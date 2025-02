A házasság próbája a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családokban

A Házasság hete programsorozat keretében a Szövetség a Közös Célokért szervezésében Dunaszerdahelyen tartottak egy rendkívül érzékeny témát boncolgató beszélgetést, ahol szakértők osztották meg a tapasztalataikat arról, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a gyermeknevelés és a párkapcsolat között.

A Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtárban Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója, a rendezvény házigazdája Langermann Szilvia pszichológussal és Kása Ildikó speciálpedagógussal beszélgetett arról, milyen kihívásokat állít egy házasság elé egy sajátos nevelési igényű gyermek érkezése.

A program nyitóbeszédében Kása Ildikó, speciálpedagógus, a Meliorat.io – Magán Gyógypedagógiai Fejlesztőközpont vezetője hangsúlyozta, hogy a családok lelki és pszichikai támogatására is kiemelt figyelmet kell fordítani.

A beszélgetés során Kása Ildikó rávilágított arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok gyakran magukra maradnak.

„Ezek a családok olyan terheket cipelnek, amelyeket a környezetük gyakran nem is lát. Fontos lenne, hogy ne csak a gyermek fejlesztésére koncentráljunk, hanem a szülőkre is, hiszen ők is támogatásra szorulnak”