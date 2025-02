Elbúcsúztunk Csáji Attilától, a fény művészétől

Csáji Attila képzőművésztől családtagjai, rokonai, barátai és tisztelői 2025. február 8-án búcsúztak el Szepsiben.

A temetési szertartást Nt. Molnár Árpád református lelkipásztor végezte.

Kedves református énekével, a 42. zsoltár eléneklésével kezdődött a szertartás. Majd a lelkész a Zsoltárok Könyvének 42. fejezetéből olvasott fel:

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” (2-4. és 12. vers)

„Csáji Attilától búcsúzunk – kezdte a lelkipásztor – a férjtől, az édesapától, a nagyapától, a fivértől. S nem utolsósorban Szepsi szülöttétől, a földitől, hazánk fiától, és a Krisztusban, az evangélium szerint reformált hitben a testvérünktől.”

Ez Attila zsoltára is volt. Szavai szerint már-már lázadás.

„Mert benne van a magyar csodaszarvas, benne van az istentagadó világgal szembeni igazság, és benne van az Isten országa és igazsága utáni vágyakozás.”

Ha ez a megszentelt vágyakozás irányadóvá válik az emberi szív számára, akkor az egész személyiség áldássá válik a környezete, szerettei, közössége, népe számára. Az elhunyt életútja ennek ékes bizonysága.

A szepsi református parókián látta meg a napvilágot, „ahol édesapja, Csáji Pál 1928 és 1942 között pásztorolta Szepsi református népét.” Négyen voltak testvérek. Ő lett a harmadik Csaba és Emese után. Ők már elhunytak, húga, Ildikó, Kassán él.

Amikor Kassáról a beneši rendeletek értelmében 1947-ben „kitelepítették őket a csonka Magyarországra, az édesapa nem volt hajlandó beköltözni a hasonló sorsú kitelepített svábok házába. Inkább vállalta, hogy hosszú ideig” marhavagonban lakjanak.

„Az Isten országához és igazságához való vágyakozás, hűség és ragaszkodás öröksége tetten érhető már a szülőktől, ősöktől kapott szellemi hagyatékban.”

A család Goóts ágának egyik őse a 17. századi gályarabságra hurcolt protestáns prédikátoroknak egyike volt. Evangéliumi hitükért ítélte el őket a korabeli hatalom.

„Egy másik felmenője, Csáji Márton püspök, a Rákóczi-család utolsó magyarországi tagjának temetésén mondott prédikációja miatt került börtönbe. Innen érthető a vágyakozás, hűség és ragaszkodás Isten országa és igazsága iránt, amelyet alapigénkben megénekel a zsoltáros.

De ez érhető tetten abban is, ahogy Attila és Erzsébet házassága révén egymásra talált két különböző felekezetű család is: a református Csáji és a görög-katolikus Kricsfalussy.

Bizony, ekkora jelentőséggel bír, hogy milyen szellemi hagyatékot viszünk, és adunk át utódainknak, hogyan élünk és állunk helyt a magunk nemzedékében, kívánkozik-e a lelkünk az élő Istenhez, keressük-e Őt és uralmát, igazságát, és apróra váltjuk-e az élet különböző helyzeteiben, történelmi fordulópontjaiban.

Ezt az örökséget vitte és adta tovább családjának szeretett testvérünk három fiának (…) És ennek az örökségnek a gyümölcseit élvezhette a család által befogadott japán, Icsihara Kei is, aki zenei tanulmányai alatt, másfél évtizeden át élt együtt a családdal, (…) otthonra találva náluk hazájától távol. Őt is családtagnak, fogadott lányának tartotta.

És minden bizonnyal ennek a szellemi hagyatéknak örököse a nyolc unoka és születendő első dédunoka is.”

Mit énekel meg a 42. zsoltár?

„Az az értékrend, amely Attila sajátja volt: az Isten, haza, család hármassága, kiegészítve a felelősségteljes, kritikus szabadgondolkodással. A szabad alkotás, a kreativitás, a szabadság alapvető érték volt számára, de nem »akárhogyan«. Vallotta, hogy a szabad gondolkodás nem öncélú, önmagában való érték, nem erény, hiszen, ha az lenne, a fonákságokat, a teljes »gonoszságokat« is magában foglalhatná.

Felelősségérzet és erkölcsi tartás nélkül a szabad gondolkodás inkább zülleszt, szétzilál – így vallotta.

Fontosnak tartotta a magyar gyökereket, hagyományainkat, de nyitott volt az újdonságra, így lett világviszonylatban is a fényművészet úttörője.

De következik az Isten igazsága iránti vágyakozásból a család, a ránk bízottak szeretete, tisztelete is. Nagyon szerette a családját. Igyekezett átadni minél többet abból, amit fontosnak, értéknek tartott.

Családja, barátai, tanítványai, pályatársai tisztelete és szeretete vette körül.

Így emlékezünk rá mi, szepsiek is. (…) A legnagyobb természetességgel vállalta 2016-ban a Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok megnyitását, és az azt követő nyilvános moderált beszélgetést, amelyben bizonyságot tett arról, hogy

a család háború utáni kálváriája, a kitelepítés szörnyűségei ellenére hogyan tartotta meg s tette áldássá őket Isten gondviselő szeretete.

S következik az Isten iránti bizalomból az is, ahogy viseljük, hordozzuk életünk terheit.

Nem csak a szabadságellenes rendszer béklyóit, a betegségét türelemmel hordozta, az utolsó hetekig alkotott, írta az új könyvét. Karácsonytól romlott rohamosan az állapota. Az év elején kórházba, január közepétől hazakerült, abba a Kisgömb utca 30. alatti lakásba, ahova 1947-ben a kitelepítés után került a családjával. Utolsó három napját otthon, családja körében töltötte, gondoskodó felesége, húga, és szerettei közösségében.

Január 16-án napnyugtakor békésen örökre elaludt. A Teremtő megszabadította a fájdalmaktól és a további megpróbáltatásoktól.

Az öröksége, hagyatéka felelősséget ró rátok, ránk is. Mi is úgy álljunk helyt, ahogy egykor ő.

Tartsuk meg az Istenbe vetett bizalmat, a krisztusi hitet, a családi összetartást, és folytassuk, járjuk mi is az általa járt és megélt utat” – mondta Nt. Molnár Árpád református lelkipásztor.

Ezután pályatársa, Szabó Ottó lépett a mikrofonhoz.

„Megtört szívvel, mégis a Mindenható akaratában megnyugodva – búcsúzunk Csáji Attilától, az Érdemes- és Kiváló Művésztől, a Munkácsy Mihály-díjas festőművésztől, grafikustól, fényművésztől és holográfustól, a Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítójától, amelynek 2011 és 2014 között alelnöke volt.

Búcsúzom örök mentoromtól, jótevőmtől, atyai jóbarátomtól és példaképemtől.

Búcsúzom a Rovás nevében is, amely egyesület minden rezdülését figyelemmel kísérte, támogatta, és segítette. Nélküle biztos, hogy nem ugyanitt lennénk. Búcsúzom a kassai magyarok nevében is, akik tisztelték, becsülték és felnéztek rá, akik egy Máraihoz hasonló etalont, vagyis egy hiteles mintát, egy értéket látnak benne.

Csáji Attila a végtelenhez mérte magát: egy hiteles ember volt, aki semminek tűnhetett a végtelenhez képest, de minden volt a semmihez viszonyítva (Blaise Pascal után szabadon).

1939. március 21-én született Szepsiben, és a 86. életévében, 2025. január 16-án távozott közülünk.

Csáji Attila életútját és a művészet iránti elkötelezettségét a Magyar Művészeti Akadémia részletesen és szépen elemzi, én nem tartom erre hivatottnak magam. (…)

Én 1994-ben végeztem a Pozsonyi Képzőművészeti Egyetemen, ebben az évben mutatott be minket egymásnak közös barátunk. Ettől az évtől kezdve folyamatosan kapcsolatban voltunk egymással, örömmel tölt el, hogy megajándékozott a barátságával.

1994-ben alapítottuk alkotói közösségünket, a Rovást, amelynek tiszteletbeli tagja volt és most már Örökös Tagjává vált. Abban, hogy Szepsi után Kassán is meg tudtuk állni a helyünket, az elért eredményeink eljuthattak a megfelelő időben a megfelelő helyekre, óriási szerepe volt.

Azt hiszem, a Jelrácsok címet viselte az a festmény-ciklusa, amely az ősi írásrendszerek és a modern művészi kifejezésmódok között keresett kapcsolatot, amely engem lenyűgözött és magával ragadott. A festőkéssel reliefszerűen felvitt formák olyanok, mintha jelek lennének, a sumer vagy a babiloni ékírásos szövegek vizuális világát idézte meg. A festményen látható szimbólumok rácsszerű elrendezése egy pajzsot vagy hálót idéz, amely a védelmet és az összefogást sugallja. A felületi textúrák színjátszó hatása – ahogyan a fény megtörik a festék rétegein – dinamikussá teszi a színérzékelést. A festmény különböző megvilágításban más-más érzést kelt, főleg súrlófényben válik drámaivá a kompozíció.

Nekem példakép Csáji Attila, de nem hozzá mérem magam, ahogyan ő sem mérte magát senkihez. Az a pascali elmélkedés, amelyet fentebb taglaltam, nagy általánosságban írja csak körül az igaz ember pozícióját a világban, hogy semmi a végtelenhez, és minden a semmihez képest – az alkotó, a szervező, a védelmező, az utat, az átjárót kereső értelem nem tudható le ennyivel.

Azt hiszem, a híres filozófus és Talmud-értelmező Immanuel Lévinas elmélete áll a legközelebb ahhoz, amit érzett, amikor minduntalan találkozott vele: »a végtelen a másik ember arcában van (főleg a tekintetében), és a találkozás révén tapasztalható.«

„Én is azt az utat járom, azt a szellemiséget követem, amelyet ő is követett.

Csáji Attila »fényfestményei« egyedülálló helyet foglalnak el a magyar kortárs művészetben, mivel azok a 21. század vizuális művészetének előhírnökei, amelyek a technológiai fejlődést egyesítik a hagyományos művészi értékekkel.

A Fényfestmények meghaladják a hagyományos festészet nyújtotta lehetőségeket, és olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek az emberiség jövőjével, fejlődésével és a művészet küldetésével foglalkoznak. Az alkotásai kérdések, nem válaszok. A keresés és nem a rátalálás örömei vagy nyűgei, sokszor megfáradt állomásai.

A hatvanas-hetvenes években a magyar avantgárd egyik legfontosabb képviselője volt, egy friss szellemű művészeti folyamat, az általa Szürenonnak nevezett érzékelés és kifejezés elindítója, amely hatása máig tart. A 21. század elejére a munkássága művészettörténeti jelentőségre emelkedett, a képzőművészet és a fény szintézisével foglalkozott, a művészet és a tudomány közötti határvonalat szántotta fel és boronálta egybe. Munkái számos kiállításon szerepeltek itthon és külföldön egyaránt, a legnevesebb kiállítóhelyeken mutatkozhatott be szerte a világon, több monográfia is megjelent róla.

Munkái központi gondolata a fény, mint a lét metaforája.

A Fényfestmények elvont, spirituális dimenzióval rendelkeznek, ahol a fény és az árnyék játékán keresztül filozófiai kérdések vetődnek fel: a látható és a láthatatlan, az idő és az állandóság kontrasztja foglalkoztatta. Lehet-e örök a változás? Ha Örök, akkor nyugalmi állapotú kell, hogy legyen, mozdulatlan – ha változik, akkor dinamikus, akkor mozgásban van. Akkor hogyan lehetne örök…?

Ezekre a kérdésekre a Mindenható műtermében kap majd válaszokat. Mi, a temetésén összegyűlt családtagok, rokonok, barátok, Csáji Attila tisztelői azzal búcsúzunk és arra érjük a Teremtőt, hogy örök nyugodalmat adj, jó Uram, neki!

Örök világosság fényeskedjék neki! A fény művészének!

Nyugodjon békében!”

Ezt követően, fia, Csáji László Koppány búcsúzott el tőle.

„Rettenetes és kétségbeejtő lehet ateistának lenni.

Mi, keresztyének, ugyanis Isten végtelen szeretetére és bölcsességére bízzuk magunkat. Hisszük, hogy a halál nem megsemmisülés, nem a vég, hanem utunk egy állomása. Az útnak, ami – Csáji Attila szavaival – folytatódik ott is, ahol most a horizontot sejtjük. Mintha bekanyarodna távozó szerettünk egy sarkon – nem látjuk már, de tudjuk, hogy ott van, és egyszer mi is követjük majd, egyszer mi is befordulunk ott. Többek között ezért írtuk a családi koszorúra az édesapámtól vett idézetet:

»Az út folytatódik ott is, ahol most a horizontot sejtjük.«

A fennvaló üdvözítő kegyelmére és végtelen, örök szeretetére bízzuk, és hisszük, hogy léte nem megszűnt, hanem eggyel közelebb lépett a Teremtőhöz. Az út azonban nemcsak ebből a szempontból folytatódik ott is, ahol most a horizontot sejtjük. Azért is, mert

édesapa hatalmas örökséget hagyott ránk, amit folytatnunk, ápolnunk kell, és továbbadnunk. Most nem a műveire, alkotásaira gondolok elsősorban, hanem a magyarság iránti felelősségre és arra az útra, amit elkezdett. Arra a konok, kísérletező, felelősségteljes szabadságra, amit képviselt.

Sokszor mondta, hogy a szabadság önmagában nem érték, véletlenül sem nem fetisizálandó. Csak akkor ér igazán valamit, ha társul hozzá valamiféle belső iránytű és felelősség. Enélkül a káoszt, a háborút vagy a rombolás szabadságát is éltethetnénk.

Apa hatalmas felelősséget rakott a vállunkra: a család és az alkotótársak, kortársak vállára. Azt a feladatot, hogy

folytassuk az utat, aminek fókuszában az Isten, haza, család értékhármassága áll.

Édesapámat családjával együtt hiába telepítették ki 1947-ben az embertelen beneši időkben, a jogfosztás időszakában, ő attól még szívében felvidéki, Abaúj-Torna-i maradt. Szepsit és Kassát szerette és tisztelte szülőföldjeként, és mindannyiunknak, nekem és családunknak is nagyobbat dobbant a szívünk, amikor erre jártunk. Hiszen a családi sírboltban nyugodott már eddig is nagymama (Attila édesanyja) és több ősünk is.

A haza és a magyarság szeretetét, a helyi értékek és gyökerek ismeretét, a családunk és népünk múltjára vonatkozó tudás továbbadását és éltetését is felelősséggel tovább kell vinnünk, ha méltók akarunk lenni hozzá.

Mi, a három fia és a nyolc unokája nagyon sokat kaptunk tőle, hatalmas szeretetet és tudást. Apa nagyon tudott szeretni.

Odaadó családapa és a hivatását tisztelő, rajongásig szerető, kísérletező művész és elkötelezett hazafi volt. A család szeretetét, az ősök tiszteletét és a szülőföldünk, hazánk iránti odaadást örököltük meg tőle elsősorban.

A szeretet az egyetlen olyan kincsünk, amiből minél többet adunk, annál több marad nekünk.

Apa tehát nem anyagi javakban, hanem a szeretet és tudás javaiban bővelkedett. A család számára most az eddiginél még egy okkal több van arra, hogy hazalátogassunk Szepsibe, hiszen itt helyezzük örök nyugalomra őt, adjuk át a szülőföldnek hamvait. Isten nyugtassa ebben az áldott földben, magyar ősei és rokonai, honfitársai között, ahova mindig is hazavágyott!”

Földi maradványait Szepsiben, a családi kriptában helyezték el.

A lelkész Pál apostol a korinthusiakhoz írott első leveléből idézett:

„Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: »Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?«”

A szertartás után a református parókia gyülekezeti termében jöttünk össze, ahol Csáji László Koppány vetítés keretében tekintette át édesapja pályáját és munkáit, bemutatva a családi fényképeket is. Gazdag, jelentős életpályát ismertethetett. Egykor Attila is ebben a helyiségben vallott életéről.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma