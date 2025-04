Koncz Zsófia: a magyar kormány számára kiemelten fontosak a családok

A magyar kormány számára kiemelten fontosak a családok, ezért hamarosan megszavazza az Országgyűlés az szja-mentességeket – hangsúlyozta Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány anyák napi rendezvényén szombaton.

Koncz Zsófia kifejtette, az intézkedést több lépcsőben vezeti be a kormány; július elsejétől a csed és a gyed szja-mentességét, illetve október elsejétől a háromgyermekes édesanyák szja alóli mentesítését vezetik be; jövő év januártól a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák felmenő rendszerben, négy év alatt fogják megkapni a személyijövedelemadó-mentességet; 2026. január elsejétől bővítik a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességét is, ezekről szavazhat a jövő héten az Országgyűlés.

Hangsúlyozta, hogy

a kormány 30 intézkedést hozott a családok segítésére. Ezekben a három fő prioritás 2010 után a családok anyagi helyzetének javítása, az otthonteremtés támogatása, valamint a munka és a család közti egyensúly megteremtésében való segítségnyújtás volt.

Az intézkedések ékkövének nevezte a bölcsődei hálózat fejlesztését, hozzátéve: folytatják a hozzájárulás nyújtását a bölcsődei térítési díjhoz, amire a kormány 6,6 milliárd forintot fordít.

Az államtitkár megemlékezett Ferenc pápáról is, akire szerinte a magyar családok mindig jó szívvel gondolnak majd.

Koncz Zsófia méltatta az alapítvány tevékenységét a gyermekek zenei nevelésében, hangsúlyozva: a Ringató igazi mozgalommá nőtte ki magát, a foglalkozásaikon zenélve és játszva tanulnak a gyerekek, és ebbe a szülők mellett sokszor a nagyszülők is bekapcsolódnak.

Az Ezer család énekel – Anyák napja a Ringatóval című rendezvényen Gryllus Vilmos zenész és zeneszerző közreműködésével gyerekkoncert, Farkas Emőke néptáncpedagógus vezetésével pedig családi táncház várta az érdeklődőket.

MTI