Emlékezés a holokauszt áldozataira a közmédiában

Április 16-án, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján a közmédia több csatornája filmekkel, a Kossuth Rádió pedig különleges műsorfolyammal tiszteleg a több mint kétszázezer áldozat emléke előtt. 2001 óta ez a nap jelöli azt a tragikus eseményt, amikor 1944-ben megkezdődött a magyarországi zsidók gettósítása – a folyamat, amely emberek százezreit szakította ki otthonaikból, közösségeikből, életükből.

A Kossuth Rádióban a megemlékezés már délelőtt 11 órakor elkezdődik A Hely című műsor különkiadásával, amely a Szemtől szemben című kiállítást mutatja be a szombathelyi Zsidó Kultúra Házából. A tárlat különlegessége, hogy nem pusztán a veszteségeket idézi fel, hanem az egykor velünk élő zsidó közösség mindennapjait mutatja be – iskolai jeleneteken, esküvői fotókon és jelmezbálokon keresztül. A 600 darabos fotógyűjtemény egy tükörinstallációval is kiegészül, amely segít a személyes szembenézésben, megadva a kiállítás címének többrétegű értelmét.

Délután 14:30-kor a Felfedező című műsor veszi át a stafétát, amely Kertész Imre életművét járja körül a Sorstalanság első kiadásának 50. évfordulója kapcsán. A Nobel-díjas író munkásságát az irodalomtörténet és a kritikai kiadások tükrében két szakértő, a Kertész Imre Intézet vezetői elemzik. 15:30-kor a Kalendárium, majd 16:10-től a Jó napot, Magyarország! is kapcsolódik az emléknaphoz, egy-egy témával vagy kérdéssel, amely segíti a nap történelmi súlyának mélyebb megértését.

A tematikus műsorfolyam az esti órákban is folytatódik, 20 órakor a Vers napról napra című műsor irodalmi hangon zárja a megemlékezést, olyan költeményekkel, amelyek reflektálnak a holokauszt borzalmaira és az emlékezés fontosságára. A Kossuth Rádió e napon nem csupán emlékeztet, hanem segít megérteni és feldolgozni azt a veszteséget, amely a magyar társadalmat érte.

Filmekkel is emlékezik a közmédia a holokauszt magyarországi áldozataira. Gárdos Péter rendező szülei életéből írt könyvét filmesítette meg Hajnali láz címmel. A koncentrációs táborból szabadult, de halálos betegséggel küzdő férfi igaz szerelmet kereső történetét 22:35-től láthatják a Duna World csatornán április 15-én. A zsidótörvények következtében száműzött zsidó színészekből alakult színház történetét mutatja be a Duna World az április 16-án 10 órakor kezdődő 16. zsoltár – Volt egyszer egy színház – Film az egykori Goldmark színházról című dokumentumfilm. 22:35-től pedig Az olasz futball magyar mesterei című alkotás látható.

Az M5 kulturális csatornán április 15-én 22:50-től a Romák – Mély csend (Egy eltörölt múlt nyomában) című dokumentumfilmben a roma származású áldozatok történetét ismerhetik meg a nézők. A műsorok közös célja, hogy emberközeli, személyes módon idézzék fel azokat az életeket, amelyeket a történelem sötét fordulata örökre elnémított, és emlékeztessenek, hogy ez többé ne történhessen meg.

