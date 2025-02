Családi nap az Országházban: „A világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik”

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) tagjai idén már tizenegyedik alkalommal gyűltek össze a budapesti Országházban megrendezett hagyományos Családi napon, amelyre február 8-án, szombaton került sor. A rangos eseményen több száz résztvevő gyűlt össze az anyaországból és a határon túlról.

A megnyitó ünnepség helyszínéül az Országház impozáns főlépcsője szolgált. Felemelő pillanata volt az eseménynek, amikor az öt régióból érkező családok közösen énekelték el a nyitóünnepség kezdetén A csitári hegyek alatt című, Kodály Zoltán által gyűjtött népdalt és nemzeti imánkat, a Himnuszt.

A Kárpát-medence különböző részeiről érkezett családokat elsőként Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke köszöntötte, aki beszédében kiemelte, hogy minden Kárpát-medencében élő magyar család nem csak a múlt, hanem a jövő jogán is minden alkalommal „hazatérhet” az Országházba. Utóbbi jogán azért, mert a családokban rejlik az ország, illetve a nemzet jövője, s nem csupán az elvek és a szavak szintjén, hanem a mindennapok gyakorlatában is.

„A családoknak köszönhetően jön létre mindig egy újabb nemzedék, amely egyszer majd az országot vezetheti.

Köszönet jár a szülőknek, akik igent mondanak egymás életére, valamint a gyermekáldásra is.

A szülők minden fontos és nehéz pillanatban ott állnak a gyermekeik mellett, és mindenben támogatják őket. Az édesapák és az édesanyák mutatják meg számukra azt is, hogy mi, magyarok összetartozunk. Ők tanítják meg őket a hazaszeretetre, ezért is kell többek között nagyon vigyázni a családi bölcsőre”– emelte ki a házelnök, aki a köszöntő beszéde végén megjegyezte, hogy a Kárpát-medence magyar családjai mindenkor számíthatnak a magyar országgyűlés, valamint a magyar kormány bizalmára.

Kardosné Gyurkó Katalin, Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítségéért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a családokon nem csupán az ország, hanem a nemzet jövője is múlik. Ha a családok erősek, akkor erős az ország és a nemzet is. Ez az erő pedig egymás felé irányul, s ez mutatkozik meg abban, amikor a magyar kormány oktatással vagy kultúrával kapcsolatos pályázatai és programjai a Kárpát-medence minden szegletében elérhetőek, így a magyar családok bármikor számíthatnak a támogatásukra.

„Fontos számunkra, hogy a Kárpát-medencében mindenki otthon, a szülőföldjén élhesse meg a nemzeti identitását.

Minden itt található régiónak egyedi történelme van, és mindegyik egyedi értékeket is hordoz. Magyarságunk nélkül azonban nem lehetünk egészek, teljesek. Hagyományainkat, történelmi tudásunkat nemzedékről nemzedékre adjuk át, s ez abban is segít bennünket, hogy el tudjunk igazodni és helyesen tudjunk dönteni olyan szituációkban is, amelyben még nincs személyes tapasztalatunk. Amikor a fiatal generációknak átadjuk a hagyományainkat, népi motívumainkat vagy a történelmi emlékeinket, akkor nem csupán tanítunk, hanem közösséget is építünk”– mondta Kardosné Gyurkó Katalin.

Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke a köszöntőjében kiemelte, hogy a Családi nap apropója erősen kötődik a Házasság hetéhez, amely immár tizennyolc éves hagyományának köszönhetően az anyaország, és a határon túli magyarlakta területeken egyaránt hívó szó és mozgató erő. Szervezetük, a Kárpát-medencei Családszervezetek szövetsége Európa közepének öt országában hitelesen közvetíti Magyarország alaptörvényeivel összhangban a házasság intézményének és a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való védelmi jogát, valamint többek között azt a meghatározást, hogy „az anya nő, az apa férfi”.

Felelősségüknek érzik a jövő nemzedékének építését is, hiszen a gyermekek felnövekedvén egy új generáció oszlopos tagjaivá válnak, s olyan személyek lesznek, akik kezükben fogják tartani a magyar nemzet jövőbeni sorsát.

„A családok szerepe felbecsülhetetlen”

– hangsúlyozta, s megjegyezte, hogy Magyarország Kormánya a 2010 óta folyamatosan bővülő családtámogatási ellátásokkal elkötelezetten segíti a családokat, és nemcsak az anyaországban, hanem a határokon túl is.

„Tagcsaládjaink Kárpát-medence szinten élvezik a Köldökzsinór program ellátásait, az egyszeri anyagi támogatást és a fiatalok életkezdési támogatását. Ezekkel a támogatásokkal Magyarország Kormánya anyagilag is elismeri azokat a magyar családokat, akik gyermekeket vállalnak a világ bármely részén”

– emelte ki.

A szónoklatát a Komárom városában kétszáz éve született jeles írónk, Jókai Mór sokat idézett gondolatával zárta: „A világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik.”

A köszöntők között a Borzsa Vári népi együttes kárpátaljai dallamokat játszott, valamint a szintén kárpátaljai, Salánki Labdarózsa citera- és énekegyüttes csoportja népi táncokkal mutatkozott be.

A hagyományos közös családi fotózás után a Vadászteremben vette kezdetét „A párbeszéd szerepe a házasságban és a gyereknevelésben” elnevezésű konferencia. Amíg a szülők a szakmai előadásokon vettek részt, a gyermekek a korosztályuknak megfelelő, színes programokon szórakozhattak, többek között a Felvidékről érkező 19 önkéntesnek köszönhetően.

A KCSSZ Ifjúsági Tagozatának képviseletében érkezett önkénteseket a Felvidékről a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója Hideghéthy Andrea mentorálta. A megnyitón elhangzott, ezen segítők és szervezők önzetlen segítsége nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.

A Felvidékről a Szövetség a Közös Célokért társulás mellett a rendezvényen jelen volt a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület és elnöke, Pásztor Csaba.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma