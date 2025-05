Térhatású Pink Floyd-élmény a Zene Háza Hangdómjában

Térhatású Pink Floyd-élménnyel várja az érdeklődőket a Magyar Zene Háza Hangdómja. Az immerzív moziteremben május 7-től lesz műsoron a The Dark Side of the Moon című kultikus lemez teljes anyagát feldolgozó 360 fokos audiovizuális előadás.

A brit zenekar 1973-as albuma megjelenésének 50. évfordulója alkalmából készült produkciót a kanadai Hubblo stúdióval kötött együttműködés keretében mutatják be, ami megerősíti az intézmény szerepét a globális kulturális térben – közölte a Magyar Zene Háza az MTI-vel.

Mint írták, az immerzív installációkra és dómtartalmakra specializált kanadai Hubblo és a Montrealban található Society for Arts and Technology (SAT) nevű intézet készítette el a The Dark Side of the Moon című audiovizuális alkotást, kifejezetten kupolavászonnal és térhangzással felszerelt dómterekbe.

Ezt láthatja május 7-től a közönség a Zene Háza kényelmes babzsákokkal felszerelt Hangdómjában, amely a kupolavászonnak és a több mint negyven hangszórót tartalmazó Ambisonic hangrendszernek köszönhetően igazi térbeli élménnyé alakítja a kifejezettem dómterekbe készült, 360 fokos vetítést.

A közlemény kiemelte: a Pink Floyd-premier kapcsán a Hubblóval elinduló együttműködés mérföldkő, hiszen a további tartalmak bemutatása mellett a Zene Háza Hangdómjába készült, magyar gyártású audiovizuális produkciók nemzetközi terjesztéséről is folynak egyeztetések.

„A vetítés az album zenei anyagát az űr lenyűgöző képeivel és szürreális animációkkal állítja párhuzamba. Az egész albumot újrakeverték a dómterekre jellemző térhatású hangzással, így a közönség új formában, surround-hangzású környezetben fedezheti fel újra a Pink Floyd ikonikussá vált, generációkat inspiráló lemezét” – áll a kommünikében.

A The Dark Side of the Moon már a megjelenésekor kapcsolódott a kupolaszerű terekhez. 1973. február 27-én az EMI Records sajtótájékoztatót tartott a Pink Floyd új albumának bemutatására a Londoni Planetáriumban. Bár a planetárium kupolája akkoriban csak csillagokat, csillagképeket és a kozmosz képeit tudta megjeleníteni a zene alatt, az esemény példátlan sikert aratott.

Ötven évvel később – az album előtt tisztelegve, és a technológia hatalmas fejlődésének köszönhetően – teljes körű dóm-élményként, lenyűgöző audiovizuális utazás formájában tér vissza a rocktörténet egyik legjelentősebb remekműve.

A lemez teljes anyagát feldolgozó vetítés tíz részre oszlik, a számok időrendi sorrendjét követve, saját tematikával. Néhányuk futurisztikus hangulatot áraszt, mások nosztalgikus utalások a Pink Floyd vizuális ikonográfiájára.

Részletek a Zene Háza Hangdómjának honlapján: https://hangdom.zenehaza.hu

MTI/Felvidék.ma