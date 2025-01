Meglepetésprogramok is lesznek Budapesten

Irodalmi est, kedvezményes tárlatlátogatás, Hangfoglaló Minifeszt, több metróállomáson pedig meglepetésprogramok is várják az érdeklődőket a magyar kultúra napja alkalmából Budapesten.

A Magyar Nemzeti Galéria közleménye szerint szerdán páros kedvezménnyel látogatható a Biedermeier mindennapok című kiállítás, tehát egy teljes árú belépővel ketten nézhetik meg az időszaki tárlatot. Ezen a napon 16 órától a kiállítást Prágai Adrienn kurátor mutatja be, este 19 órától pedig élő, interaktív vezetés várja az érdeklődőket a tárlat digitalizált tereiben.

Irodalmi estnek ad otthont a Radnóti Színház Keres Emil próbaterme, ahol csütörtöktől látható az Ördögkatlan Fesztivállal közös produkció Most, mikor a vers újra divatba jött címmel. A koncertszínházi esten Ágoston Tamás, Daróczi József Choli, Erdős Virág, Háy János, Jónás Tamás, Kemény István, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Kürti László, Nádasdy Ádám, Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Rónai-Balázs Zoltán, Simon Márton, Szálinger Balázs, Terék Anna, Turi Tímea, Várady Szabolcs és Varró Dániel versei hangzanak el. Pál András és Rozs Tamás szerkesztésében minden előadáson újabb és újabb meglepetés versek társulnak majd az állandók mellé.

A Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) tájékoztatása szerint a Turbina Kulturális Központ három koncerttermében az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program idei Induló előadói alprogramjának 15 támogatottja – biankahaidu, a Boyongó, Cibi, Gently Da Spittah’, Janet Gruber, a kisbetűs ünnepnapok, az L1, a Liana, a Máklikőr, a NANANA, Sárközi Dina, a Stone Sober, a Swim Swim Naked, Villő és Wxlfless – lép színpadra szerdán 18 órától. A Hangfoglaló Minifesztre ingyenes a belépés.

A BKV Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei közötti összefogásnak köszönhetően szerdán meglepetésprogramok várják az utasokat a BKV több metróállomásán. Az ingyenes mini koncertek, táncelőadások, flashmobok délután négy órakor kezdődnek – közölte a BKV Zrt. az MTI-vel.

Négy helyszínen – az M3-as metró Nagyvárad tér, Kálvin tér és Corvin negyed, valamint az M4-es metró Kálvin tér állomásán – találkozhatnak az utasok a zenés, táncos és előadóművészeti produkciókkal.

Lesz klasszikus- és könnyűzenei koncert, néptánc-előadás, bűvész-artista flashmob, és verset mondanak a TÁP Színház színészei is. Fellép mások mellett a Bartók Táncegyüttes, Vázsolyi János szaxofonos, Lovas Juci és a Frász, valamint az All In Circus Company.

(mti/Felvidék.ma)