Beszélgessetek a házasságotokért!

A házasság hetére idén is különleges tartalmakat tartogatnak a közmédia csatornái. Február 8-tól filmpremierek, zenés műsorok, megható történetek és gondolatébresztő beszélgetések hirdetik a szerelem és az összetartozás erejét.

A házasság több mint egy aláírt dokumentum vagy egy ünnepélyes ceremónia: egy életen át tartó közös utazás, tele kihívásokkal, örömökkel és folyamatos fejlődéssel.

A házasság hete idén is arra ösztönzi a párokat, hogy mélyítsék el kapcsolatukat és találják meg azokat az eszközöket, amelyekkel a hétköznapok sodrásában is fenntarthatják az egymás iránti figyelmüket és szeretetüket.

A közmédia hagyományai szerint ebben nyújt segítséget a pároknak azzal, hogy műsorkínálatával kíséri az egyhetes országos programsorozatot.

A Duna valamennyi magazinműsora, a Család-barát, a Családi kör, a Ridikül, továbbá a vallási műsorok – az Agapé, a Katolikus krónika és a Lét-ige – is tematikus adással készül: sztárvendégek, egyházi és magánemberek mesélnek a házasság jelentőségéről.

A Főmenü február 8-i adásában Széll Tamás és Böröcz Zsófia romantikus menüt készít. Premier is várja a nézőket: február 11-én 20:45-kor a Carla című 2021-es olasz életrajzi film látható. A film Carla Fracciról, az olasz balett ikonikus alakjáról, a milánói Scala primabalerinájáról készült, akinek élete az állandó egyensúlykeresésről szól a karrier és a magánélet kettőse között.

Február 15-én 21:45-kor egy könnyedebb hangvételű bemutató érkezik: A Carosone körhinta című 2021-es olasz vígjáték Renato Carosone, a legendás zenész és showman életét meséli el, bemutatva, hogyan szerette és ünnepelte őt egyszerre a családja és a közönség.

A Duna World február 10. és 14. között minden este 18:35-től Művész-házasság – A házasság művészete címmel mutat be ismert művészpárokat, bepillantást engedve a színfalak mögé, ahol a magánélet és a közös alkotás összefonódik.

Az M5 kulturális csatorna a művészet és a romantika jegyében válogat filmeket és koncertfelvételeket. Február 9-én 21:35-kor Smetana Az eladott menyasszony című operája csendül fel a Müpa 2022-es előadásában. Délutánonként, 14:30-tól romantikus filmek idéznek meg gyengéd érzelmeket a csatorna kínálatában.

Február 10-én az elmúlt évek egyik sikeres magyar filmadaptációja, az Ida regénye látható, majd február 13-án a Fűre lépni szabad című klasszikus szórakoztat. Február 14-én az Álomkeringő hív nosztalgiázni, 21 órakor pedig a Szerelem című filmdráma szerez megható pillanatokat. A romantikus filmválogatás február 15-én a Hintónjáró szerelem című alkotással zárul, amely szintén a szerelem örök értékeire emlékeztet. A Mesék a takarásban február 15-én 20:40-kor kezdődő epizódja a háromgyermekes Bodóczki házaspárt mutatja be, akik a stresszes belvárosi életet faluszéli nyugalomra és háztáji gazdálkodásra cserélték.

A csatorna napi magazinműsora, a Librettó egész héten művészházaspárokat lát vendégül,

többek között Verebes Linda és Pindroch Csaba színművészeket, Szőke Nikoletta jazzénekest és Barcza Horváth József jazz-zenészt, valamint Deák M. Ria és Deák Barna székelyföldi képzőművész házaspárt. Az interjúk mellett Híres házaspárok az irodalomban címmel ismeretterjesztő összeállításokat is láthatnak, például Jókai Mór és Laborfalvy Róza, Szabó Magda és Szobotka Tibor, valamint Petőfi Sándor és Szendrei Júlia házasságáról. Az M5 műsorvezetői, Huszárik Kata és Csőre Gábor Ki viszi át a szerelmet? címmel egy négyrészes versfilmsorozattal Nagy László költészete előtt tiszteleg.

A Kossuth Rádió a tematikus hét mottójának a „Ne cseréld le, javítsd meg!” jeligét választotta. Február 9. és 16. között valamennyi műsorban arra keresik a választ, hogyan lehet ellensúlyozni a fogyasztói szemléletet a párkapcsolatokban. Ismert házaspárok – mások mellett Béres József, Baraczka Eszter, Malek Miklós és Nyerges Attila – mesélnek kapcsolatuk örömeiről és erőpróbáiról, párterapeuták és szakértők pedig gyakorlati tanácsokat adnak a házasság ápolásához. A hallgatók beszélgetésindító társasjátékokat, házassággondozó programokat, történelmi és kulturális érdekességeket is megismerhetnek, és akár véleményt is nyilváníthatnak arról, hogy szerintük mi a jó házasság kulcsa. Február 14-én élő műsorban játsszák be a válaszokat.

Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorának heti adásában Nagy Feró, Zoltán Erika, Szklenár Gabi és Ferencz Péter Peet osztják meg házasságuk történetét.

Február 10-től a Petőfi Rádió elindítja A nap előadója című új sorozatát, amelyben minden nap egy közkedvelt magyar előadót állítanak a középpontba, akinek dalai kiemelten szólalnak meg a csatornán. A premier héten a házasság témája köré szerveződnek az adások: Tóth Mihály atya, László Evelin és férje, Zoltán Erika, Földes László Hobo, Sebő Ferenc, valamint a Korda házaspár mesél a házasság életre szóló szövetségéről. Mellettük a Petőfi Rádió műsorvezetői házastársukkal együtt beszélnek az egymásnak tett ígéret fontosságáról.

Február 9–16. között a Csukás Meserádió

szintén tematikus műsorokkal ünnepli a szeretetet, az összetartozást és a romantikus történetek időtlenségét.

A közmédia online meserádiójának hallgatói minden este ismert művészek – például Szandi és férje, Bogdán Csaba, valamint Vágó Bernadett és férje, Miller Zoltán – tolmácsolásában hallhatnak meséket, továbbá Szűcs Nelli és Trill Zsolt előadásában szerelmes verseket. A magyar népmesék, klasszikus történetek és kortárs művek mellett archív felvételeken felidézik Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva legszebb vers- és meseelőadásait is.

A Bartók Rádió február 10-től a Muzsikáló reggel, délelőtt és délután adásaiban a klasszikus zene híres művészházaspárjainak felvételeiből válogat. A Fanfár című műsor vendége Varga Fruzsina fuvolaművész és férje, Vida Róbert tubaművész lesz, a Lemezelőben pedig Ujházi Gyöngyi gordonkaművész és Monostori Gábor zongoraművész osztja meg a házassággal kapcsolatos gondolatait. A Dankó Rádió a hagyományt folytatva a Dankó Szerenád adásaival hangolja rá hallgatóit a házasság ünnepére. Február 15-én és 16-án pedig a Családunk nótái című műsor szintén a házasság köré épül.

