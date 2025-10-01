A népmese értékeire is nevel az Ipolysági Városi Könyvtár

Az Ipolysági Városi Könyvtár számára is fontos a fiatalok olvasóvá nevelése. Az év folyamán számos tevékenység, program kapcsolódik a könyvtár népszerűsítéséhez. Az olvasás szeretetének kialakítását segíti a népmesék olvasása is. Így nem véletlen, hogy az Ipoly menti város könyvtára a magyar népmese napjához igazítva több rendezvényt is szervezett szeptember 30-án.

Már délelőtt népmeseolvasás, illetve papírszínház által népmesékhez kapcsolódó kiselőadásokat hallgathattak az ipolysági iskolák tanulói. Délután az Ipolysági Művészeti Alapiskola rajzszakának növendékei látogattak el a könyvtári foglalkozásra.

A zömmel alsó tagozatos tanulók először Pleva Beáta, az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője tolmácsolásában Benedek Elekről hallottak információkat. Mások mellett elhangzott, hogy a nagy népmesegyűjtő születésnapján ünnepeljük a magyar népmeséket.

A rövid ismeretterjesztő bevezető után a kényelembe helyezkedett gyerkőcök a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című népmesét hallgathatták meg Kázmér Alexandra előadásában. A meseolvasás után játékos formában feldolgozták a hallottakat.

A népmese napjához igazítva kézműves foglalkozás is várta a résztvevőket. Népi motívumokkal díszített kifestőket színezhettek ki. Természetesen több gyermek is böngészett a könyvek között. Sok esetben a mesedélután könyvkölcsönzéssel ért végett. A nap folyamán csodás könyvjelzőket kaptak ajándékba a kis olvasók.

A felolvasott magyar népmese a könyvtár Facebook-oldalán visszanézhető.

Mint Pleva Beáta a Felvidék.má-nak elmondta: kiváló a kapcsolatuk a város és a környék településeinek tanintézményeivel. Különféle foglalkozások során a meseolvasás, a közös mesehallgatás igen népszerű program.

Mindez az olvasóvá nevelést, a hagyományok és az irodalmi értékeink megőrzését, átadását is szolgálja.

Az iskolai csoportok örömmel térnek be a könyvtárba. Az iskolások havi rendszerességgel jönnek el az Ipoly parti intézménybe.

Az Ipolysági Városi Könyvtár az óvodásoktól kezdődően a középiskolásokig kínál különféle programokat a fiatal olvasóknak. A város iskoláiba járó mindenkori elsősöket az iskolaév végén olvasóvá avatják a könyvtárosok. A 2025. évi alkalomról ITT olvashatnak.

A könyvtárról további információkat a honlapján és a közösségi oldalán olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma