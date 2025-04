Idén is elindult a Szülőföldön Magyarul Program

A Szülőföldön Magyarul Program 2025. évi támogatási kérelmeinek benyújtási felülete április 8-án, kedden délelőtt nyílt meg. A Szülőföldön Magyarul Program a magyar állam gondoskodását és támogatását hivatott kifejezni a külhoni magyar intézményeket látogató diákok, hallgatók és családok iránt.

A kérelmeket a külhoni magyar diákok szülei április 8-tól május 8-ig nyújthatják be.

Szülőföldön magyarul 2025 felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2024/2025-ös tanévre.

A Felvidékre vontakozó pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/szulofoldon_magyarul/2025/felhivas_felvidek_2025.pdf

A Rákóczi Szövetség a Program digitalizációjában és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában vállal szerepet.

A benyújtott kérelmek érvényességét az egyes országokban a pedagógus szövetségek, illetve az erre a célra kijelölt külhoni szervezetek végzik.

A támogatási kérelmeket idén is kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a www.mipont.hu weboldalon. A kérelmek benyújtására szolgáló felület használata még egyszerűbbé vált, emellett hasznos oktatóvideók, chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a szülőket és az egyetemi hallgatókat.

Sajtótájékoztató a Programról

A nemzetpolitika egyik legmeghatározóbb programjáról, a Szülőföldön Magyarul Program 2025. évi felhívásáról és a benyújtás módjáról Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke április 8-án, kedden sajtótájékoztatót tartottak a Várkert Déli Palotában (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.).

A külhoni magyarok magyar nyelvű oktatásának támogatása a magyarság megmaradásának a biztosítéka, amely segíti magyar családok és gyermekek szülőföldön való boldogulását is – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

Nacsa Lőrinc államtitkár ismertetése szerint keddtől lehet regisztrálni a programban nevelési, oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatásra, valamint hallgatói támogatásra. Az idei tanévben is a hozzájárulás összege bruttó 100 ezer forint gyermekenként vagy hallgatóként. Ez az összeg az adott tanévre egy alkalommal igényelhető – tette hozzá.

Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, horvátországi és muravidéki óvodások, általános és középiskolások, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók részesülhetnek a támogatásban, akik szülőföldjükön magyar nyelvű oktatásban, magyar nyelvű nevelésben vesznek részt. A programra a gyerekeket a szülők, míg a főiskolai és egyetemi hallgatókat saját maguk regisztrálhatják – hívta fel a figyelmet.

Az államtitkár szerint a program üzenete, hogy a minőségi anyanyelvi oktatásnak a magyar megmaradás szempontjából nincs alternatívája.

Közölte, hisznek az erős közösségekben, a minőségi oktatásban és ezért tarják fontosnak, hogy a külhoni magyar gyermeket az oktatásukban, a magyarságukban és a közösségtudatkban támogassák.

„A külhoni magyar családok, az oktatásban résztvevő diákok az idei évben is számíthatnak Magyarország kormányára” – hangoztatta Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság 2010 óta kiemelten támogatja a magyar nyelvű oktatást a délutáni iskolákban, normál tanrendben működő magyar nyelvű bölcsődékben, óvodákban, általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatásban.

Csáky Csongor, a programot lebonyolító Rákóczi Szövetség elnöke hangsúlyozta: a nemzetpolitika egyik legfontosabb programja nagy összefogással valósul meg.

Ismertetése szerint az idei kérelmek is csak elektronikusan, a mipont.hu felületen igényelhetők 1 hónapon keresztül. A digitalizációnak köszönhetően jelentősen egyszerűsödik a rendszer. A tavaly regisztráltaknak a támogatási kérelem benyújtása néhány perc alatt elvégezhető, nem kell feltölteni újra a dokumentumokat és adatokat.

Mint mondta, az új igénylők azok lesznek, akiknek gyermekük most lép be az oktatási hálózatba.

A mipont.hu felületen a bejelentkezés után a főoldal alján oktatóvideók is elérhetőek, továbbá chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a kérelmezőket – jegyezte meg.

Csáky Csongor beszélt arról is, hogy a digitális térbe való átállással sikerült a program résztvevőinek számát növelni: tavaly több mint 237 ezer kérelem érkezett, ebből több mint 227 ezer kérelem kapott pozitív elbíráslást.

Fontos tudnivalók a kérelem benyújtásáról

A Szülőföldön Magyarul Program keretében minden külhoni magyar oktatási intézmény látogató diák szülei kérelmezhetik a támogatást, beleértve a magyar nyelvű óvodák, általános iskolák és középiskolák tanulóit, valamint a szülőföldjükön magyarul felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat is.

A támogatás összege a 2024/2025-ös tanévre diákonként bruttó 100.000 forint.

A kérelmek kizárólag április 8. és május 8. között elektronikusan a www.mipont.hu felületen nyújthatók be.

A kérelmek elektronikus benyújtásakor a rendszer adatlapot generál, amelyet ki kell nyomtatni és alá kell írni. Az adatlap többek között arra szolgál, hogy ezen igazolják az óvoda/iskola/egyetem látogatást és feltüntessék rajta az igazolatlan órák számát. A szülő/hallgató által aláírt adatlapokat az oktatási intézmények igazolják és gyűjtik össze, illetve juttatják el a Program külhoni lebonyolítóinak.

A Szülőföldön Magyarul Program idei felhívásáról és a kérelmek benyújtásáról részletes tájékoztatást nyújt a www.mipont.hu felület.

Az alábbi kisfilmen a megtekinthető a felhívás:

Sajtóközlemény/MTI/Felvidék.ma