima 2-0-ás győzelmet aratott a mieink felett. A másik csoporttalálkozón Svájc nem bírt Skóciával, és a két válogatott 1-1 arányú döntetlent játszott egymással.

A csoport záró fordulójában a házigazda németek szintén 1-1-es döntetlent játszottak a svájciakkal, ami azt jelentette, hogy ez a két csapat zárta az első két helyen a kvartettet. A magyar csapat bizakodott, hogy amennyiben legyőzik Skóciát, akkor a csoport harmadik helyéről is összejöhet a továbbjutás. A győzelem össze is jött, sőt, nem is akárhogyan. Az Újpest FC addig sokaknak „ismeretlen” játékosa, Csoboth Kevin a mérkőzés hosszabbításának legvégén, a 90+10 percben szerzett győztes találatot, ami eldöntötte, hogy a magyar csapat a csoport harmadik helyén zárt, így matematikailag még volt esélye a továbbjutásra.

A szerencse azonban nem a mieinknek kedvezett. A harmadik helyezett csapatok táblázatának összesítésénél a magyar válogatott a negyedik helyen végzett, épphogy csak lecsúszva a továbbjutásról.

A vegyes fogadtatású torna után Marco Rossi szövetségi kapitány maradt a kispadon. A 2024–2025-ös UEFA Nemzetek Ligája őszi idényének is vele vágtak neki a fiúk. Szeptember 7-én, Düsseldorf városában a csapat ismét a németekkel csapott össze. A mérkőzés sajnos, rosszabb eredménnyel zárult, mint az Európa-bajnoki csoporttalálkozó, ugyanis a Nationalelf 5-0 arányú vereséget mért a mieinkre.

Három nappal később, a magyar csapat a bosnyákokat fogadta Budapesten, ám hiába a sok helyzet, a mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult. Október 11-én a hollandok érkeztek a Puskás Arénába. A magyar válogatott végig magabiztosan játszott a mérkőzésen, és Sallai Roland góljának köszönhetően a győzelemben is reménykedhettek, viszont a hollandoknak a mérkőzés vége felé sikerült egyenlíteniük.

A második fordulót, tehát a visszavágókat nagyon jól kezdték a magyarok. A bosnyákokat a saját pályájukon sikerült legyőzniük Szoboszlai Dominik duplájával. November 16-án, Hollandiában azonban ismét egy nagyobb méretű vereségbe futottak bele, ugyanis a „narancssárgák” 4-0 arányban győzték le a mieinket.

Az idei év utolsó mérkőzése Budapesten zajlott. A csapat a németeket fogadta. A mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. Szoboszlai Dominik a 90+9 percben szerezte meg a győztes találatot. A magyar válogatott az „A” divízió 3. csoportjában a harmadik helyen zárt, hat ponttal. 2025 márciusában a csapat a török válogatottal játszik majd osztályozót. Az első mérkőzés lesz a magyar labdarúgó-válogatott ezredik hivatalos nemzetközi összecsapása.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma