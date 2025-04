A digitalizáció előnyeivel nyílik meg a Szülőföldön Magyarul Program felülete

A Nemzetpolitikai Államtitkárság április 8-án nyitja meg a mipont.hu felületet, ahol egy hónapon keresztül nyújthatják be a Szülőföldön Magyarul Programhoz kapcsolódó pályázati kérelmet azok a szülők, akiknek gyermekei magyar oktatási intézménybe járnak.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke 2025. április 8-án (kedd) 10 órakor sajtótájékoztatót tart Budapesten, a Szülőföldön Magyarul Program – a szomszédos országokban tanulmányaikat magyar nyelven végző gyerekek és fiatalok oktatási-nevelési és hallgatói támogatása – idei felhívásáról.

A Szülőföldön Magyarul Program oktatási-nevelési támogatását minden magyar intézményt látogató diák szülei kérelmezhetik, ez igaz a szlovákiai magyar tanítási nyelvű óvodák, alapiskolák, valamint a középiskolák diákjaira, illetve a szülőföldjükön magyarul felsőfokú tanulmányokat végzőkre is.

A digitalizációt sikerre vitték és továbbfejlesztették

A Rákóczi Szövetség hálás a szlovákiai magyar oktatási hálózatnak, intézményvezetőknek, pedagógusnak, hogy a szülők tájékoztatásával, munkájukkal segítik a Szülőföldön Magyarul Program digitalizációs sikerét. Tavaly több kérelmezője volt a programnak, mint az azt megelőző években.

„Egy nagyon nagy átálláson vagyunk túl egy hosszú ideig megszokott, papíralapú rendszerről. Ez nem sikerülhetett volna egy nagy összefogás nélkül. Fontos hangsúlyozni, hogy a kérelem idén is csak elektronikusan, a mipont.hu felületen 1 hónapon keresztül igényelhető. A digitalizációnak köszönhetően jelentősen egyszerűsödik a rendszer” – szögezte le Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.

Azok a kérelmezők, akik tavaly már regisztráltak

A tavaly regisztráltaknak a támogatási kérelem benyújtása néhány perc alatt elvégezhető.

Automatikus e-mailt is kapnak, hogy megnyílt a felület, s beadhatják az idei pályázatot. Nem kell viszont feltölteni újra a dokumentumokat és adatokat, amelyeket tavaly teljeskörűen meg kellett adni. A tavalyi kérelem adatlapján a megújítás gombra kattintva újra betöltődnek azok az adatok, amelyeket korábban megadott. Ha szükséges, végezhet adatmódosítást, s akkor a csatolmányok részben is kicserélheti a dokumentumot.

Az oktatási intézményre vonatkozó adatokat ismét meg kell adni.

Új igénylőknek regisztrálni kell

Az új igénylők azok lesznek, akiknek gyermekük most lépett be a szlovákiai magyar oktatási hálózatba.

Ők a regisztrációval tudnak új felhasználói felületet létrehozni, ahol először a nevüket és az e-mail címüket kell megadni, s ki kell választani azt az országot, ahol a gyermekük oktatási intézménybe jár. Az adatkezelési tájékoztatót el kell fogadni, s be kell pipálni a nem vagyok robot mezőt. Ezt követően a megadott e-mail címre egy aktiváló linket kapnak, amin keresztül jelszót állíthatnak be a felhasználói fiókjukhoz, s így léphetnek be a felületre.

Az új kérelmezőknél a kötelezően feltöltendő dokumentumok között szerepel a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata; bankszámla-igazolás IBAN számmal, ahová a támogatást igénylő személy a támogatás utalását kéri; A szülő/törvényes képviselő személyi okmányának a fénymásolata; és az okmány hátoldala. Ezeket a dokumentumokat a belépés előtt érdemes előre lefényképezni, s elkészíteni a mobilba vagy a számítógépre. Közben is van lehetőség mentést végezni.

Ha valaki elfelejtette ezt az e-mail címet vagy jelszavát

Azok a kérelmezők, akik elfejtették, amivel tavaly regisztráltak, akkor a felületen pár személyes adat megadásával a rendszer tud abban segíteni, hogy a régi fiókból átemelik az adatait egy új fiókba.

Előbb újra kell regisztrálni az új e-mail címmel, majd a gyermek születési számát kell megadni, az adategyeztető ablakba néhány tavaly regisztrált adatot pontosan megadni. S innen folytatható a kérelem beadása.

A kinyomtatott adatlapot az iskoláknak, óvodáknak kell postázni

A kérelmek validálását, ellenőrzését, elbírálását a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége végzi majd.

Az elektronikus támogatási kérelem beadásakor a rendszer idén is generál egy adatlapot, amelyet ki kell nyomtatni, és le kell adni az adott oktatási intézménybe, ezen igazolják az iskolalátogatás tényét és beírják az igazolatlan órák számát.

Az óvodák és iskolák egy megadott határidőig minden adatlapot összegyűjtenek és megszámozott névsorral ellátva eljuttatják a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége részére. A névjegyzék mintája a pedagógusszövetségtől kérhető.

Ha valamelyik szülő késlekedik, akkor egyénileg lesz kénytelen feladni az adatlapját.

Az adatlapok csak a szülő és az igazgató által aláírva érvényesek, ennek hiánya azonnali elutasítást jelent, nincs mód hiánypótlásra.

Ha a kinyomtatás után valamilyen hibát, elírást észlelnek, akkor az adatlapon jelöljék azt meg ceruzával, írjanak hozzá megjegyzést. A pedagógusszövetség ilyen elírásokat kitud javítani.

„Egymás munkáját tiszteletben tartva segítőkésznek és türelmesnek kell lennünk. Minden segítséget meg kell adnunk a szülőknek” – hívta fel a figyelmet Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke.

Hozzáadott érték valamennyi magyar család életéhez

A támogatott kérelemhez az igazolatlan órák száma nem haladhatja meg a 15 órát.

A 100 000 Ft-os támogatás nyár végére, a következő iskolai év kezdetére várható. Ezáltal is erősödhet a magyar iskolaválasztás és minden sikeres kérelmező érezheti, hogy Magyarország felelősséget vállal irántuk.

„Egy egy komoly hozzáadott érték valamennyi magyar család életéhez” – szögezte le Csáky Csongor.

A mipont.hu felületen a bejelentkezés után a főoldal alján oktatóvideók is elérhetőek, továbbá a chatrobot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a kérelmezőket. Ha valamilyen kérdésük van, s elakadnának a kérelem benyújtása során, telefonon és e-mailben is érdeklődhetnek.

Rákóczi Szövetség, SZMPSZ, HE/Felvidék.ma