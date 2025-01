Orbán Viktor: Magyarországnak el kell utasítania az uniós migrációs paktumot, mert az halálos fenyegetés

Magyarországnak el kell utasítania az uniós migrációs paktumot, mert az halálos fenyegetés – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette: az uniós migrációs paktum – amelyet az ellenzéki pártok támogatnak –, terrorfenyegetést is jelent, annak a kockázatát hozza el.

A miniszterelnök az iskolákat ért bombafenyegetés kapcsán elmondta, amikor kell, az állam a helyén van. Orbán Viktor közölte: azért kell komolyan venni ezt a fenyegetést, mert Nyugat-Európában nemcsak fenyegetések, hanem terrorcselekmények történnek.

Orbán Viktor a legfrissebb fejleményeket ismertetve elmondta, dolgozik a Belügyminisztérium, nyomozati munkát végeznek, az állam jól vizsgázott, a helyén van, hamar úrrá lettek a fenyegetésből fakadó bizonytalanságon és káoszon.

Rámutatott arra, hogy korábban Szlovákiában és Bulgáriában is történtek hasonló események, ezért könnyen lehet, hogy ez nem magyar területen, hanem valami nemzetközi központban elkövetett bűncselekmény.

A kormányfő elmondta, az élet visszatért a normális kerékvágásba, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy „egy bolond százat csinál”, ilyen fenyegetések a napokban előfordulhatnak.

Magyarország az amerikai elnök hivatalba lépése óta nem elszigetelt, kiszorított, hanem visszatért a történelem főutcájára, „a nyugati világban mi vagyunk a többség” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette: nemcsak arról van szó, hogy nyert Donald Trump, aki jó időszakot hoz el Magyarországnak, hanem a győzelem után be is tartja, meg is csinálja, amit ígért.