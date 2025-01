„Komárom nélkül nincs Jókai-emlékév”

Jókai Mór születésének bicentenáriuma kapcsán szülővárosában az egész év folyamán gazdag programsorozattal készülnek a világhírű prózaíró emlékére. A tervezett rendezvényekről és a tervekről szerdán délelőtt tájékoztatta a sajtó munkatársait Keszegh Béla polgármester és a rendezvényeket összefogó, a háttérszervezésért felelős Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke, további kulturális intézmények vezetőivel közösen.

Komárom polgármestere kiemelte, a Duna mindkét partján elterülő város számára meghatározó esemény lesz ez az emlékév, és Dél-Komárommal közösen valósítanak meg számos rendezvényt. „Meggyőződésünk, hogy ennek közösségi élménynek kell lennie” – húzta alá, hozzátéve, az emlékév kapcsán már fél éve megkezdődtek a helyi intézményekkel, szervezetekkel az egyeztetések.

„A Jókai 200 emlékévvel szeretnénk üzenni a jelennek, de a jövőnek is – olyan maradandó dolgokat létrehozva a városban, ami hosszú időre itt marad”

– fogalmazott Keszegh Béla.

A Jókai Egyesület elnöke, Keszegh Margit megjegyezte, egyesületük már hosszú évek óta rendszeresen megemlékezik névadójukról, az évente meghirdetésre kerülő nemzetközi irodalmi pályázatuk évről évre a nagy mesemondó születésnapjának közeli időpontjában kerül átadásra, illetve tíz éve nagyszabású rendezvénnyel emlékeztek meg Jókai Mór születésének 190. évfordulójáról.

Idén február 18-án (Jókai születése napján) kerül sor a központi ünnepségre, amely 12.30-kor a Király püspök utcai szülőháznál elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával veszi kezdetét félszáz középiskolás részvételével.

Az És?! Színház irodalmi kommandója már a délelőtt folyamán a helyi középiskolákban, belvárosi kávézókban, fodrászatokban, és a „legextrémebb helyszíneken” olvasnak fel Jókairól szóló novellákat – mondta Szabó Csilla, a társulás vezetője.

Délután a református templomban tartott istentiszteleten fogadják a díszvendégeket, majd

pontban 16 órakor felzúdulnak a harangok a város templomaiban, éppúgy, mint száz évvel ezelőtt

– folytatta Keszegh Margit.

Ezt követően a Zichy-palotában lévő Jókai-emlékkiállítást tekinthetik meg az érdeklődők. Ennek kapcsán Paterka Pál, a Duna Menti Múzeum igazgatója megjegyezte, az állandó kiállítás erre az alkalomra bővülni fog a múzeum gyűjteményében őrzött Jókaival kapcsolatos tárgyakkal, amelyeket eddig nem láthatott a laikus közönség, illetve megnyílik Porpáczy Zoltán budapesti tervezőgrafikus plakátkiállítása, amelyeket az író regénybéli mondatai ihlettek.

A komáromi központi ünnepség 17 órakor Jókai Mór szobrának megkoszorúzásával ér véget a Duna Menti Múzeum előtt.

Keszegh Margit beszámolt arról is, hogy február 22-én kerül sor a Tiszti pavilonban a Jókai szimpóziumra, amelyet közösen szerveznek a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Jókai 200 Kutatócsoporttal. Aznap hirdetik ki a Jókai-díj nyerteseit is. Az egyesület elnöke megjegyezte, az év során több pozsonyi rendezvényen is partnerként vesz részt a Jókai Egyesület, amely idén ünnepli újraalakulásának 25. évfordulóját is.

A Jókai-emlékév kapcsán számos kulturális, művelődési, történelmi, zenei rendezvény és vetélkedő is megvalósul Észak-és Dél-Komáromban, amelyekbe szorosan bekapcsolódnak a két Komárom önkormányzatai mellett a közművelődési intézmények mindkét országból,

így a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Szinnyei József Könyvtár, a Komáromi Jókai Színház, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ és számos civil társulás, kulturális szervezet.

Gál Tamás, a Jókai Színház direktora arról számolt be, hogy az emlékév kapcsán színpadra tűzik Jókai Mór Az elátkozott család című regényének színpadi változatát Varga Emese dramaturg színpadi adaptációjában. Emellett középiskolások részére megszervezik a Jókai vetélkedőt is, amelyre már most 24 iskola jelentkezett be.

Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója is beszámolt tervezett programjaikról. Ünnepi hangverseny mellett sor kerül majd operettelőadásra is, valamint az évek óta megrendezésre kerülő programjaikat is a Jókai emlékév köré építik, megelevenítve a prózaíró korának zenei és gasztrovilágát, amelyre a 3 folyó völgyével közösen készülve a városba invitálják a híres Food Truck Show-t, akik Jókaival kapcsolatos street-food ételkülönlegességet kínálnak majd.

Fabó Mária, a Szinnyei József Könyvtár igazgatójának tájékoztatása szerint az egész év folyamán, különböző korosztályoknak készülnek gazdag, Jókaira emlékező programokkal. Elindítják a Tik Tok felületükön a Heti Jókait, amelyben heti rendszerességgel jelentkeznek rövid videókkal a Jókai Színház művészeinek tolmácsolásában is. Emellett két fesztivállal is készülnek az ősz folyamán Jókaira emlékezve.

A sajtótájékoztatón többek között elhangzott, hogy az emlékév kapcsán a város egyik kiemelkedő borásza,

Bott Frigyes elkészíti Jókai Mór kedvenc borát, egy hármas vörös cuvée-t,

de Jókai ihlette kézműves csokoládé is készül majd, illetve a helyi Ipari Szakközépiskolát bevonva emléktárgyak is készülnek az emlékév kapcsán. Keszegh Béla polgármester elmondta azt is, a helyi éttermeket is bevonják az emlékévbe, hogy mindegyikük tetszőleges, Jókait idéző ételekkel is várja a vendégeket.

A maradandó, épített környezet kapcsán a polgármester kifejtette, kötelességüknek tekintik az év folyamán rendbe tenni a Jókay-család sírhelyét, az íróhoz kötődő épületek feliratait, de újszerű dolgokat is szeretnének elhelyezni a városban.

A Jókai utcán az író magvas gondolatait tartalmazó feliratokat szeretnének elhelyezni a járda felületén – néhányat szándékosan szlovák nyelven is.

A Jókai utca felirat is megújul: Szilva Emőke szobrászművész tervei alapján tűzzománc utcanévtábla kerül majd ki. Emellett Cseh Gábor szobrászművész Jókaihoz fűződő nyolc miniszobrot készít majd el, amelyeket Komárom-szerte különböző helyszíneken helyeznek majd el, mintegy kalandtúrát biztosítva az érdeklődőknek, akik térképpel kereshetik fel az elrejtett kis méretű szobrokat.

Amint azt a polgármester elmondta, kifejezetten szeretnék megszólítani a fiatal generációkat is, akiknek Az aranyember regényéhez kötődően a központi erődben szabadulószobát rendeznek be, de a mesterséges intelligencia segítségével megszólaltatják majd magát az ünnepelt írót is.

A város polgármestere kijelentette, Komárom nélkül nincs Jókai-emlékév és a város méltóképpen szeretne megemlékezni leghíresebb szülöttéről, aki saját korának „celebje” volt. Méltón hírnevéhez, Komáromban nem telik el nap születésének évében Jókaira való megemlékezés nélkül színházban, moziban, művelődési házban, köztéren – gyakorlatilag, a széles összefogásnak köszönhetően szervezetten, minden intézményben megemlékeznek róla.

